Morgana O'Reilly livre une ambiance 2020 permanente dans Maison (2014).

Le protagoniste hargneux de Housebound en a assez de son assignation à résidence dès le premier jour. C’est l’ambiance parfaite pour 2020.

Récemment, quelqu’un m’a rappelé la comédie d’horreur néo-zélandaise de 2014 Maison. C’est un indie à petit budget sur une jeune femme bratty dont l’assignation à résidence conduit à des frayeurs très inattendues. Le film a longtemps volé sous le radar grand public, bien qu’il ait remporté un culte auprès des fans d’horreur.

Quand je l’ai vu pour la première fois il y a environ cinq ans, je l’ai adoré – mais je n’y ai pas beaucoup pensé depuis, sauf en tant que titre peu connu en arrière-plan chaque fois que quelqu’un me demande des enregistrements de films d’horreur. Mais maintenant, en m’en souvenant en 2020, j’ai immédiatement voulu voir comment cela tenait dans une atmosphère post-pandémique.

Mon intuition était que Maison, avec sa fixation sur l’intimité forcée et le confinement dans des espaces trop familiers, serait l’apéritif parfait après plus de huit mois de quarantaine. Et j’avais raison: Maison claque encore – et aujourd’hui, il joue comme une note de grâce ironique à une année de vie en toute sécurité.

MaisonLe plaisir principal de est un personnage principal qui est complètement au-dessus de tout

Maison est le seul long métrage du scénariste-réalisateur Gerard Johnstone, mais son ton unique a la confiance d’un scénariste établi et plus expérimenté. C’est un de ces films qui prend du temps à comprendre; on ne sait pas immédiatement quels sont les enjeux, comment regarder le film ou même pour qui encourager. Mais une fois que vous vous y installez, comme la maison effrayante en son centre, Maison est plein de surprises.

L’action démarre lorsque notre personnage principal impudent, un ancien toxicomane nommé Kylie, est condamné à huit mois de détention à domicile après une tentative infructueuse de voler un guichet automatique. Renvoyée vivre avec sa mère et son beau-père dans leur terrifiant manoir rural, Kylie en a assez de son confinement forcé dès le premier jour. Morgana O’Reilly est incroyablement et délicieusement antipathique en tant que Kylie: elle est rebelle et maussade, impolie, parfois violente et perpétuellement exaspérée. Elle est totalement au-dessus de tout et de tout le monde autour d’elle. En d’autres termes, elle est d’humeur à marcher 2020.

Et la maison qui l’entoure aussi. Désastre oppressant de panneaux de bois sombre, encombré et non navigable, la maison d’enfance de Kylie se sent labyrinthique et suffocante, même si ce n’est pas vraiment l’hôtel Overlook. C’est juste une ancienne chambre d’hôtes délabrée, du moins c’est ce que sa mère lui dit.

Cela n’aide pas que la mère de Kylie, jouée par Rima Te Wiata avec un timing comique parfait et une confusion bien intentionnée, ait toujours cru que la maison était hantée. Il y a des années, elle jure qu’elle a vu un personnage dans un drap. Ça bouge. De plus, elle est certaine que Kylie l’a vu aussi. Mais Kylie ne se souvient plus de ce qu’elle a vu; tout ce que Kylie, qui vit séparée de sa famille depuis un certain temps, peut dire avec certitude, c’est qu’au moment où elle rentre chez elle, des choses étranges commencent à se produire. Depuis qu’elle est rentrée à la maison, les choses tournent mal dans la nuit, la nourriture disparaît et un ours démoniaque Teddy Ruxpin continue de s’activer.



Relatable.

Bien que la maison regorge ou non de fantômes, elle regorge de secrets – des secrets que Kylie commence tout juste à apprendre. Avec l’aide de son agent d’assignation à résidence, Amos, elle commence à explorer ses secrets de famille, et il ne lui faut pas longtemps pour tomber sur un gros: le prétendu bed and breakfast est en fait un ancien asile résidentiel, autrefois à la maison. une fille capricieuse tout comme elle, dont le meurtre brutal n’a jamais été résolu.

La maison de Kylie est-elle réellement hantée par l’esprit de la victime du meurtre? Est-ce que l’horreur est dans sa tête? Ou vit-elle la terreur d’une source beaucoup plus corporelle?

Il est tentant de gâcher plus de détails – en particulier pour vous parler de toutes les histoires d’horreur réelles sur lesquelles Maison dessine sa tournure la plus folle – mais vous devriez vivre l’histoire telle qu’elle se déroule par vous-même.

