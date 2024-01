One UI 6.1 – Les fonctionnalités et les appareils pris en charge fuient tôt

Samsung prépare sa prochaine grande mise à jour, One UI 6.1, qui fera ses débuts sur la série Galaxy S24. Mais avant ce lancement, de nouvelles fuites présentent certaines fonctionnalités de One UI 6.1, car nous recevons également une première liste d’appareils qui recevront la mise à jour.

One UI 6.0 est toujours en cours de déploiement sur une myriade d’appareils Galaxy, mais comme pour toute nouvelle version phare, une nouvelle version arrive. One UI 6.1 est en préparation depuis un petit moment maintenant et devrait être disponible en premier sur le Série Galaxy S24 qui devrait faire ses débuts plus tard cette semaine. Nous en avons appris beaucoup sur la mise à jour lors de fuites précédentes, notamment de nouvelles options de protection de la batterie (qui sont déjà techniquement en place) ainsi que la prise en charge des fonds d’écran AI de Google de la série Pixel 8, bien qu’il ne soit pas clair si celles-ci seront disponibles au-delà du Galaxie S24.

D’autres fonctionnalités et améliorations ont également été divulguées au cours des derniers jours.

Univers de glace Remarques que One UI 6.1 introduira apparemment la prise en charge du téléchargement de nouveaux styles d’horloge d’écran de verrouillage à partir du Galaxy Store de Samsung. En fonction de l’adoption par les développeurs, cela pourrait mettre des styles quasi infinis à la portée des utilisateurs.

Au-delà de ça, Glace prétend également que les animations et les styles dans Android 14 dans One UI 6.1 ont été améliorés. Cela devrait se traduire par une expérience plus fluide, comme le montre une vidéo qui présente les animations fonctionnant de manière très fluide, même lors d’une utilisation personne qu’ils rencontreraient dans l’utilisation quotidienne réelle de leur téléphone.

Pendant ce temps, Tarun Vats repéré une liste des versions du micrologiciel en cours de test pour One UI 6.1 qui incluent une multitude d’appareils Galaxy. Bien que cette liste n’ait pas encore été officiellement annoncée par Samsung, elle est aussi proche que possible avant un certain temps.

Les appareils dont il est jusqu’à présent effectivement confirmé qu’ils prennent en charge One UI 6.1 incluent :

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxie S23

Galaxie S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxie A54

Galaxie A34

Galaxy S21 FE

Galaxie S21

Galaxie S21+

Galaxy S21 Ultra

Cependant, il est important de noter que presque tous les appareils mis à jour vers One UI 6.0 (Android 14) obtiendront également One UI 6.1 au fil du temps. Le déploiement, cependant, ne sera probablement pas aussi rapide que la mise à jour Android 14.

En savoir plus sur Samsung :

Suivez Ben : Twitter/X, Sujetset Instagram