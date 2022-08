OnePlus 10 Pro obtient la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13 basée sur Android 13

La semaine dernière, parallèlement au lancement de 10T, OnePlus a officiellement dévoilé la prochaine version de son skin Android, OxygenOS 13, basée sur Android 13. Et maintenant, la société est déjà sortie avec la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13, pour le OnePlus 10 Pro.

Comme il s’agit de la première version bêta accessible au public, attendez-vous à voir beaucoup de bogues et de problèmes, alors abstenez-vous définitivement de l’installer sur votre appareil principal. Si, toutefois, vous disposez d’un OnePlus 10 Pro de rechange à des fins de test, vous pouvez installer OxygenOS 13 Open Beta 1 en suivant les instructions de la source liée ci-dessous.

Notez qu’à l’heure actuelle, le nouveau logiciel n’est disponible que pour les unités OnePlus 10 Pro vendues en Amérique du Nord et en Inde, les unités européennes promettant de le voir bientôt.

Le journal des modifications mentionne un nouveau moteur d’animation, avec des résultats plus naturels et intuitifs, des polices optimisées, une expérience plus transparente pour la connectivité des écouteurs, plus d’animations d’affichage Bitmoji toujours actives, des paramètres AOD plus personnalisés, une pixellisation automatique des images de profil et des noms d’affichage pour les captures d’écran de chat. , effacement régulier des données du presse-papiers à des fins de confidentialité, un nouvel espace pour enfants, des effets sonores Dolby optimisés et HyperBoost GPA 4.0 pour les jeux.

Les problèmes connus incluent des problèmes de journalisation, un point qui s’affiche anormalement lors de l’appairage Bluetooth, les photos peuvent être floues lors de la prise de plusieurs photos de personnes avec le mode Ultra Dark et un zoom arrière en même temps, le gel de l’écran lors de l’enregistrement de vidéos, les images ne sont pas enregistrées si vous photographiez des personnes à Zoom 3,3x, écrans noirs et gels dans l’application Appareil photo, vidéos vertes lors de la prise de vue en mode Film et images noires lors de la prise de vue dans l’obscurité avec le mode Nuit.

La source