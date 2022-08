OnePlus 10 Pro obtient un excellent nouveau prix

Dans le cadre de l’événement OnePlus 10T d’hier, OnePlus a annoncé que son véritable produit phare, le OnePlus 10 Pro, avait désormais un prix de départ de 799 $. C’est un très bon prix pour un téléphone que j’aime beaucoup personnellement, avec toutes les spécifications haut de gamme dont vous avez besoin en 2022.

Pour récapituler, 799 $ vous offrent désormais un Snapdragon 8 Gen 1, un écran QHD AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire de 65 W et une charge sans fil de 50 W, un appareil photo principal haut de gamme Sony IMX789 de 48 MP (plus ultra-large et téléobjectifs), WiFi 6, NFC, lecteur d’empreintes digitales intégré, Alert Slider (!), Haut-parleurs stéréo et choix de couleurs Emerald Forest (ci-dessus) ou Volcanic Black.

C’est beaucoup de choses pour 799 $, non ? Je ne suis pas sûr qu’il existe un autre téléphone aux États-Unis avec ces spécifications à ce prix. Le seul appareil un peu proche est le Pixel 6 Pro, mais je dirais qu’il n’est pas aussi agréable dans la main. C’est une chose personnelle, bien sûr, et j’ajouterais également que j’aime beaucoup plus le logiciel de Google que celui de OnePlus.

Si vous souhaitez la version haut de gamme du OnePlus 10 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il aussi a baissé de prix, maintenant à partir de 869 $.

Besoin d’encore plus d’informations ? Voici notre avis sur le OnePlus 10 Pro. Et voici un suivi, où j’ai avoué un autre niveau d’amour pour cela.