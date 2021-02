guerrier suit le Hop Wei, une puissante langue qui vend de l’opium, dans ses luttes de pouvoir pendant la guerre des Tong à San Francisco dans les années 1980. | Graham Bartholomew / Cinemax

Warrior a l’impression que Peaky Blinders mettait en vedette Bruce Lee et se déroulait dans le quartier chinois des années 1870. C’est bien.

Avant de mourir tragiquement en 1973 à l’âge de 32 ans, Bruce Lee écrivait les débuts d’une série télévisée occidentale d’arts martiaux. C’était une chance pour l’acteur sino-américain, qui avait longtemps joué des personnages secondaires dans des films américains, de jouer enfin le rôle du héros de son propre spectacle. Lee l’a présenté aux studios, mais selon lui, les producteurs ne pensaient pas que le public était prêt pour une émission avec une piste non blanche. Il est mort avant d’avoir pu voir sa vision à travers.

Des années plus tard, la fille de Lee, actrice et artiste martiale Shannon, a découvert un traitement de huit pages pour le spectacle dans les journaux de son père après avoir repris la Bruce Lee Foundation, une organisation dédiée à son héritage, en 2000. Elle a repris là où son père avait quitté off, en collaboration avec Justin Lin, directeur de la Rapide furieux la franchise. La résultante guerrier ressemble à la série que Lee aurait voulu: une télévision de genre pulpeuse et pleine d’action qui centre les histoires sino-américaines.

guerrier créé sur Cinemax en 2019 et diffusé pendant deux saisons de 10 épisodes, tous deux disponibles en streaming sur HBO Max. Il y a beaucoup de choses dans la série qui seront reconnaissables aux fans des drames anti-héros sombres d’aujourd’hui: le scénario du gangster ressemble à un complot de Boardwalk Empire ou Peaky Blinders, la fable frontière du capitalisme ressemble à Bois morts, et les factions en guerre qui se disputent le pouvoir rappellent des conflits similaires sur Jeu des trônes. Mais qu’est-ce qui définit guerrier à part, l’accent est mis sur un chapitre fascinant de l’histoire américaine qui est souvent traité comme une réflexion après coup dans les livres d’histoire. Et cela enveloppe cette leçon d’histoire dans un ensemble de thriller d’action attrayant avec des clins d’œil aux westerns spaghetti, au cinéma de kung-fu de Hong Kong, aux films de gangsters et aux films d’exploitation, ainsi qu’à d’autres genres de grindhouse.

guerrier se déroule dans les années 1870 à San Francisco – la ville où Bruce Lee est né – pendant une vague de migration chinoise, principalement pour fournir de la main-d’œuvre aux nouveaux chemins de fer américains. Les immigrants chinois nouvellement arrivés, confrontés à la discrimination et séquestrés dans les quartiers chinois des grandes villes du pays, s’auto-organisent en gangs, ou «pinces», pour survivre. Les violentes guerres de Tong s’ensuivirent alors que le sentiment anti-chinois balayait la nation, conduisant finalement à l’adoption en 1882 de la honteuse loi d’exclusion chinoise, la seule loi de l’histoire américaine qui interdisait l’immigration de toute une nationalité.

guerrierL ‘histoire suit Ah Sahm (Andrew Koji), un immigrant chinois pauvre aux compétences de combat de premier ordre qui arrive sur les côtes américaines à la recherche de sa sœur, Mai Ling (Diane Doan). Une fois arrivé, il est immédiatement initié au Hop Wei, une pince qui vend de l’opium dans le quartier chinois de San Francisco. Bientôt, il découvre que Mai Ling, qui était venu en Amérique des années plus tôt, est maintenant marié au puissant chef d’une langue adverse. Leurs retrouvailles provoquent des tensions persistantes entre les pinces, déclenchant un jeu de pouvoir entre les frères et sœurs perdus depuis longtemps pour prendre le contrôle de Chinatown.



David Bloomer / Cinemax Andrew Koji joue Ah Sahm, un artiste martial talentueux et membre du Hop Wei tong.

L’univers de l’émission est bouillant, imprégné de violence menaçante et du noyau dur du capitalisme américain. Les pinces fonctionnent sur la loyauté forcée sous la menace de la mort, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de les admirer pour avoir investi un petit morceau de pouvoir dans un pays où les Chinois sont vilipendés et exclus de la société. L’alternative est de travailler comme ouvrier bon marché soumis à des conditions épouvantables de salaires de famine. Pendant ce temps, les travailleurs irlandais de la ville, qui ont trouvé leur emploi miné par les nouveaux migrants, attaquent régulièrement les Chinois et les usines où ils travaillent.

guerrierles personnages sont des survivants. Ah Toy (Olivia Cheng), la madame bisexuelle d’un bordel de Chinatown, essaie non seulement de se construire un filet de sécurité, mais aussi de fournir une meilleure alternative aux avenues plus abusives du travail du sexe – ou, dans les pires circonstances, de l’esclavage sexuel – pour les femmes chinoises. Le marchand d’armes Chao (Hoon Lee) fait son chemin et essaie de prendre de l’avance en vendant des haches et des informations au plus offrant, y compris la police. Pour moi, le personnage hors concours est Baby Jun, le fils bâtard d’un leader de la langue et d’une travailleuse du sexe, qui est joué avec humour et imprudence par Jason Tobin.



