Allez-vous regarder Bob Marley : un amour? (Bien sûr que tu le feras)

Nous avons hâte de faire l’expérience Bob Marley : un amour qui « célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité » selon le synopsis officiel.

Sur grand écran pour la première fois, le biopic de Paramount Pictures « se plongera dans la puissante histoire de Bob surmontant l’adversité et le voyage derrière sa musique révolutionnaire ».

Vérifiez Bande annonce dessous:

Produit en partenariat avec la famille Marley, Bob Marley : un amour étoiles Kingsley Ben Adir en tant que musicien légendaire et Lashana Lynch comme sa femme Rita.

Dans une déclaration spéciale, le fils de Bob Marley Ziggy Marley avait ceci à dire sur le biopic buzzy à venir au début de l’année prochaine.

« Rien ne se passe avant qu’il ne soit temps et il est maintenant temps que l’histoire de notre père Bob Marley soit représentée dans une sortie en salles biopic à venir en 2024 », a-t-il écrit.

Vous avez entendu la musique et vous pensez connaître l’homme, mais comprenez-vous vraiment ce qu’il a traversé et quels moments l’ont façonné en la personne qu’il est devenu.

Dirigé par Reinaldo Marcus Vert et mettant en vedette Kingsley Ben Adir dans le rôle de Bob avec Lashana Lynch dans le rôle de sa femme Rita, ce film vous permettra de voir pour la première fois ce que c’était que d’être autour de la légende, de voir sa douleur, ses peines, ses joies et sa rédemption.

Tourné en Angleterre et en Jamaïque, le casting et l’équipe représentent l’une des créations les plus uniques jamais sorties d’un studio hollywoodien.

L’authenticité remplit l’écran avec de nombreux acteurs jamaïcains qui nous rendent fiers de représenter la culture.

Filmé aux endroits où Bob a marché, joué au football et chanté comme Trench Town et Bull Bay à Kingston, c’est une création artistique dont nous sommes fiers et que nous voulons que vous appréciiez pour vous divertir mais aussi pour vous inspirer.

La famille l’a produit avec le studio Paramount et pour nous, il représente la continuation du message et de la croissance de Bob.

Avec cette sortie, nous sommes impatients d’inspirer non seulement les fans de longue date, mais aussi la jeune génération, en leur donnant un véhicule qui leur ouvre la porte pour explorer la vie et la musique de Bob et ainsi étendre son message universel d’unification, de justice et de paix à travers le monde. Terre.

Nous le faisons avec détermination et sommes ravis de partager avec vous la bande-annonce du film Bob Marley One Love. RASTAFARI

« Dem a guh fatigué fi me voir face »

Bob Marley : un amour sort en salles le 12 janvier 2024.