Amanda Northrop / Vox

Dr. Death saison 1 est une histoire sur l’effondrement systémique cauchemardesque déguisé en histoire d’un sociopathe.

Une bonne chose est la fonction de recommandations de Vox. Dans chaque édition, retrouvez une autre chose du monde de la culture que nous vous recommandons vivement.

J’écoute une tonne de podcasts sur de vrais crimes – tellement que le meurtre commence à sembler banal. Dans ce contexte, il est difficile de surestimer l’ardeur que j’ai ressentie lorsque je me suis assis pour marathoner la nouvelle deuxième saison de six épisodes de Wondery. Dr. Death, la série à succès terrifiante sur les vrais médecins qui infligent sciemment des dommages à leurs patients. J’ai adoré la première saison, et bien que les deux saisons de Dr. Death animatrice vedette et journaliste médicale Laura Beil et ayant la même équipe de production, la deuxième saison ressemble à bien des égards à une série différente et plus faible.

Mais le changement de direction de la saison deux a renouvelé mon appréciation pour la première saison et sa combinaison de récits tendus et captivants et d’un regard de près inoubliable sur l’échec systémique. Dr. Death La première saison a exploré comment les angles morts institutionnels permettaient à un personnage central vraiment macabre de mutiler ses patients au cours d’une période chirurgicale de 18 mois. Rétrospectivement, cela ressemble à un conte prêt à l’emploi pour une ère de pandémie, celui de l’orgueil individuel marié à la tendance de la société à récompenser les droits non mérités.

Et même s’il peut être un peu pervers de trouver du plaisir dans une histoire de faute professionnelle médicale pendant une telle pandémie, Dr. Death’s la première saison reste fraîche.

Saison 1 de Dr. Death se penche sur un cas effrayant de faute professionnelle médicale

La première saison de Dr. Death, qui a été lancé en 2018 et a duré sept épisodes, a examiné la vie et les crimes horribles de Christopher Duntsch. Duntsch est un ancien neurochirurgien de Dallas qui, grâce à une combinaison stupéfiante d’incompétence personnelle et de sociopathie mélangée à une indifférence institutionnelle, a réussi à laisser une série de patients mutilés dans son sillage.

Parmi ces patients – victimes – se trouvaient deux personnes décédées des suites des blessures infligées sciemment par Duntsch. Pendant 18 mois entre 2011 et 2013, Duntsch a rebondi autour des pratiques chirurgicales de la région de Dallas, bâclant les chirurgies d’au moins 33 de ses patients tout en manifestant un air d’expertise arrogante qui a dupé plusieurs hôpitaux à l’embaucher. C’était malgré ses antécédents chancelants et une série de chirurgiens alarmés qui ont essayé de sonner les cloches d’avertissement.

Pendant tout ce temps, Duntsch, qui a grandi riche et habilité, a semblé être conscient qu’il faisait des erreurs; il a falsifié des informations sur son CV et a semblé rouler ses critiques sur son chemin vers le sommet. «Tout le monde près de moi pense que je suis probablement quelque chose entre Dieu, Einstein et l’antéchrist», a-t-il écrit dans un e-mail à un moment donné alors qu’il pratiquait la chirurgie, «parce que comment puis-je faire tout ce que je veux et franchir toutes les frontières de la discipline comme son un terrain de jeu et ne jamais perdre[?] »

Un article long de 2016 sur Duntsch a servi de base au podcast 2018, qui est devenu un succès acclamé par la critique et est actuellement transformé en série télévisée pour Peacock, avec Joshua Jackson (L’Affaire) jouant à Duntsch. Bien que la première saison du podcast n’ait duré que sept épisodes, elle a laissé une impression frappante: c’était tout ce que moi et la plupart des autres vrais passionnés de crime dont je savais pouvais parler pendant des semaines. Parce que je suis un vrai nerd du crime et peut-être un peu masochiste, j’ai écouté de nombreuses histoires à couper le souffle sur le meurtre. Mais le récit structuré, la manière de Beil de révéler progressivement l’histoire de Duntsch et l’ampleur monumentale des tragédies, des audaces et des échecs systémiques de cette histoire ont fait Dr. Death contrairement à toute autre série pour moi.

