Summer Camp Island, maintenant sur HBO Max, est magnifique, charmant et sage au-delà de ses années.

Le premier jour du camp d’été, Oscar veut déjà partir. Selon ses propres mots, l’éléphant de 11 ans se sent «un peu nerveux quand il se passe beaucoup de choses en même temps». Il y a beaucoup de choses à régler une fois que ses parents ont déposé Oscar et son meilleur ami, Hedgehog (qui est, sans surprise, un hérisson), au camping.

Oscar était enthousiasmé par les nombreuses «activités organisées» qui lui avaient été promises dans la brochure du camp; il s’attendait à passer l’été à l’aventure dans la nature, à faire du canoë ou à faire de l’artisanat avec son meilleur ami. Mais ce n’est pas l’image complète – les conseillers du camp se révèlent être des sorcières, la magie est apparemment réelle et l’été d’Oscar est sur le point de ressembler beaucoup plus à un autre monde que ce qu’il avait initialement prévu.

Oscar essaie de ne pas se laisser submerger malgré ces révélations majeures et son anxiété associée, mais quand il s’embarrasse lors d’une soirée pyjama devant de nouvelles connaissances, il a fini de tenter ce camp. En vérité, Oscar cherchait une sortie avant même son arrivée (et le requin-thérapeute vivant dans la piscine derrière sa cabine ne tarde pas à le lui dire). Ce qui le préoccupe vraiment, c’est la nouveauté d’être loin de chez lui pour la première fois, pas l’étrangeté de tout le reste. (Bien que cette partie n’aide certainement pas les choses.)

À la fin du premier épisode, Oscar (par le biais d’un tunnel magique) part pour la maison et arrive juste devant sa porte d’entrée. Quand il surprend ses parents à l’intérieur discuter de sa tendance à l’inconfort, il se souvient que s’il se laisse s’adapter à quelque chose de nouveau, il finira par commencer à l’aimer. Il décide de rester, et c’est ainsi que commence son été magique.

Île du camp d’été – et Summer Camp Island, où tout cela se déroule, regorge de ces types de petits, sagesses révélatrices. Chaque leçon de vie est nichée dans un lieu coloré habité par diverses créatures magiques: il y a des extraterrestres qui ressemblent à des gremlins mignons, des monstres amicaux, des elfes et des loups-garous amateurs de musique, et même une lune qui parle (exprimé par Cédric the Entertainer!). Le résultat est un joli dessin animé tranche de vie qui offre la secousse parfaite de bonheur dans un monde difficile.

Diffusant à l’origine sa première saison sur Cartoon Network entre 2018 et 2019, Île du camp d’été a déménagé à HBO Max pour sa deuxième saison en juin dernier; sa troisième saison à venir débute le 10 décembre. À première vue, ce dessin animé mignon et magique peut sembler coupé du même tissu que les autres émissions de Cartoon Network, à savoir le bien-aimé Steven Universe et Temps de l’aventure.

Tous les trois combinent des personnages non conventionnels avec des éléments fantastiques et une narration de passage à l’âge adulte, avec une touche d’humour surréaliste pour démarrer. Cependant, la créatrice Julia Pott (qui a déjà travaillé sur Temps de l’aventure) a imprégné Île du camp d’été avec sa propre vision singulière qui se démarque parmi de nombreux spectacles de son genre. C’est un spectacle qui raconte de belles histoires d’amitié et d’adolescence, toujours en se concentrant sur l’importance de la convivialité et de la fantaisie, voire de la tristesse, de grandir. Si PEN15 est réparatrice pour les adultes, Île du camp d’été est réparatrice pour les enfants toujours en chacun de nous.



Cartoon Network / HBO Max Oscar, Hedgehog et amis trouvent la magie partout sur Summer Camp Island.

J’ai découvert Île du camp d’été après son passage au streaming, et il est devenu l’une de mes premières obsessions télévisées de l’été pandémique. J’ai tout de suite été attiré par Oscar, sa sensibilité, sa peur du nouveau – J’avais l’impression de me regarder en tant que jeune enfant, également angoissé. J’avais aussi l’impression que je me regardais maintenant, réfractée à travers cet enfant de 11 ans effrayé. Moi aussi, j’ai du mal à m’adapter au changement tout en aspirant à m’amuser et à batifoler à l’extérieur. Je me suis retrouvé ravi de la façon dont Oscar s’ajuste non seulement mais s’épanouit dans un cadre roman. Je voulais cela pour moi-même; Je ne pouvais pas en avoir assez.

Après avoir terminé les 60 épisodes en peu de temps, je me retrouve toujours à revenir souvent à la série, ses couleurs ornées de bijoux et son insistance sur l’amitié platonique comme un baume à tout, une évasion réconfortante de l’actualité.

