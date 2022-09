Le test bêta public de Samsung de One UI 5.0 basé sur Android 13 a atteint la famille d’appareils Galaxy S21 fin août, lorsqu’il est devenu disponible en Corée et au Royaume-Uni. À partir de maintenant, vous pouvez également enregistrer votre appareil pour le programme bêta en Inde.

Actuellement, vous ne pouvez inscrire votre Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra au programme bêta en Inde que s’il a été acheté déverrouillé. Comme toujours, pour vous inscrire, vous devez avoir installé l’application Samsung Members. Ensuite, entrez-le simplement et localisez la bannière assez évidente que vous verrez à l’intérieur, qui annonce le programme bêta One UI pour One UI 5.

Ensuite, il s’agit d’entrer vos coordonnées et après cela, vous recevrez la première version bêta sous forme de mise à jour logicielle dans les prochaines heures ou, tout au plus, les jours. Vous obtiendrez ensuite les versions bêta suivantes de la même manière, ainsi que la version finale lorsqu’elle sera publiée.

Notez que vous devez vous attendre à ce que des problèmes et des bogues apparaissent ici et là, car il s’agit d’un logiciel de pré-version, donc si vous ne pouvez pas vivre avec cela, il est préférable d’éviter d’entrer dans le programme bêta. Les notes de publication de Samsung mentionnent que Google Pay ne fonctionnera pas sur la version initiale – il est hilarant de voir que la société n’a pas suivi la convention de dénomination en constante évolution de Google – elle s’appelle maintenant Google Wallet. Quoi qu’il en soit, cela ne fonctionnera pas et d’autres fonctionnalités ou applications pourraient ne pas fonctionner non plus.

La source