Beil vous emmène à travers un cauchemar qui se déroule à plusieurs niveaux. Il y a l’horreur chirurgicale sanglante infligée par Duntsch – épuisant et parfois même difficile à écouter, avec des détails sur les incisions et les lésions nerveuses et, euh, des vis que la plupart des gens ne veulent jamais, jamais entendre dans aucun cadre, sans parler de celui-ci. Elle retrace également les progrès incroyables de Duntsch à travers la scène médicale de Dallas et tous les moments où il aurait pu, et aurait dû, être tenu pour responsable de chirurgies bâclées et de faute professionnelle, seulement pour obtenir des tapotements dans le dos et ses mésaventures antérieures écartées – le tout pour par souci de commodité.

Surtout, Beil se concentre sur Duntsch lui-même, avec sa confiance et son arrogance totalement injustifiée quant à sa propre expertise. Dr. Death La première saison consacre une grande partie de son temps à une lecture attentive du comportement et de la psychologie de Duntsch. En nous expliquant directement ses exploits universitaires, ses jours de résidence alimentés par la drogue et sa relation compliquée avec les femmes, Beil livre un portrait inoubliable d’un misogyne habilité qui a uni la masculinité toxique au narcissisme et a passé des années à faire passer les deux traits comme charisme.

Pour Dr. Death saison deux, Beil adopte une approche différente – et pas une qui a entièrement fonctionné pour moi. C’est drôle de réaliser que ce qui me manque le plus dans une véritable série policière, c’est ce dont je me plains généralement de trop: regarder de plus près le méchant. Mais la première saison a mis son méchant au premier plan avec une vengeance, et cela a fait toute la différence.

Dr. DeathLa première saison de la saison ressemble à une exploration nécessaire de la façon dont un système entier permet à un narcissique incompétent

Il est possible que j’aie placé une barre trop haute pour la saison deux à cause de mon amour pour la première saison, mais les différences entre les saisons sont évidentes. Saison deux de Dr. Death examine l’histoire tout aussi horrible du Dr Farid Fata, un médecin libanais américain qui dirigeait une célèbre franchise de cliniques de cancérologie dans le Michigan jusqu’à ce que les dénonciateurs qui ont travaillé avec lui révèlent qu’il avait diagnostiqué à tort des patients atteints de cancer. Apparemment poussé par la cupidité, Fata avait même mis des centaines de ses patients de confiance sur des traitements de chimiothérapie dont ils n’avaient pas besoin.

L’ampleur des crimes de Fata est beaucoup plus grande que celle de Duntsch: il a mené sa faute professionnelle avec moins de surveillance parce qu’il dirigeait un cabinet privé et a perpétré ses horreurs sur une plus longue période de temps, tandis que ses patients étaient ravis de lui et il a gagné une énorme renommée locale. en tant que praticien attentionné et attentionné. Ses infirmières et son personnel ont cependant vu une autre facette de lui. Pour eux, Fata était l’apogée d’un microgestionnaire mégalomane, un penny-pincher qui a délibérément évité la pratique médicale établie sans jamais en être tenu responsable.

Saison deux de Dr. Death évolue également vers l’extérieur. Peut-être parce que Fata avait si peu de contrôle professionnel, les reportages de Beil se détournent de l’examen de sa psychologie ou du système qui l’a produit et vers la dramatisation du processus de dénonciation de ses crimes. Au lieu de se concentrer sur le Fata en tant qu’auteur, la saison deux passe plus de temps sur plusieurs personnes qui l’ont dénoncé, ce qui a finalement abouti au moment culminant de l’exposition: un raid à part entière du FBI sur tout le personnel du Fata.

Nous entendons quelques-unes des victimes et leurs familles, et ce sont des histoires déchirantes de personnes trompées par la démonstration extérieure de gentillesse et d’autorité de Fata. Mais la saison deux ressemble, dans l’ensemble, beaucoup plus à un thriller de poursuite qu’à la saison un – et je ne suis pas sûr qu’une histoire de faute professionnelle médicale, en particulier celle publiée pendant la pandémie, devrait ressembler à un thriller.

Pour être juste, certains critiques avaient des plaintes similaires à propos de la première saison; le New Yorker a noté que Wondery a fait du vrai crime «sinistre» une partie de son milieu avec des séries comme Dr. Death et le tout aussi populaire Sale John, un autre thriller de crime véritable. Mais la première saison de Dr. Death est, pour moi, très différent du podcast typique sur le vrai crime. Dans la façon dont il choisit d’approfondir son sujet, il est plus proche de la deuxième saison stellaire de Dans le noir, que ma collègue Emily VanDerWerff a appelé «la narration orientée processus».

