One Good Thing : les commerçants de Wall Street se comportent mal dans le film Margin Call

Je pense que c’était lors de mon troisième ou quatrième visionnage de Appel de margele thriller d’entreprise de 2011 avec Zachary Quinto et Jeremy Irons, que j’ai réalisé que j’avais enfin compris les fans de Grateful Dead.

Je connaissais bien sûr les Morts ; J’ai grandi de l’autre côté de la rivière du Vermont. Je pensais qu’ils étaient juste… bien. « Friend of the Devil » était une chanson amusante. Cherry Garcia est une bonne saveur de crème glacée. Mais pourquoi un groupe d’apparence si moyenne, si peu exceptionnel pour moi, a-t-il inspiré une base de fans aussi dévouée ? Pourquoi les gens les suivraient-ils, dépensant des milliers de dollars pour produire et échanger des bootlegs de leurs sets live préférés ?

je ressens Appel de marge la façon dont Deadheads se sentent sur les morts. Tout le monde pense que ce film est un drame assez routinier, pas particulièrement remarquable. La plupart des gens ne ressentent pas l’amour obsessionnel et fanatique que j’ai pour elle. Ce doit être le combat des Deadheads : confusion et frustration que le monde entier ne soit pas tombé amoureux avec autant de ravissement de l’art qu’ils aiment tant. Au moment où Quinto sort ses écouteurs et se rend compte que la banque où il travaille est dans une situation désespérée, ça a cliqué pour moi.

Les deadheads parlent parfois du « facteur X » : l’aspect indescriptible d’une performance qui l’élève à un niveau supérieur. Il y a certainement des aspects de mon amour pour Appel de marge qui sont tout aussi difficiles à mettre en mots. À un certain niveau, soit vous trouvez Jeremy Irons disant à Quinto de «parler comme vous pourriez à un jeune enfant. Ou un golden retriever. Ce ne sont pas des cerveaux qui m’ont amené ici », pour être drôle, ou pas.

Mais dans une large mesure, mon amour pour Appel de marge se résume à être le seul film qui, plus que tout autre, semble comprendre le lieu de travail moderne (ou du moins le lieu de travail de bureau) et les compromis moraux impliqués dans la vie et la prospérité dans ce monde.

Quelques introductions Marge Remarques

Au cas où vous n’êtes pas déjà un marginaliste pur et dur : Appel de marge chronique d’une journée dans la vie d’une banque d’investissement au début de la crise financière de 2008. Les conditions sont difficiles dès le départ ; le film commence avec Eric Dale (Stanley Tucci), le responsable de la gestion des risques de l’entreprise, qui se fait virer lors de la dernière série de licenciements. Avant de quitter le bâtiment, Dale lance une clé USB à son protégé, l’ancien spécialiste des fusées Peter Sullivan (Zachary Quinto). Ses derniers mots, à la fermeture de l’ascenseur, sont « faites attention ». Il ne faut pas longtemps à Sullivan pour se plonger dans la feuille de calcul de Dale et se rendre compte que si la valeur des investissements adossés à des hypothèques de l’entreprise perdait de la valeur, même d’un montant modeste, cela pourrait entraîner la faillite de l’entreprise.

Sullivan panique et dit à son patron, Will Emerson (un Paul Bettany merveilleusement sardonique), qui panique et raconte le sien patron, Sam Rogers (Kevin Spacey), qui dit à contrecœur à son patron beaucoup plus jeune Jared Cohen (Simon Baker), qui appelle finalement le PDG de l’entreprise John Tuld pour une réunion à 4 heures du matin. Décrit avec un charisme et une menace remarquables par Jeremy Irons, Tuld décide comment gérer les actifs toxiques, qu’il décrit comme « le plus grand sac d’excréments odorants jamais assemblé dans l’histoire du capitalisme ». Sa décision est étonnante et ses collègues réalisent immédiatement ce que cela signifie. Le reste du film raconte leur tentative de se réconcilier avec tout cela.

Cela ne ressemble pas au matériau le plus fascinant. Et comme je l’ai appris à la dure, après avoir forcé divers amis et proches à le regarder avec moi, Appel de marge n’est pas pour tout le monde. Il appartient au micro-genre que l’écrivain Max Read a étiqueté de manière mémorable « halogencore »: It and peers like Michel Clayton, L’assistant, Verre briséet Boule d’argent sont des thrillers se déroulant dans des bureaux, où le drame est alimenté par l’inconduite ou l’incompétence des cols blancs, et où les personnages grandissent en apprenant quelque chose de nouveau sur la bureaucratie à laquelle ils ont consacré une partie de leur vie.

