Qui s’en soucie, regarde le Seigneur des Anneaux. | Nouvelle ligne / WireImage

Pourquoi le chef-d’œuvre de Peter Jackson est toujours la seule trilogie à les gouverner tous, 20 ans plus tard.

Il y a une citation du film de 2001 de Peter Jackson La communauté de l’anneau où Gandalf dit: «Tout ce que nous avons à décider, c’est ce que nous devons faire du temps qui nous est accordé.» (Si vous voulez être un vrai nerd à ce sujet, dans le roman original de JRR Tolkien, le dernier «à» n’est pas là, mais peu importe.) Je l’ai utilisé comme citation du lycée, parce que j’étais très cool, et alors certainement approprié pour une occasion dans laquelle le chemin de la vie se sent soudainement insuffisant, je pense aussi que cela s’applique maintenant – pour les Américains, collectivement.

Selon notre nouveau président, il nous reste environ deux mois avant que la plupart des adultes aux États-Unis aient accès à au moins l’un des trois vaccins disponibles contre les coronavirus. L’été, nous dit-on, pourrait être un peu proche de la normale. Après une année entière de misère et de désespoir, il y a, au sens propre et figuré, une lumière au bout du tunnel.

Le moment est donc idéal pour décider que ce que vous allez faire avec le temps qui vous est imparti est de regarder Le Seigneur des Anneaux. Avez-vous vraiment besoin d’une recommandation pour regarder l’une des trilogies cinématographiques les plus appréciées jamais réalisées, elle-même basée sur l’un des livres les plus vendus de l’histoire? Bien sûr que non. Des centaines de personnes regardent Le Seigneur des Anneaux à chaque minute de chaque jour, de leur propre gré.

En ce moment, c’est différent, cependant. Cette année marque le 20e anniversaire de la sortie de La communauté de l’anneau, qui est célébrée par une réunion en trois parties (dans les théâtres uniquement!) organisée par le célèbre chef de Tolkien, Stephen Colbert, ainsi que par plusieurs articles en ligne traitant de sujets cruciaux tels que les orcs les plus sexy. De plus, la plupart des événements qui composent Le Seigneur des Anneaux ont lieu, canoniquement, en mars (la bataille de Helm’s Deep commence vers minuit le 3 mars; l’Anneau unique est détruit le 25 mars).

Pour être honnête, j’ai dû m’empêcher de me soumettre à un le Seigneur des Anneaux frénésie dans les premiers jours du verrouillage, quand c’est ce que tout le monde faisait apparemment. (« On ne passe pas simplement la quarantaine sans regarder le Seigneur des Anneaux»Était le titre délicieux d’Esquire.) Le public y revient en période d’ennui extrême: les recherches sur Google pour les films ont tendance à culminer en décembre, alors que beaucoup d’entre nous profitent vraisemblablement d’un peu de temps loin de la vie normale et recherchent peut-être quelque chose pour occuper l’infini non-jours entre Noël et le Nouvel An. C’était presque comme si je le gardais pour quelque chose, peut-être un jour particulièrement gris ou un épisode de désespoir pandémique.

Au lieu de cela, j’ai tenu le coup jusqu’à la période la plus sombre de l’année: la fin de l’hiver et le début du printemps, où je vis est encore pire que la fin de l’hiver, car il semble qu’il devrait faire plus chaud mais ne le fait jamais.

La communauté de l’anneau créé le 19 décembre 2001. Il était en développement depuis des années avant cela, bien sûr, mais le moment était tel que la recréation de la Terre du Milieu par Jackson offrait une échappatoire parfaite à ce qui se passait après le 11 septembre, une envolée histoire du bien contre le mal se déroulant dans un univers tout aussi étranger et familier. Pourtant, Jackson, tout comme Tolkien l’a fait, a résisté avec véhémence aux inclinations naturelles de son public à comparer l’histoire à quelque chose d’historique.

Dans une interview de 2003, Jackson a déclaré: «Ce n’est pas fixé à un moment particulier dans le temps, que ce soit après le 11 septembre ou avant le 11 septembre ou la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale ou l’une de ces périodes cataclysmiques de notre époque. . Ils ne sont pas liés à l’actualité, ce sont juste des thèmes intemporels. » (Malgré les pétitions en ligne, la version cinématographique de Les deux tours n’a pas été renommé.)

Il y a des analogies que l’on pourrait faire sur l’adéquation du le Seigneur des Anneaux trilogie est pour n’importe quel moment de l’histoire, n’importe où dans le monde. Voici mon meilleur exemple pour expliquer pourquoi vous devriez le regarder à celui-ci: vous vivez une pandémie depuis un an, avez enduré des bouleversements politiques et sociaux impensables et n’avez peut-être pas été touché par un autre être humain en [redacted] mois. Vous avez peut-être oublié ce que vous faisiez le week-end ou ce dont les gens parlaient en temps normal. Vous êtes presque certainement, d’une manière ou d’une autre, épuisé.

