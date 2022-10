ONE Musicfest 2022 attire plus de 50 000 personnes à Atlanta

ONE Musicfest !

ONE Musicfest 2022 était l’ambiance ultime qui a attiré plus de 50 000 amoureux et amis à Atlanta pour un week-end de bien-être avec des activations impressionnantes et des performances bourdonnantes de Petit bébé, Mme Lauryn Hill, Jazmine Sullivan, Chloé Bailey, Rick Ross, Gucci Maneet beaucoup plus.

L’expérience de 2 jours a envahi le Central Park d’Atlanta où une flotte de food trucks et de bars mobiles bordaient les rues alors que les festivaliers entraient dans le parc.

Légende d’Atlanta Jermaine Dupri a lancé les festivités avec une soirée étoilée (en partenariat avec SiriusXM) avec des performances de DVSN, Grand KRITet JeuneBloodZ qui a donné le ton Jour 1 titré par Mme Lauryn Hill.

Dans l’un des moments les plus animés du festival, la légende vivante a présenté son fils Zion et ses deux enfants lors de sa performance qui a fait le bonheur du public et qui est immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Parmi les autres faits saillants, citons une réunion entre R&B Princess Ashanti et Règle Jales City Girls présentent Usher pour une performance surprise de leur single “Good Love”, Vibe&B soulstress Alexis Isley arranger les choses comme elle seule peut le faire, et Mya montrant qu’elle l’a TOUJOURS compris.

Avec des performances qui se chevauchent de Jazmine Sullivan et Lil Baby, les chefs de hip-hop et de R&B ont choisi leur ambiance préférée pour la finale du festival qui s’est terminée par une explosion de confettis dans le ciel nocturne d’Atlanta.

Comme toujours, ONE Musicfest a offert quelque chose pour tout le monde avec divers appétits musicaux et culturels tout en se révélant être le premier festival du Sud-Est.

Découvrez toutes les sélections du festival ci-dessous :