Maison commence comme une histoire de fantômes assez simple, mais prend ensuite quelques tours qui la gardent intéressante. Il est généralement présenté comme une comédie d’horreur ou un thriller comique, mais ces étiquettes montrent à quel point le film devient tendu et sombre. Ce que nous faisons dans l’ombre a également fait ses débuts en 2014, et son ascension en tant que comédie d’horreur néo-zélandaise régnante pourrait avoir éclipsé Maison et a dicté la façon dont le public l’a abordé. Mais pour moi, le film est un peu trop tendu, et un peu trop sérieux, pour être abordé comme une parodie. C’est souvent ironique, oui, mais il prend sa terreur au sérieux.

En outre, Maison est sérieux au sujet de la façon dont son anti-héroïne hargneuse est subtilement minée par la plupart des gens autour d’elle et même sa situation elle-même. Si une maison entière pouvait vous éclairer, la maison de Kylie ferait exactement cela, et cela fait du film un régal perversement relatable pour tous ceux qui se sentent comme si leur confinement prolongé les rend un peu fous.

Housebound est une ambiance 2020 permanente



Représentation exacte de moi après un an d'auto-mise en quarantaine.

Le temps de Kylie en résidence surveillée devient bientôt assez mouvementé, mais cela commence par le lent slog palpable de l’éternité. Kylie bouillonne sous sa punition comme nous l’avons probablement tous fait, à un moment donné au cours d’une année de retraite de Covid-19.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup d’histoire sur la relation de Kylie avec sa mère et son beau-père, la tension avec laquelle ils se saluent à son retour à la maison persiste pendant la majeure partie du film. Ce qui est agréable à ce sujet, si un film dont le personnage principal a une fois frappé sa mère au visage peut être qualifié de doux, c’est que Maison Kylie et sa mère montrent toujours que Kylie et sa mère sont vulnérables aux affrontements involontaires et aux microagressions. Un scénario plus plat aurait facilement pu faire de Kylie l’instigatrice acharnée de la plupart des conflits entre elle et sa mère, mais O’Reilly nous permet toujours de voir à quel point Kylie se soucie de sa famille malgré sa frustration persistante face à son enfermement.

Le film ne nous permet jamais non plus d’oublier que Kylie est une toxicomane en convalescence, et que ce fait la définit souvent dans la plupart de la société. J’ai revu Maison directement après m’être rafraîchi sur un cas de crime réel dans lequel la police a refusé à plusieurs reprises de prendre au sérieux les revendications d’une travailleuse du sexe parce que sa profession diminuait sa crédibilité. J’étais donc particulièrement sensible au temps que Kylie passe Maison se battre pour être entendue et prise au sérieux, seulement pour recevoir le message répété que sa parole importe moins en raison de son statut de toxicomane et de récidiviste.

Mais si Kylie commence complètement peu aimable, Maison fait valoir qu’une vingtaine d’années, rude, grossière, provocante et violente, est une bonne personne à avoir dans une crise. Et parfois, le film suggère, devoir traverser une période de séquestration avec ses proches est juste le genre de chose qui construit le caractère. Eh bien, cela et obtenir la validation ultime de découvrir que tous ceux qui vous ont miné avaient tort depuis le début.

Il y a un certain récit sur la pandémie qui est devenue dominante. Il est centré sur tous les faiseurs de pain courageux et les fêtards Zoom, les designers d’intérieur amateurs et les nouveaux amoureux des plantes qui ont profité d’un temps de merde passé à se distancer socialement de la plupart de leurs communautés. Mais pour le reste d’entre nous, nous qui avons été coincés dans un environnement étouffant et claustrophobe avec des gens que nous ne supportons souvent pas, Maison est une humeur permanente. Kylie se promène dans la majeure partie du film comme j’ai erré pendant la majeure partie de 2020 – les yeux vitreux, ouvertement horrifiée par les conneries de tout le monde et désespérée de sortir.

À un moment donné, sa mère gronde Kylie pour être encore au lit jusque tard dans l’après-midi. « Oh non, je suis en retard! » Kylie halète.

« Pour quoi? » demande la maman.

« Pour rien», Rétorque Kylie en se retournant et en se rendormant.

Oui. C’est 2020 en un mot.

Maison est disponible pour diffuser sur Amazon Prime et Tubi.