One Lakh Children va être formé au football, alors que le Kerala se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA

Avant la Coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, le gouvernement du Kerala a annoncé un programme de formation de base au football pour les élèves d’un lakh à travers l’État.

Le ministre des Sports d’État, V. Abdurahman, a annoncé le programme intitulé “Un million d’objectifs” qui est mis en œuvre par la Direction d’État des sports et de la jeunesse et le Conseil des sports avec l’aide des établissements d’enseignement et des collectivités locales.

“Les élèves âgés de 10 à 12 ans recevront une formation de football dans le cadre du programme” One Million Goal “qui se déroulera du 11 au 20 novembre. Au total, 100 enfants chacun seront formés dans 1 000 centres pendant 10 jours”, a déclaré Abdourahman.

Il a ajouté que ceux qui excellent dans les camps d’entraînement continueront à suivre une formation professionnelle.

La campagne sera assistée par anciens footballeurs de l’État qui ont été sélectionnés comme ambassadeurs “One Million Goal” dans chacun des 14 districts pour diriger le programme de formation.

Le ministre a également souligné qu’un programme spécial appelé “Goal” sera lancé plus tard dans lequel une formation similaire sera dispensée à cinq enfants lakh.

