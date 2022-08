One UI 5 beta désormais disponible aux États-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne, toujours uniquement pour la série Galaxy S22

Le déploiement de la version bêta de One UI 5.0 s’étend à de nouveaux pays – après être devenu disponible en Allemagne la semaine dernière, Samsung a permis aux téléphones aux États-Unis et en Corée du Sud de le télécharger avec d’autres régions “prévues dans les mois à venir”.

La version bêta n’est toujours disponible que pour le trio Galaxy S 2022 – les S22, S22+ et S22 Ultra. La société n’a pas révélé sa feuille de route pour ajouter plus de modèles dans le mix, mais elle a mis en évidence les fonctionnalités clés de One UI 5.0, qui apporte des fonctionnalités de personnalisation, de sécurité et d’accessibilité.

One UI 5 : les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 16 thèmes de couleurs prédéfinis en fonction de leur fond d’écran

Avec la nouvelle version, vous pouvez choisir parmi 16 thèmes de couleurs prédéfinis en fonction de votre fond d’écran. Vous pouvez économiser de l’espace sur l’écran d’accueil en empilant des widgets les uns sur les autres, créant ainsi une vue paginée que vous pouvez parcourir.



One UI 5 : widgets empilables

Les utilisateurs multilingues pourront définir différentes langues préférées par application avec One UI 5. En outre, il existe des contrôles plus avancés pour bloquer les notifications gênantes des applications.

L’application Appareil photo aide les nouveaux utilisateurs à utiliser les modes Pro et Pro Video avec des conseils et astuces utiles sur la façon d’utiliser les différentes fonctionnalités et commandes de l’appareil photo. Il renseigne également les utilisateurs sur les différents objectifs à bord et offre une barre de zoom plus réactive.

La sécurité est également un élément majeur de cette version, le nouveau tableau de bord Sécurité et confidentialité détectera les problèmes et recommandera des correctifs. Plusieurs fonctionnalités d’accessibilité ont également été ajoutées, notamment des descriptions audio des vidéos.



One UI 5 : le nouveau tableau de bord Sécurité et confidentialité

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de One UI 5, Samsung promet plus de détails bientôt. De nombreux appareils Galaxy devraient obtenir la version 5 car ils sont configurés pour trois mises à jour majeures du système d’exploitation, tandis que les modèles phares récents Galaxy S, Z et Tab S recevront quatre mises à jour à la place.

La source