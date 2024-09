One UI 6.1.1 commence à être déployé aux États-Unis, en Europe et en Inde

Après une longue attente et de nombreux retards, la mise à jour One UI 6.1.1 commence désormais à être déployée aux États-Unis, en Europe et en Inde pour les unités Galaxy S24 dans chaque région.

Après avoir limité les appareils qui seront mis à jour dans le cadre de la grande conférence de presse de Samsung à l’IFA 2024, le déploiement initial a été limité. Cependant, après seulement quelques jours, nous commençons maintenant à voir la mise à jour One UI 6.1.1 arriver sur les côtes américaines, européennes et indiennes.

Selon plusieurs publications sur Redditla mise à jour One UI 6.1.1 arrive sur les appareils en Inde, le Royaume-Uniet les États-UnisLe correctif varie en taille, près de 3 Go, mais, selon les captures d’écran partagées, il apporte le correctif de sécurité d’août 2024 plutôt que la dernière mise à jour de sécurité de septembre.















Bien que nous ayons toujours hâte de voir ce que la refonte proposée de One UI 7.0 basée sur Android 15 apportera, One UI 6.1.1 apporte des fonctionnalités intéressantes de qualité de vie et des améliorations de l’IA. Certaines des nouvelles fonctionnalités d’IA incluent le « mode d’écoute » dans Interpreter, le « compositeur » pour Chat Assist et les « réponses suggérées » qui font le saut depuis le Galaxy Z Flip 6 à d’autres appareils tels que la série Galaxy S24.

Samsung Notes bénéficie également d’une nouvelle fonction appelée « Traduction de superposition PDF ». Des améliorations ont également été apportées à Note Assist, tandis que « Sketch to Image » fonctionne de manière similaire à la fonction « Reimagine » du Pixel en ajoutant du contenu supplémentaire à une image existante sur la base d’un croquis ou d’un dessin.

Le géant technologique coréen a confirmé que seuls les téléphones suivants recevront One UI 6.1.1 :

Si vous vous trouvez dans l’une des régions répertoriées, assurez-vous de vérifier One UI 6.1.1 en vous rendant dans Paramètres > Logiciels > Mises à jour du système.

