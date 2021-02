One Good Thing: Comment le groupe de rock indépendant Fever Dolls a gagné mon cœur en seulement 9 chansons

Qui n’aime pas un groupe avec des tenues de tennis assorties? | Kayhl Cooper

Le groupe de cinq musiciens pourrait vous faire manquer d’entendre un groupe dont vous n’avez jamais entendu parler en concert.

Si vous deviez me demander de nommer les qualités qui unissent la plupart de mes groupes préférés, je pense que je dirais: «Un grand groupe de bar qui sonne comme il pourrait écrire une comédie musicale incroyable à Broadway». Le quintette de rock new-yorkais Fever Dolls respecte et dépasse de loin ce standard. Non seulement je ne peux pas attendre le premier album complet du groupe quand il devrait arriver, mais je suis aussi très excité pour le jour où ses membres monteront une adaptation musicale de Il n’y a pas de pays pour les vieillards ou quelque chose.

Les cofondateurs Evan Allis et Renn Mulloy, qui ont lancé les Fever Dolls en 2018 à Burlington, dans le Vermont, ont pris le nom du groupe de deux influences créatives apparemment opposées: le groupe proto punk les New York Dolls et la bande-son infusée de disco. Fièvre du samedi soir (le film qui a rendu célèbre «Stayin ‘Alive»). Pourtant, écoutez bon nombre des meilleurs morceaux des Fever Dolls, actuellement disponibles sous forme d’une poignée de singles et d’un EP de cinq chansons, et vous pourriez détecter un soupçon de country et de bluegrass.

C’est-à-dire que les Fever Dolls semblent emprunter à un tout nouvel ensemble d’influences artistiques sur chaque morceau, tout en sonnant comme eux. Cette qualité de «méli-mélo musical» peut devenir épuisante, mais les quelques groupes qui ont compris comment s’y retrouver sont souvent devenus mes favoris absolus. (Voir aussi: The New Pornographers, pour un groupe qui mélange un grand nombre d’influences dans quelque chose d’étrangement cohérent et cohérent.)

Encadré: Je me demande si l’éclectisme musical est une bonne chose pour les groupes qui pourraient espérer trouver de nouveaux auditeurs sur Spotify. Le service de streaming m’a servi trois chansons différentes de Fever Dolls, dans trois contextes très différents, avant de rassembler le fait qu’elles appartenaient toutes au même groupe, dont je suis rapidement devenu obsédé. Je dois imaginer qu’incorporer plusieurs influences différentes aide les groupes à toucher de nombreux utilisateurs qui écoutent différents types de musique.

Une bonne chose à propos de rejoindre Fever Dolls à ce stade de leur évolution est que le groupe ne compte que neuf chansons qui ont été publiées publiquement. Leur premier album complet (en supposant qu’ils en enregistrent un un jour) est encore quelque part dans un avenir flou. Ce fait permet de consommer facilement tout le catalogue de musique de Fever Dolls en une heure, de se rendre compte à quel point le groupe intègre de nombreux styles différents dans sa musique, tout en restant toujours dans le monde du rock indépendant.

De ces neuf chansons, j’apprécie particulièrement l’arène rock adjacente «The Distance», la complainte acoustique «Mrs. Carver »et« Out of Vogue », plus simple danser. Mais de loin ma chanson préférée de Fever Dolls – comme dans «c’est fondamentalement la seule chanson que j’ai écoutée pendant deux semaines consécutives» – est «All the Best Debts».

«All the Best Debts» a été consciemment écrit par le co-fondateur Allis comme une chanson que le groupe pouvait jouer au début des sets pendant les concerts où ils apparaissaient dans la programmation avec d’autres artistes. La chanson a été conçue pour convaincre les gens qui sont venus voir quelqu’un d’autre, dans l’espoir de les convaincre de rester et d’écouter ce que Fever Dolls a à offrir. En tant que tel, il commence petit et s’intensifie progressivement, trouvant des moyens de mettre en valeur chacun des membres de l’ensemble de cinq musiciens, avec des moments forts pour le chanteur Mulloy et le bassiste Mitchell Parrish. À la fin, « All the Best Debts » a une qualité vaguement lyrique, tout en restant le genre de chanson que vous ne serez peut-être pas surpris d’entendre le meilleur groupe du monde jouer dans le pire bar de plongée du monde.

La chanson tient également compte de ma notion de «Je parie que Fever Dolls écrirait une bonne comédie musicale …», car malgré tous ses pièges de rock indé, «All the Best Debts» est structuré presque exactement comme l’ouverture d’une comédie musicale qui introduit lentement ses personnages principaux tout au long de sa mélodie d’ouverture. C’est un truc génial, et cela me semble être un début de concert presque parfait (mais qui va aux concerts en ce moment?).

Mais j’ai des raisons plus personnelles de recommander un groupe indie obscur, même celui dont la musique me plait autant que les chansons de Fever Dolls. J’ai la ferme conviction que le bon art nous trouve exactement au moment où nous en avons le plus besoin. «Mine» de Taylor Swift sera toujours la bande originale d’un moment difficile de mon mariage que ma femme et moi avons depuis surmonté, tandis que «The Heart Is a Muscle» de Gang of Youths était à peu près tout ce que j’ai écouté le mois précédent est sortie publiquement en tant que femme trans. «Toutes les meilleures dettes» a servi un objectif similaire.

J’ai entendu la chanson pour la première fois récemment, en conduisant à travers le désert du Nouveau-Mexique lors d’un voyage que j’avais fait pour affronter intentionnellement une douleur difficile de mon passé. Je l’ai écouté une fois. Et puis encore. Et encore. Et encore. J’écoute toujours la chanson en boucle; quelque part à l’intérieur, je peux entendre un vague réconfort que, bien que ma douleur soit réelle, que ma douleur soit horrible et que ma douleur me détruise trop souvent, il y a d’autres personnes qui attendent de me relever , même s’ils ne savent pas qu’ils le sont.

Je n’ai absolument aucune idée de ce qui a inspiré Fever Dolls à écrire cette chanson, mais je sais que quand j’entends les paroles «Alors quand tu leur dis que tu m’as vu leur dire que j’ai pris le long chemin», je me sens un peu plus vu . Et c’est l’un des cadeaux les plus puissants que l’art puisse nous offrir.

Music by Fever Dolls est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming musical. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.