David Bloomer / Cinemax Olivia Cheng joue la madame Ah Toy, basée sur une vraie travailleuse du sexe à la frontière.

guerrier se concentre sur ses personnages chinois américains, qui essaient juste de réussir dans ce pays. Mais les méchants de la série sont aussi des chiffres convaincants. Dylan Leary de Dean Jagger est particulièrement intéressant en tant que dirigeant syndical qui mêle une réelle préoccupation pour ses camarades immigrés irlandais de la classe ouvrière à la rage terrifiante et violente d’un raciste. La police de l’émission, pour la plupart irlandaise elle-même, est décrite comme un exécuteur débridé de la richesse et de la suprématie blanche, mais un flic du Sud nommé Officier Lee (Tom Weston-Jones) fait une tentative admirable de faire un véritable travail de police. Pour les industriels, la Chine importe peu au-delà de fournir une main-d’œuvre bon marché, mais il est difficile de ne pas enraciner pour Penny (Joanna Vanderham), une femme dont l’usine sidérurgique héritée est sa seule voie vers l’indépendance de son horrible mari, le maire.

Le système des castes d’immigrants de la série est l’une de ses caractéristiques narratives les plus fortes. Les Chinois récemment émigrés sont en bas, les travailleurs migrants irlandais et les policiers au prochain échelon, mais tous sont assis sous les industriels et les politiciens protestants anglo-saxons blancs (WASP) – qui sont, bien sûr, eux-mêmes sur des terres volées. La question de savoir qui devient vraiment américain et comment cette question est utilisée pour exploiter la classe ouvrière est un thème central de guerrier cela semble particulièrement pertinent pour la politique d’aujourd’hui.

Et les histoires et les personnages du monde réel qui inspirent Guerrier’La narration – Ah Toy est basée sur une vraie madame de l’époque de la ruée vers l’or, et Dylan Leary est basée sur l’organisateur syndical et fondateur du Parti des travailleurs, Denis Kearney – sont rafraîchissantes. En tant que grand fan de la télévision d’époque, j’ai longtemps voulu voir plus de gens qui me ressemblent au centre de ces émissions. Cela fait partie de ce qui était si intriguant à propos des débuts récents du populaire Netflix Bridgerton, qui transplante des personnages de couleur dans une romance à la Jane Austen. Mais la représentation peut sembler une concession superficielle lorsqu’elle est dépeinte sans conséquence, remplaçant les personnages blancs potentiels pour les non-blancs avec un clin d’œil obligatoire aux réalités de la dynamique raciale. C’est pourquoi j’ai trouvé guerrier si satisfaisant à regarder: voici un morceau peu connu de la véritable histoire sino-américaine, enracinée dans l’histoire américaine de l’exploitation des immigrants, qui se déroule à l’écran.



David Bloomer / Cinemax Le personnage de Dylan Leary (joué par Dean Jagger) est basé sur un véritable organisateur syndical et agitateur anti-chinois.

Le fait que guerrier est imprégné de l’héritage de Bruce Lee, une icône du cinéma asiatique américain, ne fait qu’ajouter à la spécificité asiatique américaine de l’émission. L’influence de Justin Lin, magnat du cinéma d’action et l’un des créatifs asiatiques américains les plus puissants d’Hollywood, est la plus évidente dans les formidables séquences de combat de la série. Cependant, je me suis davantage rappelé le premier film sous-estimé de Lin Meilleure chance demain, qui représentait également des Américains d’origine asiatique – libérés du stéréotype de l’obéissance silencieuse – se brisant.

Mais je ne veux pas donner à l’émission un son prêcheur ou pédant. Je promets, guerrier est vraiment amusant à regarder. Ses séquences d’arts martiaux sont remarquables, aussi complexes que sanglantes, et le dialogue semble tout droit sorti d’un roman graphique sombre. Parce que l’émission est née sur Cinemax, il y a beaucoup de sexe et de violence, ainsi que des insultes raciales qui glissent parfois en territoire «gratuit». Mais parce que guerrier se sent comme un hommage délibéré aux films de grindhouse, tout va bien.

Malheureusement, la disparition prématurée de Cinemax en 2020 signifie que guerrier est effectivement annulé. Maintenant qu’il est en streaming sur HBO Max, cependant, il y a une lueur de possibilité que l’émission trouve un public plus large et soit peut-être reprise pour une autre saison en tant qu’original de HBO Max. J’espère que c’est le cas. J’aimerais voir l’univers de guerrier se développer, en particulier pour inclure d’autres groupes à la fin des années 1800 en Californie; un épisode qui se concentre sur un animateur de combat de rue américano-mexicain et l’introduction du premier personnage noir de l’émission sont des signes que l’émission, à un moment ou à un autre, avait l’intention de faire exactement cela.

Mais peu importe si le spectacle est jamais relancé, guerrierLes deux saisons terminées fournissent un scénario satisfaisant. L’avant-dernier épisode de la saison deux, un affrontement violent dans le quartier chinois à la suite du lynchage d’un Chinois – basé sur l’émeute de San Francisco de 1877 dans le monde réel – se sent comme l’aboutissement de la série, malgré le cliffhanger qui suit dans le prochain épisode.

En fin de compte, l’épisode qui résume le mieux guerrier pour moi, c’est un épisode de la saison un dans lequel une fusillade de type spaghetti-western éclate dans un saloon à Grass Valley, Nevada. La petite entreprise est détenue et exploitée par un ancien ouvrier des chemins de fer chinois qui a travaillé pendant des décennies avant d’utiliser ses gains de longue date pour construire une ferme au milieu de nulle part avec sa femme américaine. Leur vie ressemble à la réalisation d’un humble fantasme d’immigrant qui, soudain assiégé par la violence, est aussi précaire que rare. Comme Baby Jun, l’un des rares migrants chinois de la deuxième génération de l’émission, le dit dans l’épisode: «Je suis sûr que ce n’est pas un putain d’Américain. Je n’ai ma place nulle part. guerrier parle des nombreux Américains qui n’ont pas (et probablement jamais) vraiment leur place, mais qui n’ont pas d’autre choix que de continuer à moudre pour avoir l’occasion d’un petit morceau du rêve américain.

