One Medical d’Amazon s’associe à Rightway pour étendre l’accès aux soins primaires

Plateforme de navigation dans les soins et d’avantages pharmaceutiques axée sur les employés Rightway s’associe au fournisseur de soins primaires hybrides One Medical pour élargir l’accès aux soins primaires pour les employés.

Rightway propose une plate-forme de soins de santé d’entreprise qui aide les employés à comprendre et à utiliser les avantages pour la santé dont ils disposent. Les utilisateurs peuvent voir les coûts et les options de soins disponibles dans leur plan. La société agit également en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques. Les services incluent un vrai personnel qui peut aider les utilisateurs à comprendre leurs avantages.

One Medical est une organisation de soins primaires basée sur l’adhésion qu’Amazon a acquise plus tôt cette année. Il propose des soins virtuels et des visites en personne ainsi que la messagerie du fournisseur et l’assistance aux ordonnances.

One Medical rejoindra RightwayHub, le programme de partenariat de l’écosystème de la société, en tant que partenaire intégré. RightwayHub est une plateforme centralisée de navigation dans les soins qui permet aux employés d’accéder aux solutions de santé numériques des partenaires de Rightway en un seul endroit.

Les membres de Rightway pourront accéder aux services de soins primaires de One Medical via la plateforme de navigation des soins, et One Medical recevra des rapports centralisés et des contrats simplifiés.

« Les soins de santé sont compliqués et coûteux, et nous sommes dans une position unique pour y faire face comme jamais auparavant pour nos clients », a déclaré David Kabaker, vice-président des partenariats de distribution chez One Medical, dans un communiqué. « En combinant la solution de soins primaires de One Medical et la solution de navigation des soins de Rightway, les clients verront une utilisation accrue des services de One Medical, dont il a été prouvé qu’ils réduisaient le coût total des soins et produisaient de meilleurs résultats de santé.

LA GRANDE TENDANCE

En juillet de l’année dernière, Amazon l’a annoncé a signé un accord définitif pour acheter One Medical pour 3,9 milliards de dollars. Plusieurs mois plus tard, le géant de la technologie et de la vente au détail a déclaré que l’accord était en cours d’examen par la Federal Trade Commission.

En février, Amazon a clôturé son acquisition d’un milliard de dollars du fournisseur de soins primaires. À l’époque, médias a rapporté que la Federal Trade Commission n’intenterait pas de poursuites pour bloquer l’accord, mais poursuivrait son enquête.

Dans son dernier rapport sur les revenus, One Medical a signalé un total de 836 000 membres à la fin de 2022, soit une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre, avec un nombre final de membres de consommateurs et d’entreprises de 796 000. La société a déclaré un chiffre d’affaires net de 1,046 milliard de dollars pour l’année 2022, soit une augmentation de 68 % d’une année sur l’autre.

En 2021, Rightway a marqué 100 millions de dollars en financement de série C à une valorisation de 1,1 milliard de dollars. Deux ans auparavant, la plateforme de navigation des soins avait recueilli 20 millions de dollars en financement de série B et 8 millions de dollars en financement de série A.