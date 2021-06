One Nation One Britain est fier de la Grande-Bretagne multiculturelle

‘INTERGRATION’ est vu comme un gros mot par beaucoup de gens, presque toujours ceux de gauche.

C’est un mot qui est évité par ceux qui fustigent hystériquement la Grande-Bretagne, pleurent quand ils voient un Union Jack sur une tranche de beurre dans le supermarché, et pensent que le mot appartient à un caniveau à côté de « patriotisme » et « valeurs britanniques ».

Ma famille a immigré en Angleterre du Kenya quand j’avais 6 ans et j’ai eu l’expérience d’apprendre la Grande-Bretagne en tant qu’étranger à partir de zéro.

J’ai passé beaucoup de temps avec d’autres familles d’immigrants et je trouve les différentes cultures fascinantes. Mais je crois aussi qu’une société multiculturelle sans intégration est toujours une bombe à retardement.

L’intégration ne signifie pas demander aux immigrés d’abandonner leur culture – une idée fausse répandue.

Cela ne signifie pas non plus penser que les autres cultures sont instantanément inférieures à la nôtre.

Il s’agit de s’assurer que les communautés de différentes nuances ne finissent pas par vivre en silos et qu’elles s’engagent et s’embrassent véritablement.

Ex-flic aux buts admirables

Il est difficile de trouver des personnes prêtes à remettre en question le récit et à défendre l’intégration des communautés.

Mais l’ex-cuivre Kash Singh est l’un d’entre eux. Lorsqu’il est arrivé au pays à l’âge de six ans, il a décidé qu’il voulait consacrer sa vie au service de sa communauté et a rejoint la police.

Au cours des deux décennies suivantes de sa carrière, il gravit les échelons pour devenir un officier de police supérieur de la police du West Yorkshire, travaillant dans certaines des zones les plus difficiles.

Et lorsqu’il a pris sa retraite, il a décidé de créer One Britain One Nation, une organisation qui vise à célébrer le peuple britannique, à encourager la fierté de notre pays et à unir différentes communautés sous une identité britannique commune. Tous des objectifs très admirables si vous me demandez.

Mais lorsque, cette semaine, il a obtenu le soutien du gouvernement pour une initiative visant à encourager les élèves à chanter une chanson patriotique dans les écoles du pays le vendredi 25 juin, il a été ridiculisé pour cela.

La chanson patriotique – qui a été écrite par des élèves du primaire soutenus par l’organisation de Singh – a été accusée de faire de la propagande et d’imposer le nationalisme aux enfants.

Certains fous ont même comparé l’initiative à quelque chose de la Corée du Nord ou de l’Allemagne nazie.

Un homme est venu dans ce pays, a consacré sa vie à la communauté locale, a tellement adoré le pays qu’il voulait redonner – et c’est ce qu’il obtient.

Peut-être que ces gens qui grimacent à l’idée qu’un homme brun puisse penser que la Grande-Bretagne est le meilleur pays du monde ne pensent pas qu’il est « le bon type d’immigrant ».

Comment ose-t-il venir dans ce pays et ne pas se considérer comme une victime ? Comment ose-t-il passer son temps à créer une organisation qui rassemble diverses communautés pour célébrer la Grande-Bretagne, au lieu de démolir quelques statues ?

Choqué et consterné par le contrecoup

Lorsque je l’ai interviewé dans mon émission de GB News, Brazier & Muroki, Singh a dit qu’il était choqué et consterné par la réaction.

Il m’a dit que tout ce qu’il voulait faire était de redonner à ce pays qui, selon lui, lui a permis de réaliser les rêves qu’il avait quand il était petit.

Il m’a dit de but en blanc qu’il pensait que la Grande-Bretagne était vraiment le meilleur pays du monde. J’aurais tendance à être d’accord.

Cela soulève la question : pourquoi ceux qui prétendent être les vrais combattants contre le racisme et la discrimination ont un problème avec les personnes brunes, comme moi et Singh, décidant que la Grande-Bretagne n’est pas un enfer misérable abandonné de Dieu. Que, même avec tous ses défauts, c’est un sacré bon endroit.

Cela est confirmé par les données après tout. Bien sûr, il y a malheureusement du racisme autour et tout le monde n’a pas la même chance dans la vie pour une raison ou une autre.

Mais montrez-moi une seule société dans l’histoire de la civilisation humaine qui a éradiqué la haine et le tribalisme et je mangerai mon chapeau.

Une société sans discrimination est un objectif inaccessible, mais vous trouverez moins de pays plus engagés dans la lutte contre la discrimination que celui-ci.

Nous sommes tellement engagés que nous avons la législation sur l’égalité la plus complète au monde et une pincée de lois anti-haine plutôt douteuses et autoritaires juste pour être plus sûr.

Pourquoi avons-nous peur de dire cela, la société britannique est plus harmonieuse lorsque des personnes de différents horizons culturels sont encouragées à s’intégrer.

Il y a un million de raisons pour lesquelles toute personne bien intentionnée qui met le pied dans ce pays doit embrasser la Grande-Bretagne. Ce n’est pas xénophobe ou raciste de le penser.

Quelle est l’alternative ? Des sociétés parallèles avec des vues et des pratiques incompatibles avec la société britannique passée sous le tapis ?

Un quart de million de personnes en Angleterre parlant peu ou pas anglais et perdant des opportunités, comme l’a souligné l’ancien ministre de l’Intérieur et chancelier Sajid Javid ?

Hausse du soutien de l’extrême droite en raison d’une peur irrationnelle des communautés immigrées ?

Prôner l’intégration et ne pas avoir peur de défendre la société britannique et de célébrer des valeurs partagées est exactement ce que nous devrions faire – et tout le mérite à Kash Singh pour avoir mis la tête au-dessus du parapet et faire exactement cela.

Si ses détracteurs avaient même la moitié de l’épine dorsale, la Grande-Bretagne serait un endroit beaucoup plus harmonieux.