La plupart des conflits de la série – qui vont du retour d’une cassette VHS en retard à l’aide à deux extraterrestres se marier malgré les lois planétaires contre leur union – sont résolus dans le cadre de la durée de 12 minutes de chaque épisode, et les personnes impliquées repartent toujours comme de meilleurs amis à la fin. Quelqu’un développe une nouvelle compétence ou apprend une nouvelle leçon, et les campeurs retourneront chaque soir dans leurs cabines personnelles, Oscar et Hedgehog l’un à côté de l’autre. Cela peut sembler une formule, mais je trouve toujours que c’est un plaisir de voir ces amis se réconcilier et se réaffirmer leur affection les uns pour les autres.

Un autre plaisir du spectacle est l’art; Île du camp d’été est aussi merveilleux à regarder qu’à regarder. Nos campeurs d’animaux s’habillent de vêtements humains hipster: pantalons courts, pulls molletonnés et couches, cols et chaussettes tubulaires propres, chaussures mignonnes. Les campeurs et les conseillers présentent tous une gamme d’expressions, le blanc de leurs yeux ronds comme d’énormes croissant de lune croissant et décroissant contre leurs pupilles élargies.

Les regards sur les visages de ces personnages contribuent à eux seuls au sentiment d’émerveillement omniprésent de la série. De nombreux épisodes présentent de nouvelles parties magnifiquement conçues de l’île ou des possibilités magiques, doublant ainsi une évolution de la narration et une exposition de l’imagination de l’équipe créative. (Dans un épisode, une conseillère-sorcière transforme les longues jambes d’un papa en «longues jambes mignonnes», l’araignée gagnant un chapeau haut de forme et une canne, sautillant sur la bibliothèque.

Autant le spectacle parle des manigances amusantes dans lesquelles les enfants se lancent au camp et les regardent vivre une vie magnifiquement conçue, Île du camp d’été est à son meilleur quand il met littéralement son amitié centrale à l’épreuve du temps. Oscar et Hedgehog sont amis depuis qu’ils portent des couches, et même maintenant, à 11 ans, chacun considère l’autre comme «la personne la plus cool du monde».

Mais dans l’épisode de la saison 1 «Fuzzy Pink Time Babies», le père de Hedgehog veut qu’elle parte tôt pour assister au «camp d’affaires», alors les deux utilisent des roches lunaires magiques pour geler le temps et transformer une nuit en été. Le spectacle manipule littéralement le temps pour dépeindre la force de l’amitié, un tour ludique et toujours émouvant.



Cartoon Network / HBO Max Les sorcières se détendent sur Summer Camp Island, juste à côté des campeurs moins magiques.

Plusieurs autres épisodes jouent avec le temps et l’espace de cette façon: dans «Cosmic Bupkiss», Oscar et Hedgehog s’engagent à voir une comète ensemble qui ne passe qu’une fois tous les 50 ans, et l’étonnamment émotionnel «Midnight Quittance» plie le temps et affirme que notre La meilleure amitié de deux protagonistes durera jusqu’à leur vieillesse. Quoi qu’il se soit passé d’ici là, ils découvrent qu’Oscar et Hedgehog sont voués à trouver un moyen de se retrouver. À un moment donné de l’épisode, Hedgehog lit à haute voix des pages d’un livre intitulé «Tome of Time».

«Le temps est solitaire, c’est pourquoi il ne nous quitte jamais», lit-on dans Hedgehog. «C’est pourquoi cela apparaît sur nos visages et dans nos arbres.» C’est un moment de clarté qui trahit la jeunesse de ses personnages, mettant en valeur la sagesse bien au-delà de leurs années apparentes – un thème commun et émouvant de la série. Bien que ces philosophes soient des campeurs d’animaux préadolescents et anthropomorphisés, ils parviennent à se connecter avec les spectateurs humains de l’émission de manière profonde et émouvante.

Au camp d’été, Oscar ne passe pas seulement du temps avec ses amis, anciens et nouveaux. Il grandit avec eux. Tout comme ses aventures le poussent au-delà de ses attentes initiales, la série a également quelques astuces dans sa manche pour le public. Sur Île du camp d’été, les fils de la magie et de l’amitié se manifestent de manière touchante et jamais trop sucrée. Au lieu de cela, le spectacle est toujours parfaitement doux, et je suis tellement excité de trouver ce qu’il y a de plus à découvrir sur cette île fantaisiste.

Île du camp d’été est en streaming sur HBO Max. Ses deux premières saisons se composent de soixante épisodes de 12 minutes. La troisième saison est maintenant disponible.