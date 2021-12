O’Neil, Hodges, Minoso, Kaat, Oliva, Fowler Obtenez Baseball HOF

Buck O’Neil n’a jamais prononcé un seul mot d’amertume ou de regret de ne pas avoir été élu au Temple de la renommée du baseball. Jusqu’à la fin, il a exhorté ceux qui l’aimaient et l’enracinaient à faire de même.

Maintenant, longtemps après un quasi-accident qui a laissé beaucoup de gens se demander s’il y arriverait un jour, ils peuvent se réjouir.

ONeil, un champion des joueurs de baseball noirs au cours d’une carrière monumentale de huit décennies sur et en dehors du terrain, a rejoint Minnie Mioso, Gil Hodges et trois autres pour être choisi pour le Temple de la renommée dimanche.

Les anciens coéquipiers des Twins du Minnesota, Tony Oliva et Jim Kaat, ont également été élus avec Bud Fowler par deux comités de vétérans.

Jubilation, a déclaré Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum à Kansas City, Missouri, que ONeil a aidé à créer.

Bien que nous soyons tous tristes que Buck ne soit pas là, vous ne pouvez tout simplement pas être heureux pour tous ceux qui ont continué à battre ce tambour de Buck O’Neil », a-t-il déclaré.

Oliva et Kaat, toutes deux âgées de 83 ans, sont les seuls nouveaux membres vivants. Le cogneur de longue date Dick Allen, décédé en décembre dernier, est tombé à une voix des élections.

Les six nouveaux arrivants seront enchâssés à Cooperstown, New York, le 24 juillet 2022, avec tous les nouveaux membres élus par la Baseball Writers Association of America. Les candidats pour la première fois, David Ortiz et Alex Rodriguez, rejoignent Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling sur le bulletin de vote, avec les résultats du vote le 25 janvier.

Passés aux élections précédentes, les nouveaux membres reflètent une diversité de réalisations.

C’était la première fois que ONeil, Mioso et Fowler avaient la chance de faire le Hall selon de nouvelles règles honorant les contributions de la Negro League. La barrière des couleurs de la Ligue majeure de baseball n’a été brisée qu’en 1947 par Jackie Robinson.

En décembre dernier, les statistiques de quelque 3 400 joueurs ont été ajoutées au livre des records de la MLB lorsque le sport a déclaré qu’il corrigeait un oubli de longue date dans l’histoire des jeux et reclassait les ligues noires en ligue majeure.

ONeil a été deux fois joueur de premier but All-Star dans les ligues noires et le premier entraîneur noir dans les ligues nationales ou américaines. Il est devenu l’ambassadeur ultime du sport jusqu’à sa mort en 2006 à 94 ans, a reçu à titre posthume la Médaille présidentielle de la liberté et est déjà honoré d’une statue grandeur nature à l’intérieur du Temple de la renommée.

Pour tout ce qu’ONeil a fait pour le jeu, de nombreux fans occasionnels ne le connaissaient pas entièrement jusqu’à ce qu’ils regardent le documentaire en neuf parties de Ken Burns Baseball, qui a été diffusé pour la première fois sur PBS en 1994.

Là, la grâce, l’esprit et la narration vivante d’ONeils ont fait revivre l’époque des stars des ligues noires Satchel Paige, Josh Gibson et Cool Papa Bell, ainsi que l’époque de nombreux autres joueurs noirs dont les noms ont été oubliés depuis longtemps.

Kendrick a dit qu’il était dommage qu’ONeil ne soit pas à Cooperstown pour les cérémonies d’intronisation, mais vous savez que son esprit va remplir la vallée. »

ONeil a joué 10 ans dans les ligues noires et a aidé les Kansas City Monarchs à remporter des championnats en tant que joueur et manager. Ses chiffres étaient à peine criards, une moyenne au bâton de 0,258 en carrière, neuf circuits.

Mais ce que John Jordan ONeil Jr. signifiait pour le baseball ne peut jamais être mesuré uniquement par des chiffres.

ONeil était entraîneur avec les Cubs de Chicago et a connu une carrière prolifique en tant que dépisteur.

Son impact est visible à ce jour.

En plus de sa statue à Cooperstown, le conseil d’administration de Halls présente périodiquement le Buck ONeil Lifetime Achievement Award à une personne dont les efforts extraordinaires ont amélioré l’impact positif du baseball sur la société… et dont le caractère, l’intégrité et la dignité reflètent ceux montrés par ONeil.

En 2006, il est apparu qu’ONeil allait recevoir des éloges mérités pour ses réalisations et son plaidoyer lorsque le Comité spécial sur les ligues noires s’est réuni pour étudier les candidats au Temple de la renommée. Le panel a en effet élu 17 nouveaux membres mais ONeil n’en faisait pas partie, manquant de peu.

ONeil a été choisi pour parler au nom de ces nouveaux arrivants, tous décédés, le jour de l’intronisation. Fidèle à sa nature, il n’a pas émis un seul mot de remords ou d’apitoiement sur son propre sort d’être laissé de côté.

Deux mois plus tard, ONeil est décédé à Kansas City. Plus tard cette année-là, l’ancien président George W. Bush a honoré l’héritage d’O’Neil avec la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.

