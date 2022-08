One UI 5.0 beta commence à être déployé sur les téléphones de la série Samsung Galaxy S22

La première version bêta publique de One UI 5.0 était attendue en juillet, mais il y a eu un petit retard. Il est enfin là et il a commencé un déploiement progressif, en commençant par la série S22 – Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra – en Allemagne. La version du micrologiciel est S90xBXXU2ZHV4.









La version bêta de One UI 5.0 commence à être déployée sur les téléphones de la série Samsung Galaxy S22 en Allemagne

One UI 5.0 apporte les nouvelles fonctionnalités qui font partie d’Android 13, ainsi que le propre travail de Samsung. L’expérience utilisateur sera améliorée avec des animations plus fluides et un centre de notification repensé. La reconnaissance optique de caractères est activée dans la galerie, ce qui vous permet de copier du texte à partir de captures d’écran. De plus, certaines suggestions intelligentes apparaîtront en fonction du texte, par exemple, prendre une photo d’un numéro de téléphone ou d’une adresse Web vous permettra d’appeler/visiter en un seul clic.

Il y a plus, voici le changelog complet qui apparaît avant l’installation. Notez que l’original était en allemand, mais nous avons utilisé la traduction automatique.













Le journal des modifications complet pour One UI 5.0 beta (en allemand)













Le journal des modifications bêta One UI 5.0 (traduit automatiquement en anglais)

Le journal des modifications mentionne des éléments tels qu’un geste pour activer le multitâche sur écran partagé, des widgets empilables, des options pour filtrer les notifications des applications bruyantes, des paramètres de son et de vibration améliorés, une meilleure recherche dans Mes documents, de nouvelles fonctionnalités pour les routines Bixby, de nouveaux emojis et la possibilité de faire des vidéos avec deux emojis, de nouveaux autocollants AR et la possibilité de créer les vôtres à partir d’images, etc.

L’application appareil photo affiche désormais un histogramme en mode Pro. Il y a une nouvelle barre de zoom qui vous permet de zoomer d’une seule main et le mode Aliments est activé pour le téléobjectif. Une fonction de filigrane vous permet d’apposer l’heure et la date sur chaque photo ou d’autres informations définies par l’utilisateur.

Samsung DeX a également été amélioré, en particulier la barre des tâches. Il y a un nouveau bouton de recherche là-bas et en appuyant sur la date, un widget de calendrier s’affichera. Les notifications des applications apparaîtront sous forme de points rouges dans la barre des tâches. Un clic droit sur une application offre un accès rapide à certaines fonctions. De plus, la prise en charge des claviers physiques a été améliorée avec la correction orthographique et la saisie d’emoji.

Enfin, la plupart des applications de Samsung ont été mises à jour – Samsung Internet, Health, Pay, Members, the Galaxy Store, SmartThings et autres.

La version stable de One UI 5.0 est attendue en octobre, nous en saurons probablement plus sur la nouvelle version la semaine prochaine lors de l’événement Galaxy Unpacked.

La source