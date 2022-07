One UI Watch4.5 apporte une expérience de surveillance complète avec des fonctionnalités de commodité et d’accessibilité supplémentaires – Samsung Global Newsroom

One UI Watch4.5 sera bientôt disponible pour Galaxy Watch1 appareils, apportant une expérience de montre plus complète. En plus de la dernière version de Wear OS Powered by Samsung (exécutant Wear OS 3.5), la nouvelle version One UI Watch4.5 ajoute une expérience de frappe plus complète, un moyen plus simple de passer des appels et une foule de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité intuitives, la Galaxy Watch un package plus complet.

Une expérience de montre plus complète

Pour faciliter l’interface avec la montre, One UI Watch4.5 ajoute une expérience de frappe complète à l’écran. Que vous fassiez des recherches ou que vous répondiez à des messages et des e-mails, vous pouvez profiter du nouveau clavier QWERTY complet avec glisser pour taper en plus de la dictée et de l’écriture manuscrite, ce qui rend la communication depuis votre montre plus facile que jamais.2 De plus, au lieu de vous engager dans une seule méthode, One UI Watch4.5 vous permet de basculer de manière transparente les entrées à tout moment, vous permettant de commencer à dicter un message, puis de passer au clavier si vous avez besoin de plus de confidentialité.

Passer des appels est également plus fluide sur la Galaxy Watch grâce à la prise en charge de la double carte SIM sur One UI Watch4.5.3 Les utilisateurs peuvent définir une carte SIM préférée sur leur smartphone Galaxy et la synchroniser automatiquement sur leur Galaxy Watch. Une interface facile à lire vous montre toujours quelle carte SIM est utilisée sur la montre. Si le paramètre SIM est défini sur “Toujours demander” sur le téléphone, les utilisateurs peuvent choisir la carte SIM qu’ils souhaitent utiliser à partir de leur Galaxy Watch. Vous souhaitez passer des appels sans donner votre numéro personnel ? C’est à vous d’appeler — SIM1 ou SIM2.

En plus d’être un outil de communication toujours avec vous, la Galaxy Watch offre plus de personnalisation du cadran de la montre afin qu’elle complète mieux tout ce que vous portez. Profitez de votre cadran de montre préféré dans différents styles en ajoutant plusieurs fois le cadran de votre montre à votre liste de favoris et en personnalisant chaque instance avec différentes couleurs et complications.4 De plus, dans la liste des favoris, les cadrans que vous sélectionnez sont enregistrés pour un accès rapide, vous n’avez donc pas à parcourir toute votre collection.

Rendre Galaxy Watch plus accessible

La mise à jour One UI Watch 4.5 comprend également des fonctionnalités d’accessibilité pratiques permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de l’expérience Galaxy Watch.

Les utilisateurs qui ont du mal à distinguer les couleurs pourront ajuster l’affichage à leur teinte préférée et augmenter le contraste pour faciliter la lecture des polices. Les autres fonctionnalités d’assistance visuelle incluent la réduction de la transparence et des effets de flou ainsi que la suppression des animations. De plus, l’assistance auditive pour les malentendants permet aux utilisateurs d’équilibrer le son de la sortie audio gauche et droite de leur casque Bluetooth connecté.5

Ceux qui ont besoin d’une prise en charge supplémentaire pour les entrées tactiles peuvent prolonger la durée de l’interaction tactile avec la durée du toucher et peuvent désactiver les entrées tactiles répétées avec Ignorer les touches répétées pour un meilleur contrôle.

Pour une assistance supplémentaire, les utilisateurs peuvent régler la durée pendant laquelle les fonctions temporaires, telles que le volume et les notifications, restent à l’écran avec Time to take action et peuvent définir le bouton d’accueil pour basculer la fonctionnalité la plus couramment utilisée. Toutes les options d’accessibilité sont accessibles à partir d’un menu pratique, vous n’avez donc pas à parcourir les paramètres pour les trouver.

Un clavier QWERTY complet, une expérience d’appel plus pratique ainsi qu’une foule d’options d’accessibilité sur la prochaine One UI Watch4.5 sont configurés pour offrir aux utilisateurs une expérience Galaxy Watch plus complète. Galaxy One UI Watch4.5 devrait sortir au troisième trimestre avec plus de fonctionnalités à annoncer. Assurez-vous de « regarder » pour plus à venir sur Samsung Newsroom.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit peuvent changer sans préavis.

1 One UI Watch 4.5 sera disponible pour Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic et la prochaine série Galaxy Watch. La disponibilité peut varier selon le marché, le modèle et le smartphone couplé.

2 La disponibilité du clavier QWERTY et du balayage pour taper peut varier selon la langue.

3 Nécessite d’être couplé avec un smartphone Galaxy double SIM.

4 Les options de personnalisation du cadran de la montre sont fournies par le créateur du cadran de la montre, et la disponibilité peut varier.

5 Non pris en charge pendant les appels.