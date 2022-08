One UI 5 Beta sur le Galaxy S22 aux États-Unis : comment télécharger

Lorsque j’ai mentionné plus tôt que je ne serais pas surpris si la version bêta de One UI 5 était mise en ligne aux États-Unis au cours du week-end, je n’avais aucune intuition ni aucune preuve, seulement que Samsung a annoncé puis publié un article de presse disant autant . Et bien, ils peuvent republier cela s’ils le souhaitent, car la version bêta de One UI 5 a effectivement été mise en ligne aux États-Unis pour le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra.

Qui le veut ? Parlons de la façon de faire fonctionner One UI 5 sur votre téléphone.

Comment télécharger One UI 5 sur votre Galaxy S22

Pour ceux qui souhaitent tester le logiciel bêta, vous pouvez vous inscrire puis mettre à jour vers One UI 5 et Android 13 sur votre téléphone Galaxy S22 dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers l’application Samsung Members, de parcourir les cartes en haut jusqu’à ce que vous voyiez l’image ci-dessous, appuyez dessus, puis suivez les instructions pour vous inscrire.

Une fois que vous vous êtes inscrit, Samsung vous fera savoir que cela peut prendre quelques minutes avant que le téléchargement ne soit disponible. Vous vérifierez la mise à jour en vous rendant dans Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer. Pour moi, la mise à jour était là presque immédiatement. Si vous ne le voyez pas tout de suite, attendez quelques minutes, puis réessayez.

La mise à jour pèse 2,8 Go, contient le correctif de sécurité Android d’août et sera livrée avec un numéro de version S901U1UEU2ZVH4 sur le Galaxy S22, S906U1UEU2ZVH4 sur le Galaxy S22+ et S908U1UEU2ZVH4 sur le Galaxy S22 Ultra.

La liste complète des fonctionnalités vous sera présentée au moment du téléchargement. La liste est énorme et nous l’avons capturée ici.

Faites-nous savoir ce que vous trouvez qui mérite d’être partagé !