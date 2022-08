OnePlus 10 Pro obtient OxygenOS 13 Open Beta 2

Le OnePlus 10 Pro a obtenu sa première version bêta ouverte OxygenOS 13 basée sur Android 13 la semaine dernière et il reçoit maintenant la deuxième version bêta ouverte. Les unités OnePlus 10 Pro exécutant déjà la première version bêta ouverte recevront la deuxième version bêta dans quelques jours, tandis que les appareils exécutant la version stable d’OxygenOS 12 devront s’inscrire au programme bêta pour avoir un avant-goût de la dernière version d’Android et d’OxygenOS. .

La nouvelle version bêta apporte le thème Aquamorphic Design au OnePlus 10 Pro. Il est également livré avec des améliorations de la stabilité du système et des optimisations de performances et met à niveau HyperBoost GPA vers la version 4.0, qui, selon OnePlus, stabilise la fréquence d’images et équilibre les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous pour tous les détails.







Journal des modifications d’OxygenOS 13 Open Beta 2 basé sur Android 13

Comme il s’agit d’un logiciel bêta, il présente également certains problèmes que nous avons énumérés ci-dessous.







Problèmes connus avec OxygenOS 13 Open Beta 2 pour OnePlus 10 Pro

Google a publié hier l’Android 13 stable pour les appareils Pixel éligibles, mais il faudra un certain temps avant que le OnePlus 10 Pro ne reçoive l’OxygenOS 13 stable. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez essayer la version bêta, mais l’expérience peut ne pas être aussi fluide que la version stable, il est donc préférable de l’éviter sur les appareils principaux. Vous pouvez vous diriger vers le lien source ci-dessous pour plus de détails

La source