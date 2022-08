OnePlus 10 Pro obtient 100 $ moins cher aux États-Unis

OnePlus a dévoilé aujourd’hui le 10T, un téléphone qui accompagnera le 10 Pro dans le portefeuille de l’entreprise car il ne s’agit pas d’un successeur de ce modèle, mais plutôt d’un côté étrange, avec quelques avantages mais aussi quelques inconvénients.

Bien que cela puisse être plutôt déroutant, ce qui n’est pas le prix – le 10T est le modèle le moins cher. Mais pas autant que nous le pensions initialement, du moins pas aux États-Unis.

OnePlus 10 Pro

Là-bas, OnePlus a rendu le 10 Pro 100 $ moins cher qu’il ne l’a été jusqu’à présent. Il a été lancé à 899 $, mais vous pouvez maintenant en acheter un pour 799 $. C’est encore plus que les 649 $ que vous devez payer pour un OnePlus 10T, mais il pourrait s’agir d’un delta de prix plus acceptable pour ceux qui aiment le meilleur système de caméra du 10 Pro et son écran incurvé haute résolution – et en même temps le temps ne se soucie pas beaucoup de la charge légèrement plus rapide et des performances globales légèrement meilleures, car ce sont les domaines où le 10T bat le 10 Pro.

Malheureusement, il n’y a aucun mot de OnePlus sur une réduction de prix similaire prenant effet dans n’importe quel autre territoire, il pourrait donc s’agir d’une chose uniquement aux États-Unis. Cela signifie que le 10 Pro sera beaucoup plus difficile à vendre dans d’autres parties du monde, mais le 10T devrait être encore meilleur en comparaison ? Il est difficile de comprendre ce qui se cache derrière la stratégie, mais c’est ainsi que les choses se passent actuellement.

