Kate Mara et Nick Robinson jouent dans Un enseignant. | Chris Large / FX

La mini-série de 10 épisodes raconte l’histoire d’une affaire enseignant-élève – et le traumatisme qu’elle provoque.

En général, je préfère les émissions de télévision qui ne diffusent qu’un seul épisode par semaine. J’apprécie un bon marathon de temps en temps, mais je trouve que réfléchir à un épisode à la fois améliore mon plaisir d’une très bonne émission de télévision. Après un marathon, les détails d’une série – même celle que j’aime beaucoup – ont tendance à s’effacer.

Dans de rares cas, cependant, je pense qu’une émission qui sort de semaine en semaine s’avère jouer beaucoup mieux quand on les regarde en même temps. Entrer Un enseignant, la série limitée de 10 épisodes de FX on Hulu (la branche du réseau de télévision par câble qui produit des émissions exclusivement pour le service de streaming) qui s’est terminée en décembre. Regardé un épisode à la fois, Un enseignant peut ressembler un peu à l’apologie d’un comportement terrible. Mais regardée en même temps – et parce que sa durée totale de fonctionnement est d’un peu plus de quatre heures, il est assez facile de terminer le tout en une journée – la série se démasque comme une condamnation d’un trope de narration trop souvent qualifié d’innocent, de plaisir sexy .

Un enseignant est vaguement basé sur un film du même nom de 2013 (également disponible sur Hulu). Le film et la série limitée bénéficient des talents créatifs d’Hannah Fidell, qui a écrit et réalisé le film et a été scénariste et réalisatrice principale pour la série limitée. (Elle est un écrivain crédité sur trois des 10 épisodes et en a réalisé six.) Souvent, lorsqu’un film est étendu à une série limitée, la série limitée se sent nettement étirée et ralentie. Ce qui était autrefois tendu devient flasque. Mais Fidell et son équipe ont repensé avec succès la notion centrale du film et l’ont développée de manière réfléchie pour l’émission de télévision.

Un enseignant se concentre sur Claire Wilson (Kate Mara), une femme dans la trentaine qui commence un nouvel emploi dans un lycée du Texas dans le premier épisode de la série. Là, elle rencontre et est rapidement attirée par Eric Walker (Nick Robinson), un lycéen charmant mais pas tout à fait complètement formé. Les deux commencent à flirter, et bien que Claire soit initialement réticente, elle finit par inviter à flirter davantage. Le flirt se termine par une liaison, qui est finalement révélée.

Un enseignant se divise parfaitement en «avant que l’affaire ne soit exposée» et «après que l’affaire soit révélée», la scission venant juste à mi-chemin de la série. Raconter une histoire avec une structure aussi rigide pourrait sembler trop schématique et planifié, mais cette structure finit par être une grande partie des raisons pour lesquelles la série fonctionne aussi bien qu’elle le fait. Parfois, les premiers épisodes semblent presque mettre en place une histoire d’amour tragique, où le désespoir de Claire pour quelque chose de nouveau la conduit à prendre de mauvaises décisions. Les derniers épisodes révèlent à quel point cette lecture de la relation de Claire et Eric a été erronée.

Dans presque tous les épisodes, Un enseignant vous montre l’histoire qu’il raconte du point de vue de Claire et d’Eric. Ainsi, très tôt, la série illustre comment la relation fonctionne comme une complication sexy pour Claire, tout en provoquant la détérioration lente de la vie et de la santé mentale d’Eric. Un épisode peu de temps avant que l’affaire ne soit exposée se termine avec Eric regardant dans le miroir et essayant de se convaincre qu’il est l’homme, même s’il est de plus en plus blessé et traumatisé.

Trop souvent, des histoires de femmes plus âgées couchant avec des garçons mineurs – en particulier des femmes plus âgées qui ont du pouvoir sur ces garçons mineurs – ont été présentées comme des histoires de jeunes hommes apprenant les mœurs du monde. Mais la violence est inhérente à ces relations, aussi «consensuelles» et quel que soit le sexe de la personne la moins puissante. Un enseignant comprend cet héritage, et il faut beaucoup de peine pour vous faire savoir que ce que fait Claire va déformer Eric bien avant qu’il n’ait une chance de commencer sa vie.

J’ai l’impression de gâcher une grande partie Un enseignant, mais c’est le genre de série qui fonctionne moins comme une histoire axée sur l’intrigue que comme une histoire sur la façon dont ses deux personnages centraux fonctionnent après que l’un d’eux a commis une transgression grave contre l’autre. Et comme il y a une si longue histoire à traiter des histoires comme celle-ci comme sexy et amusantes, il est facile de regarder les premiers épisodes de la série, dans lesquels Claire soigne Eric et l’amène dans un endroit où leur relation semble inévitable, alors qu’elle aurait pu l’arrêter. à tout moment, et crains que Un enseignantL’équipe créative de Claire ignore à quel point Claire se comporte.

Mais c’est pourquoi Un enseignant Il est préférable de regarder en un ou deux gros morceaux, au lieu de 25 minutes sur plusieurs semaines. Vu dans son ensemble, l’histoire qu’il raconte est claire et condamnable. Sa conclusion peut sembler trop tapageuse à certains égards, mais il est également nécessaire de souligner à quel point cette affaire a affecté différemment Claire et Eric. Sa réputation en a pris un coup. Il a eu sa vie irrémédiablement changée. Il n’y a pas de réelle comparaison.

Un enseignant est disponible sur Hulu. Il dure 10 épisodes et dure un peu plus de quatre heures. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.