Des films comme celui-là, un peu comme tous les drames à budget moyen destinés aux adultes et ne mettant pas en vedette des super-héros, sont difficiles à faire de nos jours. Mais ils grattent une démangeaison très particulière. Ils prospèrent sur la spécificité, sur les normes et le jargon d’une institution particulière. Appel de margeLe dialogue de (« le modèle VAR standard », « aller bloc par bloc », « on remplit ou on tue à 65 ») se rapproche du cant d’espionnage de John Le Carré dans sa densité. Mais le scénariste-réalisateur JC Chandor suppose que le spectateur est intelligent et apprend vite, et peut saisir ce qu’il doit saisir. Comme les Grateful Dead, il est ici pour les superfans avant tout.

La banalité de la cupidité

Le scénario de Chandor est obsédé par les implications morales du travail en col blanc, et plus particulièrement par la façon dont les travailleurs font face et s’adaptent à ces implications. Certains deviennent dégoûtés d’eux-mêmes, voire s’apitoient sur eux-mêmes, comme les personnages de Spacey et Tucci; ce dernier devient nostalgique de sa carrière antérieure d’ingénieur en structure, construisant des ponts qui ont aidé de vraies personnes, plutôt que de mélanger les chiffres. Certains arrivent avec des auto-rationalisations grandioses pour expliquer pourquoi ce qu’ils font n’a pas d’importance (« C’est juste argent», dit le personnage d’Irons,« c’est composé”) ou aide en quelque sorte la classe moyenne (“Si les gens veulent vivre comme ça, dans leurs voitures et ces putains de grosses maisons qu’ils ne peuvent même pas payer, alors tu es nécessaire”, avertit Bettany un jeune collègue).

C’est pour moi le principal attrait de Appel de marge. C’est un film qui prend le travail – le travail de bureau, les gens assis à des bureaux en train de taper des trucs sur des ordinateurs portables – au sérieux, comme une activité ayant une signification morale. Et ce qui le distingue des autres films, même de certains autres films halogénés, c’est que les questions morales qu’il pose concernent l’œuvre elle-même, et non une violation extrême en dehors du code d’éthique de cette œuvre. Verre brisé parle d’un journaliste inventant des histoires à partir de rien ; Michel Clayton parle d’une entreprise qui embauche des tueurs à gages pour assassiner des dénonciateurs potentiels dans le cadre d’une opération de camouflage.

Le choix que le PDG John Tuld (Irons) fait au milieu de Appel de marge, en revanche, n’est pas un crime. Lorsque quelqu’un évoque la possibilité que « les autorités fédérales » arrêtent le mouvement, l’exécutif Ramesh Shah (Aasif Mandvi), supposé être avocat, repousse : « Ils peuvent vous ralentir. Ils ne peuvent pas vous arrêter. C’est un choix qu’ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités. Cela fait partie du métier de banquier. Et cela blessera beaucoup, beaucoup de gens.

Appel de marge est imprégné de petits moments montrant comment cette philosophie corrompt les personnes qui l’adoptent. À un moment donné, Peter Sullivan (Quinto) et son jeune collègue Seth Bregman (Penn Badgley) sont dans un club de strip-tease, à la recherche d’Eric Dale (Tucci). Bregman commence immédiatement à spéculer sur le salaire des danseurs en une nuit. Will Emerson (Bettany) dit à Sullivan et Bregman qu’il a gagné 2,5 millions de dollars en un an, mais ce n’était pas si génial, parce que « vous apprenez à dépenser ce qui est dans votre poche ». Sam Rogers (Spacey) se considère clairement comme l’homme dans la pièce avec une vraie conscience, mais il ne lui vient jamais à l’esprit que les actions de l’entreprise pourraient détruire la carrière de son fils dans une autre banque. L’entreprise passe avant son propre enfant.

Ces hommes (et à part une Demi Moore sous-utilisée, ce sont tous des hommes) se sont vus déformés, de manière plus ou moins importante, par leur travail, par un travail pour lequel ils sont payés des sommes obscènes et qu’ils n’ont pas l’intention d’arrêter un jour. .

Vers la fin du film, Rogers donne un discours d’encouragement à une salle de commerçants, « Les gens vont dire des choses très désagréables sur ce que nous faisons ici aujourd’hui, et sur ce à quoi vous avez consacré une partie de votre vie, » leur dit-il. «Mais ayez confiance que dans l’ensemble, nos compétences n’ont pas été gaspillées. Nous avons beaucoup accompli et nos talents ont été utilisés pour le plus grand bien. C’est un homme qui fait quelque chose qu’il sait être mal, et pas seulement cela, mais qui exerce son pouvoir pour obliger des dizaines d’autres personnes à faire quelque chose qu’il sait mal. L’éclat du film est son illustration de la raison pour laquelle lui, et tant d’autres comme lui, font ce choix, encore et encore et encore.

Appel de marge est disponible pour diffuser sur Netflix et Hulu. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.