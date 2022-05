One Good Thing: Bright Star, le film de Jane Campion qui capture l’euphorie printanière

Le printemps est glorieux et terrible, surtout dans le nord-est des États-Unis. Les premiers signes de fleurs et de verdure sont si magnifiques et bien mérités après l’hiver qu’une simple promenade à l’extérieur peut donner le vertige. Il y a ce sentiment vertigineux de tomber amoureux qui se produit lorsque la première véritable brise pas froide frappe votre peau. Puis, juste au moment où vous avez pris un selfie avec vos spectaculaires fleurs de cerisier de quartier, les pétales flottent au sol, et c’est fini. Ici à New York, les trottoirs se réchauffent et ravivent le pipi de chien endormi de l’hiver, la ville sent les ordures, et il faut attendre une année entière pour ressentir à nouveau l’extase.

Si vous souhaitez qu’il y ait un moyen de mettre en bouteille le sentiment éphémère de bonheur printanier comme je le fais, je vous exhorte à regarder Étoile brillantele film de Jane Campion de 2009 sur John Keats et son amour, Fanny Brawne, joué par Ben Whishaw et Abbie Cornish.

John Keats était un poète du début du XIXe siècle, aujourd’hui célèbre pour être l’un des plus grands poètes lyriques de langue anglaise. Il a été profondément inspiré par William Shakespeare et Edmund Spenser, et il a écrit des odes et des ballades comme “Ode to a Nightingale” et “La Belle Dame sans Merci : A Ballad”. Il est mort jeune et sans le sou de la tuberculose à 25 ans, et son travail n’est devenu célèbre qu’après sa mort. Il est tombé amoureux de Fanny Brawne, une couturière accomplie et voisine proche, mais en raison de sa situation financière, de sa santé fragile et des mœurs sociales générales de l’ère Regency, ils ne pouvaient pas se marier. Il lui a secrètement donné une bague de fiançailles qu’elle a portée jusqu’à sa mort, longtemps après le décès de Keats et qu’elle s’est mariée et a eu sa propre famille (évanouie !). C’est au cours de leur histoire d’amour que Keats a connu sa période d’écriture la plus prolifique et la plus inspirée, et c’est cette période de trois ans – de sa rencontre avec Brawne jusqu’à sa mort – qui est capturée dans le film.

La marque de fabrique de Jane Campion est une direction avant-gardiste et révolutionnaire – elle a fait le thriller érotique Dans la coupe avant que Étoile brillante – donc un drame costumé à bonnet et à taille empire ne semble pas promettre le cinéma passionnant pour lequel elle est connue. Mais ce n’est pas une histoire de Jane Austen où tout le monde parvient à se marier à la fin. L’amour de Keats et Brawne n’est pas presque condamné ; c’est réellement condamné. Tout cela rend sa flamme encore plus brillante, en particulier dans le contexte naturel incroyablement magnifique de ce film. La beauté naturelle était l’une des inspirations les plus fortes de Keats, et il est clair que Campion a pris cela à cœur. Les séquences d’amour printanières sont parmi les scènes les plus proches que j’ai vues au cinéma pour capturer avec précision la sensation d’être totalement béat.

Il y a Keats, dégingandé et ébouriffé, grimpant pieds nus sur le tronc rugueux d’un pommier en fleurs pour trouver un nid de rossignol, l’écorce et les branches piquantes se balançant sous son poids jusqu’à ce qu’il trouve un perchoir pour fermer les yeux et rêver (et trouver l’inspiration pour un de ses chefs-d’oeuvre).

Il y a Brawne, lisant une missive de Keats dans un champ sans fin de jacinthes des bois, tellement submergée par la joie qu’elle attrape sa petite sœur, Toots, et plante des baisers féroces sur tout son front.

Il y a encore Brawne, obligeant ses frères et sœurs à sortir et à capturer des papillons parce que Keats avait écrit: “J’aimerais presque que nous soyons des papillons et que nous vivions mais trois jours d’été – trois de ces jours avec vous que je pourrais remplir de plus de plaisir que 50 années communes pourraient jamais contenir.” Elle est allongée dans sa chambre ensoleillée, relisant vertigineusement ses lettres alors que les insectes voltigent sur ses doigts.

Et puis il y a le premier baiser entre les amoureux, sur un sol humide de forêt, rempli de tant de douceur, de sensualité et d’anticipation que mon rythme cardiaque s’accélère à chaque fois. La bande sonore n’est rien d’autre que le chant des oiseaux, et vous pouvez entendre le déplacement de leurs corps sur la terre et le contact de leurs lèvres.

Je ne me souviens plus quand j’ai vu ce film pour la première fois, mais il est rapidement devenu une répétition. Il y a une qualité dans ce film que je n’ai vue nulle part ailleurs et dont j’ai envie lorsque je recherche un certain sentiment. Keats a inventé un terme, « capacité négative », qu’il a souvent utilisé dans ses lettres. Il l’a défini comme “lorsque l’homme est capable d’être dans des incertitudes, des mystères, des doutes, sans aucune recherche irritable après les faits et la raison”. Dans une interview sur la réalisation du film, Campion déclare que la “capacité négative” est devenue un guide du processus créatif. Vous pouvez voir comment cette approche s’étend des performances des acteurs à l’histoire elle-même. C’est comme si Keats et Brawne nous chuchotaient du passé : nous ne savons pas combien de temps nous avons sur cette Terre, mais cela vaut la peine d’exprimer et d’apprécier autant d’amour et de beauté que possible.

Le printemps ne dure pas éternellement, pas même dans le film. Il y a du chagrin, du désir et des papillons morts balayés dans une poubelle. C’est un moment exquis et bref qui s’estompe beaucoup trop tôt, mais le film nous rappelle qu’il vaut la peine de succomber complètement à la beauté.

Je ne sais pas combien de personnes ont vu ce film, mais selon mon estimation scientifique, ce n’est pas suffisant. Je viens de revenir en arrière et de lire un tas de critiques et j’ai appris que quelques critiques lors de la projection à Cannes étaient fâchés parce que certaines des plantes représentées n’étaient pas à la bonne saison pour l’histoire, et certains papillons étaient des espèces qui ne peuvent pas être trouvées dans Angleterre. Ignore les. Ils recherchent juste avec irritation les faits et la raison. Regardez ce film. Ensuite, enlevez vos chaussures et allez grimper à un arbre.

Étoile brillante est disponible pour acheter sur DVD.