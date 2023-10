Le drame pour adolescents autrefois populaire Une colline d’arbre s’est déroulé de 2003 à 2012 et a mis nombre de ses habitués sous les projecteurs.

La série a donné aux fans l’idole Chad Michael Murray, sans doute l’une des jeunes étoiles montantes les plus parlées d’Hollywood et la fêtarde originale Mischa Barton et les talents notables Bethany Joy Lenz, Sophia Bush, Hilarie Burton et James Lafferty.

Cependant, malgré ce qui semblait être la « touche Midas », l’héritage de la série est lié au chagrin, au scandale et à la réadaptation.

Alors, qu’est-il arrivé au casting de Une colline d’arbre après 2012 ?

Acteurs de « One Tree Hill » Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz, Chad Michael Murray, Sophia Bush et James Lafferty. La série populaire a duré près de 10 ans, mais laisse désormais derrière elle un héritage de drames réels.

Théo Wargo/Getty Images



Divorce

Le scandale le plus récent concerne Bush et le divorce de son mari Grant Hughes.

Bush est régulièrement apparu à la télévision depuis Une colline d’arbre dans des émissions comme Amour, Victor et C’est nous. Elle et Hughes étaient amis avant de se fiancer en 2021 et de se marier l’année dernière.

En apparence, le divorce semblait indiquer que les deux hommes étaient parvenus à une compréhension mutuelle et avaient décidé de se séparer.

Magazine des gens a rapporté qu’après 13 mois, Bush a demandé le divorce en août de cette année. Elle jouait dans une pièce de théâtre dans le West End de Londres cet été, mais a dû terminer sa tournée plus tôt en raison d’une maladie signalée en juillet, dont certains pensent maintenant qu’elle pourrait être liée à l’annonce de son divorce.

Cependant, au cours des dernières semaines, il a été rapporté qu’elle fréquenterait désormais la footballeuse professionnelle Ashlyn Harris, qui a également demandé le divorce de sa femme, la star du football Ali Krieger, le 19 septembre.

Le duo a des cercles sociaux similaires avec plusieurs médias, dont TMZ et Magazine des gensaffirmant qu’ils sortent ensemble maintenant. Semaine d’actualités a contacté les équipes de Bush et Harris par courrier électronique pour obtenir leurs commentaires.

Harris et Krieger se sont rencontrés en 2010, sont mariés depuis quatre ans et ont deux enfants.

Le drame reste également avec Bush avec la nouvelle récente selon laquelle elle avait eu une relation amoureuse avec Murray il y a des décennies alors qu’il avait déjà un partenaire.

Sur Le premier podcast au monde animée par Erin et Sara Foster, l’actrice Erin a révélé qu’en 2002, alors qu’elle et Murray vivaient ensemble, il l’aurait trompée avec Bush.

L’épisode est sorti ce mois-ci dans lequel Erin a déclaré: « Il m’a définitivement trompé avec elle d’une manière assez flagrante. Pendant que nous vivions ensemble. »

Elle a ajouté: « J’ai évolué, cependant » et « J’en ai fini avec ça maintenant. Je veux dire, à peine. À peine au-dessus. »

Erin et Murray sont sortis ensemble entre 2001 et 2002. En 2003, Bush et Murray se sont fréquentés et se sont mariés en 2005, mais après cinq mois, ils se sont séparés.

Bush et ses co-stars Lenz et Burton sont tous restés amis proches après le spectacle. Si proches, en fait, qu’ils diffusent un podcast où ils se souviennent de toutes choses Une colline d’arbre et récapituler les anciens épisodes.

Dans un épisode de leur podcast Reines de théâtresorti plus tôt cette année, Lenz a révélé qu’elle était membre d’une secte depuis 10 ans.

Lenz s’est ouvert à elle Une colline d’arbre anciens élèves : « Ce serait une expérience vraiment précieuse sur laquelle écrire, et la guérison – vous savez, 10 ans de guérison après cela. Il y a donc beaucoup à raconter. »

Désintox

Barton n’avait que 17 ans lorsqu’elle est devenue célèbre dans la série, apparaissant simultanément dans de nombreux magazines et dans des émissions de télévision et de radio. Toute cette exposition à un si jeune âge, dit-elle, a laissé la star avec un traumatisme.

Son ascension fulgurante aux yeux du public l’a amenée à passer du temps en cure de désintoxication après avoir été arrêtée pour conduite sous influence et possession de marijuana et avoir passé du temps dans un service psychiatrique en 2009 sous la détention involontaire de ses parents inquiets après avoir menacé de se suicider.

Dans une interview au Times où elle a parlé de la série, la star a déclaré : « Vous pouvez suivre une thérapie tous les jours pour le reste de votre vie, mais il y a juste un certain traumatisme à cause de tout ce que j’ai vécu, en particulier au début de ma vie. la vingtaine, cela ne disparaît pas du jour au lendemain. »

Elle a raconté à People Magazine son passé de promiscuité et ses fêtes avec Lindsay Lohan et Paris Hilton : « J’étais sous une pression énorme. C’était toujours : ‘Elle a l’air maigre, elle doit être malade.’ Puis c’était : « Elle est trop grosse ». Je n’ai jamais eu le bon poids. »

Elle a ajouté : « Je ne pense pas que j’étais tout à fait prête. Nous n’avions pas de vie privée et étions suivis sans pitié.

« Il est difficile de documenter chaque instant de sa vie et de ne jamais avoir droit à des temps d’arrêt. Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. » Mais maintenant, l’actrice a tout laissé derrière elle en déclarant : « J’ai beaucoup appris, je suis plus forte maintenant. »

Scandale

Une partie du drame provenait également de talents hors écran. En 2017, l’ancien showrunner Mark Schwahn a été accusé de harcèlement sexuel par une scénariste de la série, Audrey Wauchope.

Plusieurs membres de la distribution et de l’équipe, dont les stars Bush, Burton et Lenz, ont tous écrit une lettre accusant Schwahn d’avoir été « manipulé psychologiquement et émotionnellement », comme le rapporte Variété.

En 2017, Schwahn a été licencié en tant que showrunner d’E! drame Les Royals suite à des allégations d’inconduite sexuelle de la part de plusieurs femmes.

Semaine d’actualités a également envoyé un e-mail à l’équipe de Murray, Barton et Lenz pour commentaires.