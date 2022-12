One Yard présente “HBCU… U Got Jokes”

Le guichet unique d’iONE Digital pour tout ce qui concerne les collèges et universités historiquement noirs a créé son dernier court métrage.

“One Yard” lance le rafraîchissant hilarant “HBC… U Got Jokes” en partenariat avec Xfinity. “HBC… U Got Jokes” est animé par le célèbre acteur, écrivain et comédien, Chris Spencer, et est une série comique qui parcourt le vivier de talents HBCU à travers le pays pour “trouver le drôle!”

Selon un communiqué de presse officiel, l’objectif est de trouver des bandes dessinées en herbe qui sont à une blague, un appel, une performance loin de faire passer leur carrière au niveau supérieur.

“HBC… U Got Jokes” fournira une plate-forme donnant un coup de pouce indispensable à deux bandes dessinées émergentes, Erik Terrell et Lele Mason. Chris Spencer, qui servira également de mentor aux participants, les aide à affiner leurs talents de comédien et à les préparer pour la grande finale… le spectacle en direct. “HBC… U Got Jokes” suit les progrès depuis la sélection des participants et leur première rencontre avec l’hôte, jusqu’à leur participation, le mentorat par l’hôte et bien sûr la grande finale – une émission en direct pour clôturer le court qui présentera l’aboutissement du travail de l’humoriste.

En fin de compte, les bandes dessinées prendront ce qu’elles ont appris du mentorat et le mettront à l’épreuve sur scène devant un public en direct.

Ce spectacle humoristique en direct mettra à l’épreuve les compétences et la préparation des participants. “HBC… U Got Jokes” a été créé et existe au bord du précipice de l’introduction de plus de comédiens noirs dans une industrie traditionnellement marginalisée – en particulier en ce qui concerne l’amplification, la couverture et la visibilité de la comédie noire grand public.

Regardez One Yard et HBC… U Got Jokes de Xfinity en cliquant ici.