One UI 6.1 pourrait booster la personnalisation de l’écran de verrouillage sur le Galaxy S24

Résumé Samsung devrait dévoiler sa gamme phare Galaxy S24 et une nouvelle version de son interface One UI basée sur Android 14 lors du prochain événement Samsung AI Unpacked.

One UI 6.1 introduira probablement de meilleures fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage avec des polices téléchargeables, permettant aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de l’horloge de leur écran de verrouillage.

La fonctionnalité devrait être disponible immédiatement sur la série Galaxy S24 et sera probablement déployée sur d’autres téléphones Samsung haut de gamme avec de futures mises à jour.





L’événement Samsung AI Unpacked approche à grands pas, où la société devrait annoncer sa gamme phare Galaxy S24. Alors que de nombreuses fuites ont déjà révélé à quoi ressembleront les téléphones Galaxy S24, Samsung est également susceptible de dévoiler une nouvelle version de son skin basé sur Android 14 – One UI 6.1 – lors du même événement. Selon la dernière fuite, cette version One UI introduira de meilleures fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage avec des polices téléchargeables.

Android 14 a ajouté des personnalisations de l’écran de verrouillage dans le sens de ce qu’iOS a proposé l’année précédente. Avec ces options, vous pouvez choisir l’apparence de l’horloge, modifier sa police et ses couleurs et sélectionner les raccourcis de l’écran de verrouillage pour ouvrir, par exemple, la caméra directement en mode vidéo. Cependant, il n’existe qu’une poignée de polices et de modèles d’horloge parmi lesquels choisir dans l’implémentation actuelle. Samsung serait en train de résoudre ce problème avec la prochaine mise à jour One UI 6.1.

Le célèbre leaker @UniverseIce a tweeté une image en gros plan (incluse ci-dessus) d’un Galaxy S23 Ultra qui exécuterait prétendument One UI 6.1. La photo montre son écran de verrouillage avec l’horloge bien visible dans une police que vous n’avez pas sur la version actuelle de One UI. Le fuyard indique en outre que One UI 6.1 vous permettra de télécharger de nouvelles polices depuis le Samsung App Store pour modifier l’apparence de cette horloge, permettant pratiquement des personnalisations illimitées pour l’écran de verrouillage. Vous pouvez l’associer aux options existantes pour modifier l’écran de verrouillage afin qu’il ressemble exactement à ce que vous souhaitez.

Étant donné que One UI 6.1 devrait faire ses débuts avec la série Galaxy S24, les téléphones bénéficieront probablement de cette fonctionnalité dès la sortie de la boîte. Cependant, d’autres téléphones Samsung haut de gamme, notamment la gamme Galaxy S23 et les anciens produits phares, devraient bénéficier de cette fonctionnalité avec les futures mises à jour.

Dans une fuite plus ancienne, nous avons appris que One UI 6.1 ajouterait également une meilleure protection de la batterie avec plusieurs niveaux pour protéger la batterie de votre téléphone contre la charge de maintien, prolongeant ainsi sa longévité. À l’instar de ce qu’Apple a récemment apporté à l’iPhone, Samsung pourrait ajouter une option permettant de limiter la charge de la batterie à 80 %, entre autres options.

Toutes ces fonctionnalités divulguées devraient devenir officielles lorsque Samsung annoncera la gamme Galaxy S24 le mercredi 17 janvier. L’annonce se concentrera probablement uniquement sur les téléphones, car la société ne devrait pas introduire d’autres accessoires lors de cet événement du début de 2024. Vous pouvez regarder l’événement en ligne, tandis que nous garderons également un œil attentif pour vous apporter les dernières mises à jour de l’événement.