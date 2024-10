OneDrive obtient une nouvelle application mobile, une meilleure recherche et des dossiers colorés dans l’Explorateur de fichiers

Le service de stockage cloud OneDrive de Microsoft bénéficiera d’une expérience de recherche améliorée, d’une nouvelle application mobile, de dossiers colorés dans l’Explorateur de fichiers et bien plus encore dans les semaines à venir. À partir d’aujourd’hui, Copilot dans OneDrive sera désormais disponible pour tous les clients commerciaux de Microsoft.

« Notre expérience de recherche améliorée change la donne » dit Jason Moorevice-président des produits pour OneDrive. « Grâce à de nouveaux contrôles de filtre et à des résultats plus détaillés, trouvez le fichier ou le dossier exact plus rapidement et plus facilement, qu’il soit stocké dans votre OneDrive, dans une bibliothèque partagée ou dans le dossier d’un coéquipier. »

Les résultats de recherche OneDrive améliorés. Image : Microsoft

Microsoft affirme qu’il donne à cette expérience de recherche OneDrive « une amélioration majeure des performances », avec des temps de lancement plus rapides pour le service de stockage également. La mise à jour de la recherche est en cours de déploiement et sera disponible pour les clients commerciaux OneDrive d’ici fin 2024.

À partir d’aujourd’hui, l’Explorateur de fichiers Windows prendra désormais en charge les dossiers colorés dans OneDrive. Si vous avez déjà défini des dossiers colorés sur la version Web de OneDrive, vous commencerez à les voir apparaître dans l’Explorateur de fichiers. Microsoft prévoit également d’apporter « des améliorations significatives à l’expérience de la bibliothèque de documents » de OneDrive d’ici mi-2025. « Nous améliorons les performances et la fiabilité globales, en facilitant et en accélérant la navigation, le passage et la création de vues personnalisées, ainsi que le filtrage de grands ensembles de données », explique Moore.

Couleurs du dossier OneDrive dans l’Explorateur de fichiers. Image : Microsoft

Une nouvelle application OneDrive est également en route pour les utilisateurs iOS et Android. « L’application mobile mise à jour place vos photos au premier plan, avec des albums, des personnes et des favoris faciles à parcourir », explique Moore. Il existe également une recherche de photos améliorée basée sur l’IA qui vous permet d’utiliser le langage naturel pour rechercher des photos. Cela signifie que vous pouvez rechercher comment vous parlez, de sorte que des éléments comme « un chien sur un bateau » renvoient les photos que vous recherchez.

Cette nouvelle application OneDrive affichera également les souvenirs, les voyages et les anniversaires sur la page d’accueil. Microsoft facilite également l’importation de photos à partir d’autres services cloud avec l’application mobile OneDrive. Vous pouvez importer des photos, des vidéos et des documents depuis Google Drive, Google Photos et Dropbox.

La nouvelle application mobile OneDrive. Image : Microsoft

Cette nouvelle application mobile OneDrive est déployée auprès des utilisateurs d’Android à partir d’aujourd’hui, avec une nouvelle version iOS arrivant en novembre. Cette fonctionnalité de recherche de photos est d’abord déployée auprès des abonnés Microsoft 365, avant d’être disponible pour tous les utilisateurs d’ici l’été 2025.

Copilot est également lancé aujourd’hui dans OneDrive pour tous les utilisateurs commerciaux. Les agents Copilot arrivent également sur OneDrive, afin que vous puissiez disposer d’un assistant IA personnalisé pour gérer tous vos besoins en matière de dossiers.

Les dernières modifications apportées à OneDrive interviennent un an après que Microsoft ait organisé un événement similaire pour son service de stockage cloud l’année dernière. Microsoft a ajouté une actualisation de la conception Fluent, des fonctionnalités Copilot basées sur l’IA, des couleurs de dossier et la possibilité de mettre en favoris des fichiers OneDrive au cours de l’année écoulée.

Microsoft prévoit également d’autres modifications de OneDrive à l’avenir. L’expérience photos mise à jour arrive sur toutes les plateformes, y compris PC, Web et macOS. Microsoft Designer sera également intégré à OneDrive à l’avenir, permettant aux utilisateurs de modifier facilement et rapidement des photos.