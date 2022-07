One Medical deal lui donne accès à mes informations les plus personnelles

Une clinique médicale Un médical

Pendant une bonne partie de la décennie, One Medical a été mon principal fournisseur de soins. C’est pratique, avec des emplacements dans la région de la baie, et j’aime pouvoir planifier un examen médical le jour même ou obtenir une référence rapide à un spécialiste. One Medical en sait beaucoup sur moi. En plus de nombreuses années de visites à la clinique et de discussions virtuelles, j’utilise l’application mobile pour enregistrer ma tension artérielle et ma fréquence cardiaque au repos, vérifier mes résultats de laboratoire et renouveler mes ordonnances au besoin. Pour cela, je paye un adhésion frais de 199 $ par année. Mais je n’ai jamais pris en compte la possibilité qu’Amazon puisse un jour posséder One Medical. La même entreprise qui m’envoie d’innombrables boîtes chaque semaine, parsème mon Kindle de recommandations de livres et ma smart TV de suggestions de films, indique à mes enfants les prévisions météo lorsqu’ils appellent Alexa et offre des remises Prime lorsque j’achète chez Whole Foods est sur le point de fournir mes services médicaux et possèdent les portails contenant mes informations les plus sensibles. Je ne suis pas la seule personne à avoir eu cette pensée profondément inquiétante jeudi après avoir appris qu’Amazon avait accepté d’acheter One Medical pour environ 3,9 milliards de dollars. À 18 dollars par action, Amazon paie une prime de 77 % là où la société de soins primaires était évaluée un jour plus tôt. Comme l’a écrit un membre sur Twitter, “Après une expérience largement positive avec One Medical, j’ai annulé mon adhésion aujourd’hui. Je ne fais pas confiance à Amazon pour agir de bonne foi avec mes données de santé.”

La loi et la confiance des clients

Fondée en 2007 et basée à San Francisco, One Medical propose des services cliniques sur 16 marchés américains, et trois autres seront bientôt disponibles, selon son site Internet. À la fin de l’année dernière, la société comptait 736 000 membres. Amazon n’a pas fait grand-chose pour calmer mes craintes avec son acquisition annonce. La société n’a rien dit pour rassurer les clients de One Medical, et il n’y a pas eu de conférence téléphonique pour discuter de l’acquisition, comme c’est la coutume dans de nombreuses transactions importantes. La conclusion de l’accord nécessitera des approbations réglementaires. En réponse à une enquête sur cette histoire, Amazon a offert le niveau minimum d’assurance qu’il respectera les réglementations gouvernementales, en vertu de la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie. (HIPAA), qui limitent la manière dont l’entreprise peut utiliser les informations de santé protégées, ou PHI. Cela inclut toutes les informations personnellement identifiables ainsi que les antécédents médicaux, les résultats des tests de laboratoire et d’autres données sur la santé. “Comme l’exige la loi, Amazon ne partagera jamais les informations de santé personnelles des clients de One Medical en dehors de One Medical à des fins de publicité ou de marketing d’autres produits et services d’Amazon sans l’autorisation claire du client”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un e-mail. “Si l’accord devait être conclu, les informations de santé protégées par la loi HIPAA des clients de One Medical seront traitées séparément de toutes les autres entreprises d’Amazon, comme l’exige la loi.” En d’autres termes, tout ce que One Medical sait de moi est censé rester dans ce silo protégé. Quel que soit le profil qu’Amazon a construit sur moi et ma famille, de nos habitudes d’achat et de nos préférences de voyage aux émissions que nous regardons ensemble le week-end, ne se mêlera pas à mes données de santé. Malgré les lois, Amazon devra travailler dur pour convaincre les consommateurs – et probablement les politiciens – que ses intentions sont pures et que son objectif principal est d’aider “à améliorer considérablement l’expérience des soins de santé au cours des prochaines années”, comme Amazon Health Services dirige Neil Lindsay a déclaré dans le communiqué de presse annonçant l’accord.

