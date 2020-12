Le 1er décembre marque un an de la Commission européenne sous Ursula von der Leyen, et ce fut un tourbillon de promesses, de compromis et de dures batailles.

Elle a commencé par une promesse de refondre l’Union européenne, mais qui a été faussée par la pandémie d’une manière qu’elle n’aurait pas envisagée alors.

Son Green Deal phare a été publié en décembre 2019, mais elle devra encore faire passer des programmes comme celui-ci au Parlement européen.

«Il y a beaucoup de législations difficiles à venir lorsque nous passerons au pacte de migration, notamment au pacte sur la migration, mais aussi à l’essentiel de l’accord vert et de l’agenda numérique, et j’ai le sentiment que c’est un domaine où elle doit s’améliorer », Jacob Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund.

Commission géopolitique

Sa promesse portait sur une UE tournée vers l’extérieur – mais les circonstances ne l’ont pas rendu facile.

«Elle est arrivée avec ce label de« commission géopolitique », et en fait, toute son affaire, ces neuf derniers mois environ, a été une question de valeurs, de défense des valeurs européennes. Ou de ne pas défendre les valeurs européennes», explique Shada Islam , directeur du think tank New Horizons.

Ces valeurs ont été étirées par la lutte de la Hongrie et de la Pologne contre les engagements de l’État de droit qui ont été signés dans le budget de l’UE et le pot de 750 milliards d’euros de liquidités pour la reprise économique du coronavirus.

Droits humains

Le titre du discours sur l’état de l’UE de septembre était un cri de ralliement en faveur de la communauté LGBT +.

« Être soi-même n’est pas votre idéologie. C’est votre identité », a déclaré von der Leyen.

Cependant, les récentes initiatives dans certains États membres prouvent que la tâche de reconnaissance des droits de la communauté LGBT + peut s’avérer difficile. En 2020, dans les Rainbow Maps compilées annuellement par ILGA-Europe, qui évaluent l’engagement des pays européens en faveur des droits LGBT + et de l’égalité, la Pologne est passée des 28 points déjà faibles obtenus en 2014 (son meilleur résultat à ce jour) au plus bas classement parmi tous Pays de l’UE avec seulement 16 points.

Tyran

Au siège de la Commission européenne, von der Leyen a été accusée de garder un règne serré sur ses commissaires.

« Elle vient du plus grand État membre, était politiquement très proche d’Angela Merkel. Je dirais donc que cela signifie que la commission était plus dirigée par le haut », dit Kirkegaard.

Regard sur l’avenir

Avec l’arrivée d’un nouveau président à la Maison Blanche, le président de la Commission est averti de se souvenir des leçons de la présidence Trump.

« Je crains qu’Ursula von der Leyen, ainsi que d’autres politiciens européens, trouvent une fois de plus la zone de confort facile qui se trouve dans l’ombre de l’Amérique », a fait remarquer l’Islam.

Elle a ajouté que l’UE devrait prendre des responsabilités en traitant «de son voisinage, en traitant avec l’Afrique, en ayant une stratégie rationnelle, bonne et réalisable avec la Chine».

Cela a peut-être été une année tourbillonnante pour von der Leyen, mais il en reste encore quatre à faire.