En bref, vous êtes prêt à regarder Le Seigneur des Anneaux, où beaucoup de mauvaises choses se produisent mais finalement les bonnes l’emportent, et en attendant, vous pouvez vivre des millions d’aventures et rencontrer un tas de personnages intéressants dans des endroits sympas qui, si vous grandissez, apprenez la mythologie occidentale et Le christianisme ou la consommation de toute sorte de fiction de haute fantaisie vous semblera confortablement familier. En Terre du Milieu, votre cerveau en grande partie fondu peut exister pendant près de 12 heures au total (si nous parlons d’éditions prolongées, et bien sûr nous le sommes) en utilisant uniquement ses fonctions les plus basiques: manger, faire la sieste pendant la bataille de Helm’s Deep, et devenir excitée pour Aragorn.

Cela m’amène à une autre raison pour laquelle Le Seigneur des Anneaux appartient en haut de votre liste de surveillance: malgré le fait qu’il existe essentiellement trois personnages féminins (sans compter la terrifiante araignée géante et l’emblématique #girlboss Shelob), dont un seul est un être humain étoffé, Le Seigneur des Anneaux offre de nombreux divertissements pour les femmes ™.

Pour l’anecdote, toutes les personnes avec qui je discute Le Seigneur des Anneaux sont mes amies, ce qui a probablement quelque chose à voir avec le fait que les films font un bien meilleur travail que les romans de Tolkien pour raconter les histoires des femmes. (Arwen de Liv Tyler est à peine présente dans les livres, par exemple – est-ce que cela pourrait être parce que les films voulaient donner plus à Tyler à faire ou parce que deux femmes ont co-écrit les trois scénarios? Qui peut dire!). Sans tomber trop loin dans le piège de l’essentialisme de genre, je pourrais à peine rester éveillé en lisant ce qui ressemblait à des descriptions interminables de stratégie militaire dans les livres, des descriptions du genre qui ne sont pas pertinentes pour un film dans lequel vous pouvez simplement montrer des gens en train de couper la tête. hors des orcs plutôt que de le décrire. En outre, il est indiscutable que chaque femme, quelle que soit son orientation sexuelle, peut être classée comme une fille Legolas ou une fille Aragorn.

La vie est dure en ce moment, et pour être clair, la vie en Terre du Milieu semble assez déprimante aussi, à moins que vous ne soyez un elfe dans les cabanes mystiques de Lothlorien ou un hobbit dont le programme quotidien implique le colmatage au pub avec votre famille élargie. C’est essentiellement encore l’hiver dans de nombreuses régions du pays, beaucoup d’entre nous passent encore principalement notre temps libre à l’intérieur, et tout est encore techniquement mauvais. Il reste encore quelques heures misérables à remplir, des dimanches froids et pluvieux qui demandent environ une douzaine d’heures de haute fantaisie classique. Vous n’aurez peut-être pas une autre excuse appropriée pour vous livrer jusqu’à l’automne prochain, et qui sait même à quoi ressemblera le monde d’ici là.

Hollywood ne fait pas vraiment de films comme Le Seigneur des Anneaux plus. Le site de Vox Media Polygon a catalogué les aspects les moins discutés de la trilogie pour son 20e anniversaire, et Susana Polo, elle-même une experte de Tolkien, a magnifiquement écrit sur l’optimisme délicat que l’on peut trouver dans les livres et les films comme contrepoids. à des projets fantastiques plus récents:

Le film à succès n’embrassait pas la sincérité des films du Seigneur des Anneaux – la façon dont ils élevaient des émotions profondes et pures au niveau d’une épopée pour adultes – de la même manière. Il y a encore quelques films de ce genre qui font irruption dans la conscience culturelle, soit en tant que favoris de culte (Pacific Rim) ou des succès inattendus (Mad Max: Fury Road), mais ils font exception aux règles de Marvel Studios / DC Films / Sony Pictures / HBO sur les contes de fantaisie et de héros autoréférentiels, effaçables, parfois même totalement cyniques.

Le Seigneur des Anneaux est, en d’autres termes, agréable à regarder sans tenter de subvertir cette plaisanterie en quelque chose de supposé plus cérébral. Reste à savoir si la prochaine série d’Amazon d’un milliard de dollars honorera le précédent établi par les films originaux, mais pour l’instant, la trilogie est un sursis bienvenu de ce qui ressemble parfois à un « gotcha! » cinéma, où le public est amené à chercher du sens via des rebondissements surprenants plutôt que par la nature intangible de ce que nous ressentons lorsque nous vivons un film. Le Seigneur des Anneaux, pour moi, je me sens à la fois facile et passionnant à vivre, peu importe le nombre de fois que je le regarde. Et c’est finalement ce que je veux de l’art en ce moment.

De plus, Tolkien est l’un des rares auteurs de fantasy à avoir créé un univers bien-aimé puis à mourir sagement avant que Twitter ne soit inventé. Par conséquent, ses pires prises – et il en a probablement eu de mauvaises! – sont perdus dans le temps. Tout ce que vous avez à décider, c’est quoi faire du temps qui vous est accordé. Je ne vois pas de meilleur moyen que celui-ci.

Peter Jackson La trilogie du Seigneur des Anneaux est en streaming sur HBO Max. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.