Après tout, aux côtés de ses divisions de vente au détail et de cloud gargantuesques, Amazon a construit une entreprise de publicité très rentable qui a généré plus de 31 milliards de dollars de revenus l’année dernière et a augmenté de 58 %. La majeure partie de cet argent provient de marques qui paient beaucoup d’argent pour promouvoir leurs produits sur les propriétés d’Amazon, où la concurrence pour les globes oculaires devient de plus en plus coûteuse. Amazon contrôle environ 13 % du marché américain de la publicité en ligne, derrière Google et Facebook, selon Renseignements d’initiés. “Je ne pense pas qu’Amazon puisse faire quoi que ce soit pour inciter les gens à faire confiance à l’entreprise avec leurs informations de santé”, a déclaré Caitlin Seeley George, directrice de campagne pour Lutte pour l’avenirun groupe de défense axé sur la technologie et les droits numériques. Seeley George a déclaré dans un e-mail que la question de la confidentialité de la santé est particulièrement importante après l’annulation par la Cour suprême de Roe v. Wade, qui a mis fin au droit constitutionnel à l’avortement. Certaines décisions liées à la santé reproductive qui étaient, jusqu’à très récemment, protégées par la loi peuvent désormais potentiellement être considérées comme illégales. Amazon a déjà limité les ventes de pilules contraceptives d’urgence après que la demande ait augmenté à la suite de la décision de la Cour suprême. Et Google a déclaré que cela fonctionnerait pour supprimer rapidement l’historique de localisation des personnes se rendant sur des sites d’avortement. “Avancer dans les soins de santé soulève de sérieux drapeaux rouges, en particulier dans la réalité post-Roe où les données des gens peuvent être utilisées pour criminaliser leurs décisions en matière de santé reproductive”, a déclaré Seeley George. Seeley George se demande également si, en dehors des réglementations HIPAA, Amazon pourrait déployer une application de suivi de la fertilité ou de santé mentale et collecter des informations qui “peuvent être utilisées pour créer des hypothèses sur un individu qui pourraient être utilisées contre lui”. Amazon a déjà un tracker de santé appelé Halo qui rassemble des informations telles que le pourcentage de graisse corporelle, les niveaux d’activité et le sommeil.

“Ce n’est pas leur premier rodéo”

Les techno-optimistes se moqueront probablement d’un tel cynisme. Le statu quo en matière de soins de santé est misérable. Les systèmes sont vieux et ne se parlent pas, la facturation est notoirement opaque et compliquée, et les soins médicaux sont ridiculement chers. Amazon pousse dans le domaine de la santé depuis des années, reconnaissant les nombreuses failles et inefficacités du système et essayant d’offrir de meilleurs soins à son énorme base d’employés, qui est passée à 1,6 million l’an dernier contre 1,3 million en 2020. Amazon a acheté la pharmacie en ligne PillPack en 2018 pour 750 millions de dollars et a lancé Amazon Pharmacy deux ans plus tard. La société a investi dans un service de télésanté appelé Amazon Care, qui a été lancé en tant que projet pilote pour certains employés en 2019 et est désormais disponible pour que d’autres employeurs proposent un service à leur personnel. Deena Shakirpartenaire de la société de capital-risque Lux Capital et investisseur dans de nombreuses startups de technologies de la santé, a noté que pour Amazon, ce n’est “pas leur premier rodéo dans le domaine de la santé”. “Amazon est parfaitement conscient de la façon de gérer les considérations HIPAA et a de l’expérience sur plusieurs produits avec cela”, a écrit Shakir dans un e-mail. Ce type d’accord “devrait encourager un partenariat supplémentaire entre les grandes entreprises et les principaux acteurs des technologies de la santé”, a-t-elle écrit. L’entreprise de Shakir est un investisseur dans Carbone Santé, qui propose des établissements de soins primaires et de soins d’urgence dans 16 États. La société dessert environ 1,1 million de patients et, par rapport à One Medical, cible généralement une population moins aisée.

Les analystes disent qu’Amazon est sur le point de perturber l’industrie pharmaceutique mondiale de 934,8 milliards de dollars. PillPack