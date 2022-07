One Medical rejoint Whole Foods, MGM en tant qu’achats de croissance stratégique

Amazon ne peut pas non plus faire d’acquisitions sur ses principaux marchés, de peur de mettre en colère les régulateurs qui sont déjà désireux d’examiner son pouvoir de marché. Au lieu de cela, l’entreprise doit acheter gros dans des domaines où elle est moins présente, comme la santé ou la conduite autonome.

“Ce qu’ils font est une stratégie à la recherche d’une croissance des contiguïtés à cette zone centrale qui pourrait être un peu limitée en soi”, a déclaré Feldman. “Donc, le commerce électronique est du commerce électronique, mais pouvons-nous en quelque sorte rechercher des créneaux qui pourraient connaître une croissance plus rapide, comme les soins de santé, ou pouvons-nous accélérer notre capacité à nous faire remarquer par le biais de publicités ou quelque chose comme ça via MGM.”

Ces accords soulignent comment Amazon et d’autres géants de la Silicon Valley comme Google, Facebook et Apple se sont transformés en “conglomérats modernes” dans la poursuite d’une croissance continue à partir de leurs bases déjà énormes, selon Emilie Feldman, professeur de gestion à l’Université de Pennsylvanie. Wharton École.

Avant One Medical, les deux plus importantes acquisitions d’Amazon étaient son achat de 13,7 milliards de dollars de la chaîne d’épicerie Whole Foods en 2017 et son achat de 8,45 milliards de dollars du distributeur de films et de télévision MGM Studios l’année dernière.

Jeudi, Amazon a annoncé qu’il achèterait One Medical pour 3,9 milliards de dollars, marquant une expansion majeure de l’évolution de l’entreprise vers les soins de santé. Le fournisseur de soins primaires rejoindra d’autres offres de soins de santé d’Amazon telles que sa pharmacie en ligne, ses services de télésanté et son activité de diagnostic naissante.

Amazon tire toujours l’essentiel de ses revenus des commandes passées via ses boutiques en ligne, et l’essentiel de ses bénéfices de sa branche informatique en nuage. Ces deux entreprises ont été construites presque entièrement en interne.

Les offres MGM et Whole Foods sont également liées à l’offre d’abonnement Prime de la société, qui lui procure un flux constant de revenus récurrents provenant de millions de consommateurs et encourage la fidélité.

Les trois acquisitions ont eu lieu après qu’Amazon ait fait un sérieux effort pour construire ces domaines d’activité par lui-même.

À partir du milieu des années 2000, Amazon a consacré de l’argent et les meilleurs talents pour faire des percées dans la livraison d’épicerie avec des services comme Amazon Fresh et Prime Now. Mais environ une décennie plus tard, il avait fait peu de progrès au-delà d’un service de livraison d’épicerie et a acquis Whole Foods, ce qui lui a donné le savoir-faire de l’industrie et une large empreinte de points de vente physiques.

Prime Video d’Amazon reste un concurrent sérieux pour Netflix, Disney et d’autres services de streaming, et la société dépense des milliards de dollars chaque année pour créer du contenu original pour les membres de son club de fidélité Prime. En récupérant MGM, il a donné à Amazon un coup de pouce immédiat à sa bibliothèque de contenu, lui donnant accès à des titres historiques comme le catalogue James Bond et le réseau câblé premium Epix, entre autres actifs.

De même, Amazon se mêle de soins de santé depuis plusieurs années. Amazon a acheté PillPack en 2018 pour 750 millions de dollars, puis a déployé sa propre pharmacie en ligne. Il a également lancé Amazon Care, un service qui propose à la fois des offres de télésanté et en personne, d’abord pour ses propres employés avant de l’ouvrir à d’autres employeurs l’année dernière. L’offre est en concurrence avec One Medical.

Amazon a certainement réussi à se diversifier avec des entreprises qu’il a construites en interne. Amazon Web Services a débuté en 2006 et est devenu la plate-forme de cloud computing leader du marché, faisant d’Amazon un acteur majeur des logiciels d’entreprise et générateur 18,5 milliards de dollars sur les 24,9 milliards de dollars de revenus d’exploitation de la société au cours des dernières années. Amazon est également devenu un concurrent redoutable dans la publicité en ligne, révélant récemment que l’entreprise avait enregistré 31,2 milliards de dollars de revenus en 2021, dépassant les revenus publicitaires de Microsoft, Snap et Pinterest.

Mais l’entreprise a également montré que si elle ne peut pas construire assez vite, elle est prête à acheter.

REGARDEZ: Amazon va racheter One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars