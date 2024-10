One Piece Anime frappé avec un retard de 6 mois avant la diffusion d’Egghead Arc

La longue histoire de Toei Animation Une pièce La série animée a révélé un retard surprise majeur dans son arc narratif actuel « Egghead », marquant le premier retard de ce degré dans son histoire de diffusion.











Le Une pièce L’arc actuel « Egghead » de l’anime reprendra en avril 2025, comme annoncé via un communiqué de presse et le compte X (anciennement Twitter) de l’équipe d’Eiichiro Oda. D’autres détails ont également été révélés lors de la diffusion de One Piece News sur YouTube, qui annonçait qu’une version spéciale de l’arc « Fishman Island » serait diffusée à la place de « Egghead » jusqu’à son retour. Il présentera des visuels et un son d’anime améliorés par rapport à sa première diffusion. Les lecteurs peuvent consulter la diffusion de One Piece News ci-dessous.

En rapport L’acteur de longue date de One Piece tire sa révérence en raison d’une mauvaise santé Une mauvaise santé a poussé Kazuki Yao, doubleur de longue date de One Piece, à démissionner et à être remplacé lors de la prochaine diffusion de l’épisode 1121.





One Piece annonce une pause majeure dans l’anime au milieu d’une multitude d’actualités récentes de la Toei





L’annonce fait suite à une série de Une pièce des nouvelles et des événements le 13 octobre, y compris la diffusion régulière de la série, mettant en vedette des scènes à la mode comme Galaxy Divide de Garp et Honesty Impact de Koby, et des émissions télévisées de MONSTRES : 103 Mercies Dragon Damnation et Pellicule : Rouge. Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine adaptation animée de Tomohito Osaki Une pièce roman dérivé, intitulé « LETTRE DE FAN DE ONE PIÈCE« , a également été révélé, ci-dessus. Il sera diffusé dans Une pièceLe créneau horaire habituel de et se déroule après les événements de Sabaody Archipelago, racontant l’histoire de personnes qui ne visent pas le trésor One Piece. La réalisatrice bien-aimée Megumi Ishitani occupe le fauteuil du réalisateur, la conception des personnages et la direction principale de l’animation étant assurées par Keisuke Mori, communément appelé Soty.





Une pièceLe retard de l’arc « Egghead » de a été annoncé par le rédacteur en chef de Une pièce Media, Hiroyuki Nakano et le producteur de la série Ryuta Koike. Koike apparaîtra à l’un des panels spéciaux de Toei Animation au New York Comic Con la semaine prochaine, avec Digimon et Dragon Ball également défini pour des fonctionnalités spéciales. Les lecteurs peuvent continuer à consulter le Une pièce anime sur Netflix et Crunchyroll, qui diffuse l’épisode juste après la diffusion japonaise. La série est officiellement décrite : « Monkey D. Luffy refuse de laisser quiconque ou quoi que ce soit faire obstacle à sa quête pour devenir le roi des pirates. Grâce à ses pouvoirs d’étirement semblables à du caoutchouc accordés par le surnaturel Fruit du Démon, le jeune pirate fougueux cherche le trésor légendaire connu sous le nom de One Piece. Il tracera un cap vers les eaux dangereuses de Grand Line et recrutera un équipage hétéroclite pour construire ses Pirates au Chapeau de Paille, un lien à la fois. C’est un capitaine qui ne jettera jamais l’ancre. jusqu’à ce que lui et ses amis réalisent tous leurs rêves ! »





Une pièce Suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates afin de retrouver le plus grand trésor jamais laissé par le légendaire pirate, Gold Roger. Le célèbre trésor mystérieux nommé « One Piece ». Date de sortie 20 octobre 1999 Créateur(s) Eiichirō Oda Casting Mayumi Tanaka , Kazuya Nakai , Akemi Okamura , Kappei Yamaguchi , Hiroaki Hirata , Ikue Ôtani , Yuriko Yamaguchi , Kazuki Yao , Chō Genre principal Action Saisons 20 Créateur Société de production Écrivains Junki Takegami, Shoji Yonemura, Hirohiko Uesaka Nombre d’épisodes Directeurs Kônosuke Uda, Junji Shimizu, Munehisa Sakai Développer

Source : Communiqué de presse, Une pièce chaîne YouTube officielle