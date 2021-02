Microsoft vient de mettre à jour OneDrive en ajoutant la prise en charge de la lecture pour Samsung Motion Photo et la vidéo 8K des séries Galaxy S20, S21 et Note20.

Jusqu’à présent, OneDrive pouvait stocker les fichiers, mais pas les lire. Dans le cas de Motion Photo de Samsung, qui ajoute quelques secondes de vidéo et de son à une prise de vue fixe, OneDrive n’affichera que l’image fixe. OneDrive prend désormais en charge jusqu’à 250 Go de fichiers, ce qui fonctionne parfaitement pour ces grandes vidéos 8K. L’application propose également une nouvelle disposition de l’écran d’accueil avec un accès rapide aux fichiers récents et hors ligne et un nouveau «En ce jour» avec des photos prises ce jour-là il y a des années.

Google Photos ne prend pas en charge la lecture pour Motion Photos, ce qui donne à OneDrive le dessus ici.

Samsung et Microsoft entretiennent un bon partenariat depuis des années. Samsung précharge les applications Microsoft sur ses téléphones Galaxy, Microsoft a choisi Samsung pour prévisualiser son service de jeu en nuage xCloud, l’application YourPhone lance d’abord bon nombre de ses fonctionnalités sur les téléphones Samsung.

