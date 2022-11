OneFootball disponible sur les téléviseurs intelligents avec leur propre application

Le week-end dernier, OneFootball a été lancé à la télévision via son application sur les téléviseurs intelligents. Cela inclut Apple TV ainsi qu’Amazon FireStick. Désormais, le contenu varié de OneFootball est disponible pour les fans. Ils peuvent facilement accéder à certaines des ligues les plus diverses sans avoir à passer uniquement par le site Web de OneFootball.

OneFootball propose une large gamme de contenus de football en direct. Par exemple, il y a la Super League suisse, la Superliga danoise, l’Ekstraklasa polonaise, l’Eliteserien norvégienne, le Top Football islandais, la Ligue de football professionnel du Kazakhstan, la Virsliga lettone Optibet, la Premiership d’Irlande du Nord, la Fortuna Liga slovaque et la Serie C italienne. Ces ligues ont été acquises en partenariat avec ElevenSports. DAZN a également acquis ElevenSports il y a à peine deux mois.

L’application OneFootball maintenant sur les téléviseurs intelligents

La couverture de la ligue par OneFootball ne se compare pas aux ligues traditionnelles des cinq grands suivies aux États-Unis. La grande majorité des fans de football occasionnels suivent la Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Serie A ou la Ligue Un. Aucun de ceux-ci n’est disponible via l’application OneFootball sur les Smart TV.

Cependant, les fans de football en dehors des États-Unis ont plus d’options à leur disposition avec OneFootball. Par exemple, les Italiens utilisent le service pour regarder à la fois la Primeira portugaise et la Premiership écossaise. En Amérique du Sud, les Brésiliens utilisent OneFootball pour suivre la Bundesliga. De plus, les meilleurs vols brésiliens et argentins sont disponibles dans certains pays via le service.

OneFootball entretient également de bonnes relations avec la Confédération asiatique. Par conséquent, la couverture des différentes compétitions de cette région sont des ajouts potentiels pour OneFootball dans un proche avenir. Actuellement, la Ligue des champions asiatique est disponible via CBS et Paramount +.

De plus, OneFootball a promis la prise en charge des téléviseurs intelligents Android, LG et Samsung dans les semaines à venir. Un contenu plus facilement accessible est toujours une bonne chose. Et ce n’est pas limité à la couverture du football en direct. En parcourant le site Web de OneFootball (et maintenant l’application), on trouvera une variété de courts clips intéressants axés sur le football du monde entier.

Le guide de streaming ultime de World Soccer Talk contient les meilleures informations sur les ligues et les compétitions disponibles via OneFootball. Maintenant, vous pouvez télécharger gratuitement l’eBook pour référence à tout moment.

PHOTO : Images IMAGO / YAY