One UI 6.1 de Samsung arrive sur ces appareils Galaxy

La mise à jour One UI 6.1 de Samsung, riche en IA, a fait ses débuts sur la série Galaxy S24 et apportera des fonctionnalités intéressantes à quelques autres appareils.

Le Série Galaxy S24 a été officiellement annoncé et apporte quelques changements mineurs à l’extérieur – oui, même en titane. À l’intérieur, cependant, se trouve One UI 6.1. Cette nouvelle mise à niveau logicielle est responsable des fonctionnalités d’IA que nous avons vues publiées avec le S24, telles que Generative Edit, Live Translate et Generative Wallpapers.

Ces fonctionnalités ne sont pas révolutionnaires en soi, mais elles apportent une véritable valeur ajoutée à l’ensemble du logiciel. Utiliser Live Translate lors d’un appel téléphonique est une expérience fantastique qui facilite grandement la communication avec des personnes de différentes régions. Ces fonctionnalités d’IA ne sont cependant pas tout à fait complètes, mais avec davantage de mises à jour de One UI, elles s’amélioreront sûrement.

Quels appareils recevront One UI 6.1 en premier ?

Au-delà des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, Samsung a confirmé un certain nombre d’appareils qui devraient recevoir une mise à jour One UI 6.1 dans les mois à venir. Selon la société, ces appareils devraient voir la mise à jour au cours du premier semestre 2024.

La mise à jour devrait apporter un certain nombre de fonctionnalités introduites avec le Galaxy S24, et même certaines qui sont quelque peu passées inaperçues.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs appareils initiaux mentionnés par Samsung qui recevraient la mise à jour One UI 6.1.

Galaxie S23

Galaxie S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Ces fonctionnalités d’IA fonctionneront-elles sur les appareils plus anciens ?

Il convient de noter que de nombreuses fonctionnalités d’IA du Galaxie S24 sont localisés, fonctionnant en partie sans connexion Internet. Cela est principalement possible grâce au NPU du Snapdragon 8 Gen 3, spécialement conçu pour l’IA sur l’appareil, ou au processeur Exynos 2400 de Samsung dans les régions en dehors des États-Unis.

Plus Samsung repousse ces fonctionnalités d’une génération à l’autre, plus il est difficile de mener à bien certains de ces processus. Si Samsung apporte ces fonctionnalités dans One UI 6.1 à davantage d’appareils équipés de processeurs plus anciens, il peut être raisonnable de penser que ces fonctionnalités fonctionneront sur une connexion réseau plutôt que partiellement sur l’appareil, comme c’est le cas avec la série S24 pour certaines fonctionnalités. .

Samsung a déjà noté que certaines de ces fonctionnalités d’IA ne seront gratuites que « jusqu’à la fin de 2025 », ce qui en dit long sur les projets de Samsung en matière d’« intelligence avancée ».

Il est également très possible que les anciens appareils dotés de One UI 6.1 ne voient aucune de ces nouvelles fonctionnalités d’IA. Essentiellement, nous ne saurons pas à quoi ressemblera One UI 6.1 appareil par appareil, mais nous savons qu’il regorge d’IA sur le S24.

La série Samsung Galaxy S24 est disponible en précommande maintenant, en commençant à 799$.

Vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 50 $ sur votre achat sur Samsung.com en utilisant nos liens exclusifs ci-dessus.