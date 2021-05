One XPlayer est un rival Nintendo Switch Premium pour les jeux AAA

Malgré une saine concurrence dans l’espace de jeu sur PC et Microsoft et Sony s’affrontent dans la guerre des consoles, Nintendo a en quelque sorte un monopole sur le marché des ordinateurs de poche. Le Switch et le Switch Lite ultérieur sont devenus les consoles portables par défaut, sans rivaux directs.

La société chinoise One-Netbook cherche à changer cela, bien qu’à un prix beaucoup plus élevé – 1159 $ US (environ 820 £ / 950 €) pour être exact. The One XPlayer affirme qu’il peut facilement jouer à des titres PC AAA en déplacement, et il est maintenant disponible via une campagne de financement participatif Indiegogo.

Pour cela, il est alimenté par les derniers processeurs Tiger Lake d’Intel, avec un choix de i7-1135G7, i7-1165G7 et i7-1185G7. One-Netbook affirme que ce dernier offre des performances de jeu 67% supérieures à celles du Ryzen 7 4800U d’AMD, bien qu’il n’y ait aucune comparaison avec la série Ryzen 5000 actuelle. Cela fonctionne en tandem avec les graphiques intégrés Iris Xe et jusqu’à 2 To de stockage SSD – ce sont des spécifications que nous associons aux PC haut de gamme. L’interface utilisateur de One XPlayer est basée sur Windows 10, One-Netbook annonçant spécifiquement sa compatibilité avec le magasin Steam. Cela permet d’accéder à une grande variété de jeux, bien qu’il ne soit pas clair si d’autres magasins (tels que Origin ou Epic Games) sont pris en charge. Tous les jeux ne seront pas non plus optimisés pour ce facteur de forme. Les performances les plus impressionnantes proviennent de Gears 5, qui peut soi-disant atteindre 130 images par seconde. La plupart des titres AAA atteignent à peine la moitié de cela, bien que GTA 5 et NBA 2K21 puissent dépasser 80 images par seconde. L’appareil lui-même dispose d’un écran LCD de 8,4 pouces, à une résolution de 2560×1600. Il prend en charge la gamme de couleurs sRGB complète et offre une prise en charge tactile à 10 points, bien qu’il n’y ait pas de taux de rafraîchissement élevé. C’est une qualité bien supérieure à celle que vous trouverez sur la Nintendo Switch ou la Switch Lite, mais il faut s’y attendre – OneXPlayer coûte au moins trois fois le prix. One-Netbook affirme que les commandes ont été inspirées de la Xbox, avec des boutons ABXY classiques, deux joysticks et des déclencheurs linéaires. Un ajout notable se présente sous la forme d’un mode haute performance en un clic, qui augmente la puissance maximale de 35W à 40W.



Image: One-Netbook

Parmi les autres caractéristiques clés, citons une batterie de 15 300 mAh, bien que One-Netbook n’ait pas cité de chiffres sur la durée pendant laquelle vous pouvez jouer avec une seule charge. Il existe également des ventilateurs de refroidissement doubles pour la gestion thermique et une béquille intégrée pour une utilisation mains libres. Un scanner d’empreintes digitales est également intégré au bouton d’alimentation. Tout cela signifie qu’il ressemble remarquablement à l’appareil concept Alienware UFO, que la société mère Dell a taquiné au CES en 2020. Cependant, il est peu probable qu’il soit jamais commercialisé, du moins dans sa forme actuelle. Le jeu portable a connu une résurgence ces dernières années, et il semble que One XPlayer pourrait être à la pointe de sa prochaine génération. La concurrence prendra probablement la forme du prochain Switch Pro de Nintendo, qui devrait être lancé à un moment donné en 2021. Cet appareil devrait ajouter un écran OLED, des graphiques discrets Nvidia, une batterie améliorée et peut-être même un support 4K. Le One XPlayer n’a pas trois de ces choses, donc il pourrait voir les clients chercher ailleurs si le Switch Pro est à un prix compétitif. L’appareil devrait commencer à 1159 $ US (environ 820 £ / 950 €) une fois qu’il n’est plus financé par le crowdfunding, bien qu’une offre early bird baisse le prix de départ à 899 $ US (environ 635 £ / 740 €) pour les contributeurs Indiegogo.