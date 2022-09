One UI 5 Beta et Android 13 sont mis en ligne pour le Galaxy S21 aux États-Unis

Les propriétaires d’un Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra aux États-Unis peuvent désormais rejoindre le programme Android 13 et One UI 5 Beta. Au moins un de nos lecteurs a rejoint le programme ce matin et mis à jour.

Après avoir vu le programme bêta être mis en ligne pour les utilisateurs au Royaume-Uni et en Corée à la fin du mois dernier, les utilisateurs américains ont leur tour via l’application Samsung Members. À l’heure actuelle, nous savons avec certitude que les modèles déverrouillés y ont accès, mais nous devrons laisser les modèles de transporteur ouvrir l’application et vérifier par eux-mêmes si le programme les laissera entrer.

Si elle est disponible, l’application Samsung Members ressemblera à l’image ci-dessous, avec une bannière en haut indiquant “Programme bêta One UI” et “Soyez le premier à profiter de la dernière expérience Galaxy, One UI 5 avec Android 13 !” Il répertorie ensuite les appareils pris en charge, qui incluent toute la série Galaxy S21.

La mise à jour est volumineuse et se déroule sous la forme de la version G991U1UEU5ZVIA, du moins pour le S21 standard. La version ZVIA est apparemment plus récente que la version reçue par ceux du Royaume-Uni et de la Corée. Cela pourrait en fait ressembler davantage à une version One UI 5 Beta 2. C’est selon les utilisateurs sur redditqui aiment notre lecteur, voient également la mise à jour.

En ce qui concerne les fonctionnalités, vous trouverez plus de choix de thèmes de palette de couleurs personnalisés en fonction de votre fond d’écran, des widgets empilables, les commandes de notification d’Android 13, la possibilité d’extraire du texte de n’importe quelle image ou écran, une barre des tâches améliorée dans DeX, une action d’écran partagé plus facile et Suite. Vous pouvez consulter la liste complète ici.

Bravo Keith !