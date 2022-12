One UI 5.1 de Samsung pourrait être lancé avec la famille Galaxy S23 en février

One UI 5.0 de Samsung basé sur Android 13 est déjà sorti sur des dizaines d’appareils, mais le déploiement n’a commencé qu’il y a quelques semaines en octobre. Pourtant, selon un nouveau rapport, Samsung teste déjà One UI 5.1, le successeur de One UI 5.0.

One UI 5.1 pourrait en fait faire ses débuts sur la famille Galaxy S23, qui, si les rumeurs passées sont exactes, devrait être annoncée le 1er février. Ce serait certainement un chiffre d’affaires rapide, passant de One UI 5.0 à One UI 5.1 en quelques semaines seulement.

Là encore, comme l’implique l’augmentation mineure, One UI 5.1 ne sera probablement pas une mise à jour aussi importante que son prédécesseur. Cependant, Samsung a par le passé suggéré d’apporter de nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage avec One UI 5.1. Il pourrait également intégrer la nouvelle conception de widget du lecteur multimédia d’Android 13, qu’il a omis dans One UI 5.0, même s’il est également basé sur la même version d’Android.

Actuellement, la mise à jour One UI 5.1 est en cours de test pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, avec la version de firmware S90xEXXU2CVL7 (où le « x » est un nombre différent selon le modèle que vous possédez). Ce firmware de test a été repéré sur les serveurs de Samsung et pourrait être publié dans la famille S22 quelques jours après le lancement de la série S23. C’est ainsi que l’entreprise fait généralement les choses – les nouveaux appareils obtiennent des dibs sur le nouveau logiciel, mais pas pour longtemps.

