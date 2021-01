Les membres d’un culte apocalyptique attendent la fin de la dernière saison de The Leftovers. | HBO

C’est un excellent choix pour votre première montre frénétique de l’année.

Une bonne chose est la fonction de recommandations de Vox. Dans chaque édition, retrouvez une autre chose du monde de la culture que nous vous recommandons vivement.

Je ne suis pas ici pour te dire quoi faire. C’est ta vie, tu devrais faire ce que tu veux. Mais écoutez: 2021 devrait être l’année où vous regardez la magnifique série en plein essor de HBO Les restes.

Sur trois saisons et 28 épisodes d’une heure, Les restes explore les séquelles d’un événement inexpliqué qui a fait disparaître 2% de la population mondiale dans les airs. La série commence trois ans après ce soi-disant départ soudain, qui a inévitablement laissé tant de personnes restées sur Terre frappées de chagrin, incapables d’avancer.

À ce stade, une grande partie de la planète a lentement mais sûrement dépassé l’incertitude existentielle causée par une disparition aussi étrange. Mais beaucoup, y compris tous les personnages Les restes suit à travers ses trois saisons, n’ont pas évolué. Et ils ne pourront peut-être jamais le faire.

La série, qui a été diffusée de 2014 à 2017, a été co-créée par Damon Lindelof (de Perdu et Gardiens renommée) et Tom Perrotta (qui a écrit le roman sur lequel la série est basée). L’affection commune de Lindelof et Perrotta pour la narration psychologiquement lourde et les thèmes ambitieux s’harmonise à merveille avec des histoires sur de minuscules humains cherchant du sens au milieu d’un univers énorme et indifférent.

L’émission compte également un casting de premier ordre, dont Justin Theroux, la magnétique Carrie Coon (dans son rôle télévisé) et Christopher Eccleston. Leurs personnages principaux sont rejoints dans la saison deux par de nouveaux, joués par des artistes puissants comme Regina King et Jovan Adepo.

Mais Les restes est si déprimant, droite? Si vous avez entendu quelque chose à propos de l’émission, vous l’avez entendu.

Permettez-moi de suggérer: cette sagesse conventionnelle n’est pas aussi vraie qu’il y paraît.

Regarder Les restes en 2021 peut sembler masochiste. Après tout, nous vivons au milieu d’un événement qui tue une partie importante de la population mondiale. Même si Les restesL’idée centrale est plus humaine – nous ne savons pas où sont allées les personnes disparues, et elles sont peut-être encore en vie – il faut encore du temps pour vivre dans la douleur de ceux qui restent. Les personnages de la série luttent sous le poids de tant de pertes inutiles. Et l’incertitude est presque pire. Il n’y a pas de sens à ce qui s’est passé, et les institutions humaines s’effondrent face à la tentative de donner un sens à l’insensé.

Tout ce qui précède est particulièrement vrai pour la première saison de l’émission. J’adore cette saison de télévision, mais cela peut être difficile – «difficile» à traverser. Il y a une poignée d’épisodes dans sa première moitié qui pourraient mettre la patience de ceux qui sont moins immédiatement investis que moi dans des histoires de chercheurs spirituels se rendant compte que l’univers ne se soucie pas du tout d’eux. Mais c’est aussi la saison qui souligne le mieux pourquoi Les restes est l’une des émissions de télévision définitives des 10 dernières années.

Le reproche commun contre Les restes, surtout sa première saison, c’est qu’elle est trop déprimante, trop affligée. J’ai toujours eu du mal avec cette critique parce que j’ai toujours trouvé la série, à tout le moins, mordamment drôle, dotée d’une séquence sombre et humoristique qui fait glisser ses parties les plus désespérées.

Mais bien sûr, je comprends. Les restes ne promet pas une visualisation facile. Ses plaisirs, tels qu’ils sont, consistent presque à s’attaquer aux questions sans réponse de la vie – pas seulement « Y a-t-il un Dieu? » mais « Y a-t-il un but à tout cela? » Ce n’est pas du fourrage télé léger et agréable pour beaucoup de gens.

Et pourtant, au fur et à mesure que le spectacle progressait plus profondément dans sa course, pour moi, il est peut-être devenu le spectacle le plus optimiste de son époque parce qu’il regardait dans l’incertitude, dans l’obscurité, et insistait pour que nous trouvions comment créer notre propre lumière si nous nous trouvions bloqués. . Ceux qui restent étaient souvent frappés de chagrin, incapables d’avancer. Les deux dernières images de la série (et je promets que ce ne sont pas des spoilers) sont deux personnages se tenant la main, puis des colombes retournant à leur perchoir – ce qui, si vous connaissez votre arche de Noé, est un signe que la fin du monde commence finir.

Tout au long de Les restes, les personnages trouvent un moyen de clore puis s’éloignent de l’histoire, alors que ceux qui continuent à lutter contre leur impuissance tentent d’attacher avec force un sens à leur vie – dans la mesure où un personnage commence à penser en quelque sorte qu’il est la seconde venue de Jésus . (Peut-être un peu?)

La série se concentre sur l’orientation de ses personnages vers la plénitude, sinon le bonheur. Ils peuvent rester profondément tristes, frustrés ou en colère, mais ils ont droit à un moment de gentillesse ou de gratitude, un moment qui les pousse à étendre la même chose aux autres. Si la vie n’a pas de sens, si rien n’a de but, tout ce que nous avons, c’est ce que nous pouvons nous donner l’un à l’autre. Je ne peux pas penser à de nombreux messages plus optimistes ou nécessaires que cela.

Nous venons de sortir d’une année qui semble, pour beaucoup d’entre nous, plus une fin qu’un début. La polarisation politique nous met à la gorge et la menace du changement climatique se profile. Et c’est avant que j’aborde la pandémie mondiale.

Nous l’avons fait vers le futur et il essaie de nous tuer. Mais c’est aussi toujours l’avenir, et la vie essaie toujours de nous tuer. Le monde se termine toujours, mais il commence aussi toujours.

Lutter contre la nature insignifiante de la vie est important, mais il en va de même pour se souvenir que le sens est ce que nous en faisons et que nous pouvons créer un sens les uns pour les autres. Les restes fonctionne si bien car il se concentre non pas sur le déluge mais sur l’Arche, sur les personnes toujours à bord, regardant le ciel pour un signe de quelque chose de nouveau. Il y a toute cette eau, tout autour de nous – mais regardez-nous, chanceux, nous avons un bateau.

Les restes est disponible pour diffuser sur HBO et HBO Max. Il y a 28 épisodes, chacun d’environ une heure.