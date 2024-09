One Chicago Stars dévoile les nouvelles saisons en seulement 3 mots

Que le compte à rebours commence, car de nouvelles saisons de Chicago Med, Incendie de Chicago et Police de Chicago Commencez ce mois-ci !

Miranda Rae Mayo, Patrick Flueger, Jessy Schram et plus de stars de One Chicago diffusées exclusivement à Nous Hebdomadaire à propos de leurs nouvelles saisons respectives en utilisant seulement trois mots. (Certains ont utilisé plus de quatre mots, mais nous ne jugerons pas.)

« Après l’année dernière, j’ai l’impression que nous avons mis un terme à certaines intrigues et que nous avons lancé quelque chose d’autre », a déclaré Flueger, 40 ans, en exclusivité. Nous de Police de Chicago. saison 12. « On a l’impression que nous avons tapé dans le mille dès le départ [and] que c’est excitant.

Il a plaisanté : « Vous regardez des personnages que vous connaissez et aimez continuer à s’adapter et à grandir. … Je suis vraiment fier des épisodes. Je pense qu’ils sont très bons. »

En rapport: One Chicago : Un guide sur les liens entre les personnages de Dick Wolf

Les personnages de Dick Wolf dans Chicago Fire, Chicago PD et Chicago Med sont étroitement liés à différents niveaux, notamment en termes de fratrie, de mariages et de romances ratées. Les fans ont eu un avant-goût des connexions croisées au sein de l’univers One Chicago dès le début avec Gabby Dawson de Chicago Fire (Monica Raymund) et Antonio Dawson de Chicago PD (Jon Seda). […]

Faites défiler vers le bas pour voir quels sont les trois mots Incendie de Chicago, Chicago Med et Police de Chicago Les stars pensent résumer leurs émissions cette saison :

Miranda Rae Mayo (Stella Kidd)

Mayo a décrit la saison 13 de Incendie de Chicago comme « intense et vraiment bon ».

Jessy Schram (Dr Hannah Asher)

« Majeur, excitant et sexy », a taquiné Schram à propos de la saison 10 de Chicago Med. L’actrice n’a cependant pas voulu révéler si le « sexy » était spécifique à la romance de son personnage avec le Dr Mitch Ripley (Luc Mitchell).

« Goodwin a eu son amour la saison dernière », a déclaré Schram Nousse référant à Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson) relation avec le Dr Dennis Washington (John Earl Jelks).

Elle a ajouté : « Nous avons Maggie [Marlyne Barrett] avec le Dr Loren [Henderson Wade] aussi. … Ce n’est pas seulement le cas d’Hannah [and] L’élément Ripley, mais je ne vais pas non plus abandonner cette théorie.

Patrick Flueger (Adam Ruzek)

Flueger n’a pas pu s’en tenir à trois mots, alors il en a choisi quatre. « Mets-toi au travail dès le départ », a-t-il plaisanté.

Hanako Greensmith (Violet Mikami)

« Je dirais que c’est frais. Il y a eu beaucoup de nouveaux départs frais », a déclaré Greensmith à propos de Incendie de Chicago« C’est tellement cliché, on dit toujours intense. Et je dirais probablement choquant. »

Merci! Vous vous êtes inscrit avec succès.

Greensmith a également taquiné Violet et Sam Carver (Jake Lockett) relation pour la saison 13, la décrivant comme « non avoué, furtif et regrettable ».

Luke Mitchell (Dr Mitch Ripley)

« Sauvage, dangereux et exaltant », a déclaré Mitchell à propos de Chicago Medla prochaine saison de.

Chicago Med, Incendie de Chicago et Police de Chicago de retour sur NBC le mercredi 25 septembre, respectivement à 20h, 21h et 22h HE.