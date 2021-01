Un monde / maison aléatoire

La prémisse hot-button du livre ne pouvait être gérée que par un romancier trans.

« Je suis comme cinq pages dans ce livre », a déclaré mon ami, « et je suis contrarié que les cis vont le lire. »

Mon ami parlait de Torrey Peters Détransition, bébé, le livre que toutes les personnes trans que je connais ont lu depuis sa sortie le 12 janvier. Comme l’un des rares romans de personnes trans publiés par une grande maison d’édition – dans ce cas, One World, qui fait partie de Random House – et l’un des rares romans, point final, pour essayer de décrire la vie intérieure des femmes trans, Détransition, bébé est arrivé avec un poids énorme d’attentes à ce sujet. Cela leur tient à cœur.

Le roman de Peters suit trois personnages dont la vie s’entrelace autour d’une grossesse inattendue. Reese, une femme trans qui approche la trentaine, a toujours rêvé d’être mère. Mais en tant que femme célibataire aux revenus limités, il semble de plus en plus improbable qu’elle puisse adopter un enfant. Son ex, Ames, a vécu plusieurs années en tant que femme trans nommée Amy, avant de se détransitionner et de revivre sa vie d’homme.

Les deux ne se sont pas parlé depuis longtemps, jusqu’à ce qu’Ames contacte Reese et dise qu’il a mis sa petite amie et sa patronne, Katrina, enceinte de manière inattendue – ce qui n’aurait pas dû être possible, car presque toutes les femmes trans sont stériles après environ six mois d’hormones Thérapie de remplacement. (Ames avait été sous THS pendant environ cinq ans avant la détransition.) Katrina, pour sa part, a 39 ans. Cette grossesse pourrait être sa dernière chance d’avoir un bébé, mais elle est profondément ambivalente quant à la perspective.

La délicatesse qui Détransition, bébé inspiré dans mon ami est gagné. Le livre dévoile nombre des pensées les plus intimes que j’ai eues en tant que femme trans, de mes désirs à mes angoisses en passant par des peurs que je sais à peine nommer. Cette phrase profondément vraie, par exemple: « Beaucoup de gens pensent que le désir le plus profond d’une femme trans est de vivre dans son vrai sexe, mais en fait, il s’agit de toujours rester sous un bon éclairage. » Je ne peux pas dire que je partage chacune des préoccupations des personnages, mais j’en ai partagé suffisamment pour me sentir profondément vu, à peu près toutes les autres pages.

Curieusement, le personnage qui est le plus soigneusement esquissé est Ames. Peters s’est donné beaucoup de mal pour comprendre l’état d’esprit de quelqu’un qui se désintégrerait mais qui s’identifierait toujours, au moins un peu, aux femmes trans et qui manquerait profondément à leur entreprise. Pourquoi Ames a détruit la transition est une question que le roman tourne à l’infini, jusqu’à ses derniers chapitres, et la réponse fournie par Peters est parfaitement logique pour le personnage tout en soulignant également pourquoi la décision d’Ames a entraîné un tel fossé entre lui et Reese. (Le comportement de Reese n’a pas aidé les choses.)

La détransition est une sorte de fil conducteur dans les discussions trans. Oui, les détransitionneurs existent, et oui, beaucoup continuent à vivre une vie heureuse et épanouissante selon le sexe qui leur a été attribué à la naissance. Mais encore plus de gens arrêtent leurs transitions de genre parce que le monde rend vraiment difficile d’être une personne trans, et personne ne devrait être soumis à autant de douleur juste pour être lui-même. Il peut être plus facile de se perdre dans le brouillard de soi-même que de souffrir simplement pour être soi-même.

L’existence de détransitioners est souvent utilisée comme un bâton contre les personnes trans par la société cisnormative. La femme britannique en détransition Keira Bell, par exemple, a poursuivi avec succès la clinique qui lui a fourni des bloqueurs de puberté lorsqu’elle était enfant. Elle a commencé le THS à 18 ans, puis a subi une chirurgie du haut (une double mastectomie) à 20 ans, avant la détransition. Les regrets de Bell au sujet de ces décisions médicales ont conduit à son procès, qui, en décembre 2020, a conduit la Haute Cour britannique à placer des obstacles incroyables sur la voie d’autres mineurs cherchant des bloqueurs de puberté dans le pays.

Pour être sûr: certains effets de transition sont irréversibles. Si je décidais de la détransition, je devrais subir une intervention chirurgicale de haut niveau, et je suis très probablement stérile (bien que la situation d’Ames en Détransition, bébé précise, «très probable» n’est pas «définitivement»). Mais la transition a également rendu mon esprit plus clair et mon corps se sent plus comme le mien. Je n’abandonnerais pas ces choses pour toutes les difficultés auxquelles j’ai été confronté, pas en une seconde. Le fait que les regrets de ceux qui font la transition sont trop souvent privilégiés par rapport aux besoins de la grande majorité des personnes trans qui poursuivent la transition médicale souligne à quel point la société intériorise les personnes cis comme des personnes «normales» et les personnes trans comme, au mieux, une aberration malheureuse.

En courant droit à cette tension – et en faisant d’Ames peut-être le personnage le plus intrigant de son livre – Peters s’attaque à quelque chose que je ne ferais confiance qu’à un romancier trans. Quelle que soit l’anxiété que j’avais ressentie au départ à propos du roman centré en grande partie sur la vie d’un détransitionnaire, elle s’est dissipée à la seconde où la vie intérieure du personnage est apparue. Peters est un écrivain trop habile pour transformer Ames en un bouton politique chaud. Il est plutôt quelqu’un qui essaie simplement de se frayer un chemin dans une vie qui lui a offert très peu de bonnes options. Même la perspective de la paternité le remplit d’anxiété. Il peut vivre comme un homme; il n’est pas sûr de pouvoir accepter le titre de «père».

Détransition, bébé est concerné par bien plus que le premier mot de son titre, cependant. Le désir de Reese pour la maternité – et la frustration de la façon dont elle devra travailler pour y parvenir – signifie que le deuxième mot du titre est tout aussi important, et à travers Reese, Peters a en quelque sorte canalisé la vie de presque toutes les femmes trans que je connais. En particulier, elle est excellente pour souligner comment l’identité trans de Reese l’aveugle sur la façon dont sa blancheur lui confère des privilèges qu’elle pourrait ne pas considérer – des privilèges que Katrina (qui est biraciale, avec un père juif et une mère chinoise américaine) souligne souvent.

Le dialogue de Peters résonne parfois, et je ne suis pas sûr que Katrina soit aussi pleinement réalisée qu’Ames ou Reese. Mais Détransition, bébé est une lecture formidable malgré ces petits défauts, une lecture qui regarde l’expérience trans dans l’Amérique moderne sans broncher, d’une manière qui m’a fait me sentir vu et m’a horrifié de me sentir si vu. Si vous êtes une personne cis qui cherche à sympathiser avec les femmes trans, ce livre ne serait pas un mauvais point de départ. N’essayez pas de m’en parler sans effacer votre calendrier pour me donner le temps de vomir ma plus profonde anxiété dans votre direction générale.

Détransition, bébé est disponible chez les libraires.