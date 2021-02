One Good Thing: Ginny & Georgia de Netflix est bien plus qu’une arnaque Gilmore Girls

Brianne Howey (à gauche) et Antonia Gentry de Ginny & Georgia sont un duo mère-fille avec une relation compliquée et codépendante – et si cela vous semble familier, c’est tout à fait intentionnel. | Gracieuseté de Netflix

(Bien que ce soit aussi parfois juste que …)

«Est-ce que ce spectacle terrible? » Je me suis demandé à haute voix après avoir regardé le deuxième épisode de Netflix Ginny et Géorgie.

J’avais été sceptique quant à la série, dont la prémisse (à première vue) semblait être «Et si Lorelai Gilmore était un escroc, mais le reste de Gilmore filles était en grande partie la même chose? et dont la simple existence semblait être fondée sur les craintes de Netflix de perdre Gilmore filles à partir de son catalogue de streaming un jour. (L’algorithme doit recommander quelque chose dans sa catégorie «relations mère / fille compliquées».) Mais Ginny et GéorgieLe deuxième épisode, qui fourmille dans tant d’intrigues errantes qu’il semble qu’il cherche une raison d’exister, m’a laissé prêt à abandonner le navire.

Je suis content de m’y être tenu. À la fin de la première saison de 10 épisodes de la série, j’étais prêt pour plus. Heck, j’étais plus ou moins accro à l’épisode six. On ne peut nier Ginny et Géorgie souffre de douleurs de croissance, ou cette saison serait bien meilleure si son histoire était étalée sur des épisodes supplémentaires. (La façon dont cette série accélère ses relations volonté-ils / ne-ils-ils pas m’a fait réaliser que les romances télévisées sont bien meilleures lorsqu’elles se déroulent sur 22 épisodes au lieu de 10.) Mais ses charmes sont considérables, et ça riffe sur Gilmore filles sans y être redevable. Cela m’a rendu nostalgique de l’apogée de la WB.

Aimer Gilmore filles, Ginny et Géorgie parle d’une mère (Géorgie) qui a eu sa fille (Virginia / Ginny) à l’adolescence et qui s’occupe de la parentalité de cette fille maintenant que ladite fille est un adolescent. Quand la série commence, Georgia a 30 ans et Ginny 15 ans; ils vivent dans une petite ville du Massachusetts (au lieu du Connecticut comme dans Gilmore filles), et la dynamique familiale compliquée, les problèmes de classe et les triangles d’amour dominent les intrigues des deux émissions.

Mais Ginny et Géorgie ajoute une bonne dose de mélodrame Shonda Rhimes-ian à ce modèle de base. La créatrice Sarah Lampert et la productrice exécutive Debra Fisher parlent de la complexité de la mousse alors que nous apprenons que la Géorgie a un passé plus mouvementé qu’elle ne l’a laissé entendre à ses enfants. (Ginny a un demi-frère nommé Austin, qui a 9 ans.) À la fin du premier épisode, il est clair que Georgia a de sérieux squelettes dans son placard.

La raison la plus notable de regarder Ginny et George est pour la moitié de l’émission qui se concentre sur Ginny, jouée par la nouvelle venue Antonia Gentry. La mère de Ginny est blanche et son père est noir. La série est à son meilleur lorsqu’elle commence à creuser dans les façons compliquées de Ginny de comprendre sa propre identité. Une scène où Ginny discute des identités biraciales avec un point de son triangle amoureux – Hunter (Mason Temple), un garçon avec un parent d’origine asiatique et un parent blanc – est un moment fort de toute la saison.

Mais la moitié de la série de Ginny comprend également un groupe d’amis adolescents dans lequel il vaut la peine d’investir, en particulier sa meilleure amie Maxine (Sara Waisglass), une lesbienne qui est fière mais qui n’a jamais eu de petite amie. Parfois, la série peut dériver un peu trop loin Euphorie territoire avec les adolescents, qui sont confrontés à plusieurs problèmes importants, mais une scène où ils peuvent simplement passer du temps et s’amuser corrigera généralement le navire très rapidement. L’autre point du triangle amoureux de Ginny est Marcus (Felix Mallard), qui est l’un des meilleurs tours depuis un certain temps sur le trope «teen bad boy». Il vend du pot, mais personne ne s’en soucie vraiment. La vraie raison pour laquelle lui et Ginny ne devraient pas se réunir, c’est qu’il est le frère jumeau de Maxine. Scandaleux!

La moitié géorgienne du spectacle a moins de succès, même si elle a ses charmes. Brianne Howey, une actrice que j’ai appréciée dans d’autres œuvres et qui a elle-même joué une adolescente dans L’Exorciste il y a quelques années à peine, elle se sent parfois un peu bloquée au milieu des intrigues baroques et savonneuses de son personnage. Les fréquents flashbacks de la série sur le passé de la Géorgie ajoutent très peu à son histoire au-delà de ce que nous comprenons déjà de sa personnalité actuelle et de son principal intérêt amoureux pour la saison (le maire, joué par Les lumières du vendredi soir star Scott Porter, alias Jason Street) est un riff sur un amour de Shonda Rhimes qui se sent à la fois surchauffé et insuffisamment cuit.

Mais même dans cette moitié moins réussie de la série, une vague proximité avec Ginny fait des merveilles. Les derniers épisodes de la saison, qui mettent Ginny et Georgia en conflit prudent l’un avec l’autre et testent la force de leur lien, sont bien meilleurs que les premiers épisodes simplement parce que les deux personnages ont de bonnes raisons d’être bouleversés, et tous deux ont de bonnes raisons de le faire. essayez de résoudre leurs différences.

À la fin de la saison, Ginny et Géorgie s’est frayé un chemin vers un cliffhanger tout droit sorti de la WB le montre si clairement qu’il admire, un où il semble que tout a changé pour toujours de manière passionnante. Et pourtant, vous pouvez déjà voir comment la série commencera à reconstituer son statu quo, en supposant qu’elle obtienne une deuxième saison.

Il faut beaucoup de travail pour surmonter le genre d’horreur totale et abjecte que j’ai ressenti lorsque la Géorgie a dit: «Nous sommes comme les Gilmore filles mais avec de plus gros seins »dans les 15 premières minutes de la série, surtout dans la mesure où je vais absolument mettre en vedette chaque épisode de la saison deux, s’il en existait un. Mais même avec tous ses défauts, Ginny et Géorgie est arrivé pour moi. Ce n’est pas un spectacle parfait, mais c’est un spectacle adorable et infiniment regardable. Parfois, lorsque vous voulez simplement regarder une émission de télévision amusante, «adorable et regardable» vaut de toute façon mieux que la perfection.

