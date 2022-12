One UI 5.0/Android 13 arrive sur Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy S10 Lite et Tab S7 FE

Samsung déploie la mise à jour One UI 5.0/Android 13 sur le Galaxy A71 5G. Le téléphone est sorti début 2020 avec Android 10, a obtenu One UI 3.0/Android 11 début 2021, puis One UI 4.1/Android 12 en mars (il a sauté One UI 4.0). Passons maintenant à une autre version majeure du logiciel de Samsung et aux dernières fonctionnalités d’Android.

Le Galaxy A71 5G reçoit le firmware avec la version A716BXXU6EVL2 et il semble que les Émirats arabes unis soient le premier pays à l’obtenir, mais ce n’est que le déploiement préliminaire, la mise à jour devrait s’étendre à l’Europe et à l’Asie dans les prochains jours.

La mise à jour inclut de nouvelles versions des principales applications de Samsung, notamment l’appareil photo, la galerie et le clavier (qui ont désormais la possibilité de numériser du texte à partir d’une image et de le convertir en quelque chose que vous pouvez copier). Il y a aussi des ajouts amusants comme de nouveaux emojis AR, des paires d’emoji et des kaomojis.

Certaines modifications apportées aux menus incluent l’ajout d’appareils connectés et la fusion des pages Sécurité et Confidentialité. En parlant de cela, la mise à jour inclut également le correctif de sécurité de décembre 2022.

Au fait, la version 4G du Galaxy A71 est passée à Android 13 en novembre. Le Galaxy A51 5G associé a sauté à bord du train Android 13 hier.

Semblable à l’A71, le Samsung Galaxy S10 Lite est de début 2020 et lancé avec Android 10/One UI 2.0. Il est maintenant mis à jour vers One UI 5.0/Android 13 – recherchez la version du firmware G770FXXU6HVK5. Il inclut l’ancien correctif de sécurité de novembre 2022. Le déploiement a commencé avec des téléphones déverrouillés et de marque Vodafone aux Pays-Bas.









Les unités Samsung Galaxy S10 Lite aux Pays-Bas sont mises à jour vers One UI 5.0/Android 13

Les propriétaires de Samsung Galaxy Tab S7 FE peuvent également essayer le nouveau système d’exploitation – actuellement, les unités au Royaume-Uni sont mises à jour avec le micrologiciel T736BXXU1CVL1celui-ci contient également l’ancien patch de novembre 2022.