L’une des histoires de la première saison dont les gens se souviennent le plus concerne celle de Jerry Summers, un ami de longue date de Duntsch qui lui a confié ce qui aurait dû être une opération chirurgicale de routine au cou pour se réveiller paralysé – en permanence. C’est le genre de scénario cauchemardesque que vous ne pouvez comprendre que si vous connaissez les deux côtés de Duntsch: le sociopathe qu’il était vraiment et les médecins modèles exceptionnels le croyaient.

Beil encadre Duntsch dans les deux contextes, laissant l’histoire d’un sociopathe devenir une histoire beaucoup plus large sur l’échec sociétal. Summers et les autres victimes ont été la proie des institutions médicales qui ont embauché Duntsch et l’ont laissé continuer à pratiquer malgré des chirurgies bâclées, mais ils ont également été la proie des systèmes sociaux qui récompensent les hommes confiants pour leur confiance, leur fanfaronnade et leur courage – que ce soit ces traits sont gagnés.

J’ai déjà écrit sur cette tendance – en particulier, comment les vrais récits de crime perpétuent cette mystique de l’homme confiant plutôt que de travailler à la démystifier. Le mythe du tueur en série Ted Bundy continue d’en être l’un des meilleurs exemples, mais d’autres exemples récents sont également apparus.

Le récent documentaire Netflix Meurtre américain a travaillé dur pour démystifier l’annihilateur de la famille Chris Watts, que des amis ont décrit comme le mari parfait, et qui était si populaire qu’il a reçu un déluge de courrier de fans après avoir été emprisonné pour le meurtre de sa femme et de ses deux jeunes filles. Même Duntsch devait à l’origine être joué dans le spectacle Peacock par le beau Jamie Dornan, de Cinquante nuances de gris – un casting glamour pour un gars peu glamour qui aurait l’habitude de faire ses rondes médicales alors qu’il était encore défoncé après des nuits passées à faire de la cocaïne et du LSD

Dr. DeathLe portrait de Duntsch fonctionne parce que Beil ne cesse de vous rappeler à quel point la marque d’incompétence arrogante de Duntsch est ordinaire, ni les systèmes qui lui ont permis de s’épanouir. Elle et son équipe de journalistes martèlent des institutions spécifiques pour obtenir des réponses, en particulier Baylor, où Duntsch a d’abord reçu ses privilèges chirurgicaux.

En revanche, la saison deux nous apprend à peine sur Fata lui-même, sa formation et les institutions qui n’ont pas réussi à le contrôler. Un dénonciateur a soigneusement déposé un rapport contre Fata auprès de son organisation de délivrance de licences médicales via Internet, mais nous n’apprenons rien sur le processus par lequel cette plainte a été examinée et finalement close – pas même si l’organisation qui n’a pas agi contre Fata a fait l’objet d’une enquête ultérieure, ou si la réclamation a même jamais été vue par une paire d’yeux humains.

Il y a un monde de différence dans les battements généraux de la saison un et le forage incessant de la saison deux. «Dr. La mort »se présente comme une caricature troublante et distante, par opposition au gros plan inconfortable que nous sommes obligés d’endurer de Duntsch. Les implications raciales ici sont également inconfortables; que le podcast fasse si peu d’efforts pour décortiquer la psyché d’un homme qui a finalement plaidé coupable d’avoir sciemment mal diagnostiqué ou maltraité 553 patients semble être un choix difficile.

Au lieu de cela, la saison deux se concentre sur les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les dénonciateurs. Pourtant, la première saison avait également ses dénonciateurs, une paire de chirurgiens de Dallas qui se sont associés pour arrêter Duntsch après s’être rendu compte que personne d’autre ne le ferait. Leurs dilemmes éthiques sont restés avec moi, se sentant plus pesants parce que nous avons un aperçu tellement complexe du monde compliqué de la politique médicale de Dallas de grande puissance qu’ils naviguent.

Il est facile de comprendre pourquoi l’équipe créative de la deuxième saison aurait pu choisir, en cette période de pandémie, de mettre l’accent sur les gens ordinaires qui prennent des responsabilités et prennent des risques pour assurer la sécurité médicale. Beil en dit même autant dans son entretien de clôture de la dernière saison deux.

Mais ironiquement, la manière désastreuse dont de nombreuses autorités ont géré la pandémie de Covid-19 aux États-Unis – avec une combinaison d’orgueil, d’arrogance, de confiance non méritée et d’un manque de responsabilité pour leur prise de décision – me fait valoriser encore plus la saison des leçons. on a essayé de nous apprendre. Ces premiers épisodes ressemblent maintenant presque à un livre de jeu sur la pandémie – une façon de comprendre les systèmes d’incompétence et comment ils se manifestent parfois de manière impensable.