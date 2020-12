Une fois les tests terminés, la mise à jour One UI 3.0 de Samsung est désormais disponible et est déjà en cours de déploiement avec la mise à jour Android 11 pour la famille Galaxy S20. Vous pouvez consulter le calendrier pour savoir quand les autres appareils éligibles recevront la dernière version. Quoi de neuf dans One UI 3.0?

L’interface a été repensée pour être plus esthétique, pour améliorer la concentration et pour que tout soit facile à personnaliser selon vos goûts et vos besoins.

Les widgets de l’écran de verrouillage offrent un accès rapide aux fonctions de base et aux informations comme le contrôle du lecteur de musique et la vérification de votre agenda pour la journée. Vous pouvez réduire l’opacité des widgets sur l’écran d’accueil pour profiter davantage de votre fond d’écran.



Widgets sur l’écran de verrouillage • Disposition des appels vidéo plein écran de bord à bord

One UI 3.0 vous permet de réorganiser divers raccourcis afin que ce que vous voulez soit toujours à portée de main. Vous pouvez réorganiser les bascules rapides ainsi que la feuille de partage (y compris l’épinglage des options de partage les plus utilisées).

Il existe des profils professionnels et personnels distincts, vous pouvez donc avoir différents arrangements de raccourcis. Par exemple, vous voulez que vos contacts professionnels figurent dans la feuille de partage lorsque vous êtes au bureau. Ensuite, le soir, ils devraient être remplacés par des amis et de la famille, la bascule du mode sombre devrait également être facile à atteindre.



Bascule rapide repensée: une interface utilisateur 2.0 à gauche, une interface utilisateur 3.0 à droite

La caméra exploite l’intelligence de l’IA pour améliorer la qualité de l’image lors du zoom avant. Les photos modifiées dans la galerie peuvent être rétablies dans leur état d’origine. De plus, lors de la visualisation d’une photo, l’application suggérera des images associées pour continuer votre promenade dans le passé.

Les nouvelles applications de bien-être vous aideront à identifier les mauvaises habitudes en affichant les changements d’une semaine à l’autre de (par exemple) combien de temps vous avez utilisé le téléphone ou à quelle fréquence vous le vérifiez en conduisant.

Android 11 avec One UI 3.0 est en cours de déploiement pour la série Galaxy S20 (sans FE) aux États-Unis, en Corée du Sud et dans la plupart des pays d’Europe. Cette mise à jour s’étendra bientôt à d’autres régions et à d’autres appareils. Les appareils phares l’obtiennent, bien sûr, tout comme certains modèles de la série A et de la série M. Consultez le calendrier pour plus de détails.