Je suis au bord des larmes, a tweeté Burns. Buck ONeil est l’une des personnes les plus formidables que j’ai rencontrées sur cette planète. Je suis tellement heureux et ravi et je sais que quelque part Buck est déjà dans un Hall of Fame encore plus grand.

Mioso a été deux fois All-Star dans les ligues noires avant de devenir le premier joueur noir des White Sox de Chicago en 1951. Né à La Havane, The Cuban Comet a été sept fois All-Star avec les White Sox et les Indiens.

Pionnier parmi les Afro-Latinos et les Cubains, dynamo à cinq outils sur le terrain de baseball, Mr. White Sox ‘… toute description de sa carrière se termine maintenant par les mots Hall of Famer' », a déclaré le président de Chicago, Jerry Reinsdorf, dans un communiqué.

Il n’y avait rien de mini à propos de Saturnino Orestes Armas Mioso sur le terrain. Il a frappé plus de .300 huit fois avec Cleveland et Chicago, a mené l’AL dans les buts volés à trois reprises, a atteint deux chiffres dans les circuits à la plupart chaque saison et a remporté trois gants d’or dans le champ gauche.

Mioso a terminé, du moins ce qu’il semblait, en 1964. Il est revenu à 50 ans pour les White Sox en 1976 avec 1 pour 8 et a frappé deux fois en 1980, lui donnant cinq décennies de joueur professionnel.

Les White Sox ont retiré son n°9 en 1983 et il est resté proche de l’organisation et de ses joueurs avant sa mort en 2015.

Fowler, né en 1858, est souvent considéré comme le premier joueur de baseball professionnel noir. Le lanceur et le joueur de deuxième but ont aidé à créer la populaire équipe de tempête de neige des Page Fence Giants.

Hodges est devenu la dernière star des Brooklyn Dodgers des Boys of Summer, lauréats du fanion, à atteindre le Hall, rejoignant Robinson, Duke Snider, Roy Campanella et Pee Wee Reese.

Huit fois All-Star avec 370 circuits et trois fois Gold Glover au premier but, Hodges a renforcé son héritage lorsqu’il a dirigé les Miracle Mets de 1969 au championnat des World Series, une surprenante victoire en cinq matchs contre Baltimore.

Hodges était toujours le manager des Mets lorsqu’il a subi une crise cardiaque lors d’un entraînement de printemps en 1972 et est décédé à 47 ans.

Sa fille, Irene, a déclaré qu’elle était avec sa mère de 95 ans lorsque le vote a été annoncé.

Elle vient de battre son cœur et dit que je suis si heureuse pour Gil. Mon père était un grand manager et un grand joueur mais par-dessus tout, c’était un grand père, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par les Mets.

Oliva a été trois fois championne au bâton de l’AL avec les Twins, dont la carrière a été écourtée par des problèmes de genou.

Je cherchais cet appel téléphonique depuis longtemps, a déclaré Oliva sur MLB Network. J’ai eu tellement de gens qui ont travaillé si dur pour que je sois élu. Ils ont dit que j’aurais dû être élu il y a 40 ans. Être en vie pour le dire aux gens signifie beaucoup pour moi. »

Kaat était 283-237 en 25 saisons et 16 fois vainqueur du Gold Glove.

Je n’ai jamais pensé que j’étais le lanceur n ° 1, a-t-il déclaré. Je n’étais pas dominant. J’étais durable et fiable. Je suis reconnaissant qu’ils aient choisi de récompenser la fiabilité.

ONeil et Fowler ont été sélectionnés par le comité Early Days. Hodges, Mioso, Oliva et Kaat ont été choisis par le comité Golden Days.

Les panels de 16 membres se sont réunis séparément à Orlando, en Floride. L’annonce des élections devait initialement coïncider avec les réunions hivernales des grandes ligues, qui ont été annulées en raison du lock-out de la MLB.

Il a fallu 12 votes (75 %) pour la sélection : Mioso en a tiré 14, ONeil en a eu 13 et Hodges, Oliva, Kaat et Fowler en ont chacun 12. Allen en avait 11.

Oliva a été huit fois All-Star et a frappé 0,304 en 15 saisons, toutes avec les Twins. Le voltigeur d’origine cubaine connu pour ses frappes de ligne méchantes a été le Rookie AL de l’année 1964.

Kaat a été trois fois All-Star, trois fois vainqueur de 20 matchs et a lancé en quatre décennies. Il a propulsé les Twins dans la Série mondiale de 1965 et a remporté une bague en tant que releveur sur les Cardinals de 1982.

Kaat est devenu un diffuseur de longue date après avoir fini de jouer. Au cours des séries éliminatoires de cette année, il s’est excusé après avoir déclaré lors d’une émission télévisée sur le réseau MLB que les équipes devraient essayer d’avoir un terrain de 40 acres rempli de joueurs qui ressemblent au joueur de champ intérieur des White Sox Yon Moncada, qui est cubain.

La remarque a incité certains téléspectateurs à rappeler la promesse non tenue du gouvernement américain selon laquelle les esclaves libérés obtiendraient 40 acres et une mule après la guerre civile.

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.