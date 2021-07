Fury et Wilder devaient s’affronter pour la troisième fois plus tard ce mois-ci après qu’un arbitre indépendant a statué que la langue du contrat de Wilder lors de son deuxième combat avec le Britannique lui a garanti une troisième chance contre l’homme qui a remporté le titre américain des poids lourds WBC par septième -tour TKO en février de l’année dernière.

Cela est arrivé juste un jour après qu’il est apparu qu’un accord avait été conclu pour que Fury affronte l’autre champion du monde des poids lourds reconnu, Anthony Joshua, après de longues discussions pour organiser ce qui serait le plus grand combat pour le titre mondial que la division des poids ait vu depuis une génération. .

Cependant, Wilder – et Joshua, d’ailleurs – devront attendre un peu plus longtemps pour plus de clarté au sommet du cadre des poids lourds après que la nouvelle soit apparue la semaine dernière que Fury avait été contraint de se retirer du concours Wilder après avoir été testé positif pour Covid-19 – avec le combat est maintenant provisoirement prévu pour octobre.

Comme son promoteur américain Bob Arum l’a révélé à BoxingScene.com, Fury avait choisi de ne pas prendre son deuxième vaccin contre le Covid-19 de peur que des effets secondaires potentiels n’entravent ses préparatifs pour le combat de la trilogie Wilder.

« Il s’est fait vacciner à Miami. Il a eu le premier coup« , a déclaré Arum. « Et puis il a dit qu’il ne voulait pas avoir le deuxième coup parce qu’il ne voulait pas tomber malade [from the vaccination] si proche du combat. Alors il a eu Covid à la place. »

Arum avait précédemment affirmé que Fury avait été entièrement vacciné contre le virus, mais dit maintenant qu’il s’agissait d’un malentendu en raison du type de vaccin que Fury avait reçu.

« Je savais qu’il avait une chance, et j’espérais que c’était Johnson & Johnson. Mais ce n’était pas le cas. C’était Moderna« , a déclaré Arum.

Le vaccin Johnson & Johnson offre à son destinataire une protection efficace contre Covid-19 en un seul coup, tandis que d’autres – comme le vaccin Moderna – nécessitent un deuxième vaccin.

Arum, cependant, admet qu’il ne sait pas si la situation aurait été différente même si Fury avait reçu sa deuxième inoculation.

« Je ne sais pas si le deuxième coup aurait signifié quelque chose parce que vous pouvez toujours attraper Covid après avoir reçu le deuxième coup« , a déclaré Arum.

« Je ne sais pas si cela aurait fait une différence, vraiment. Il n’aurait toujours pas pu s’entraîner avec. »

Fury faisait partie des dix membres de son camp qui ont été testés positifs pour le virus, forçant le report du combat – mais Arum dit que « The Gypsy King » reste de bonne humeur malgré la déception.

« Son moral allait bien », a indiqué Arum. « Il avait une congestion dans la poitrine. [last Thursday]. Mais à partir de [Monday] matin, il a l’air beaucoup mieux. »