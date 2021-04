Un haut ministre du gouvernement tchèque affirme que l’UEFA n’a accordé qu’une interdiction de 10 matchs à Ondrej Kudela pour avoir abusé de Glen Kamara des Rangers afin de satisfaire « les attentes perverties d’un petit groupe d’activistes ».

Le défenseur du Slavia Prague et de la République tchèque Kudela devrait rater les Euros de cet été après avoir été puni pour « comportement raciste » en insultant le milieu de terrain d’Ibrox Kamara lors du choc de la Ligue Europa le mois dernier à Glasgow.

Kudela fait également face à une éventuelle comparution devant le tribunal en Écosse après que la police ait soumis un rapport de « conduite aggravée par la race » contre le jeune homme de 34 ans au Procurator Fiscal.

Mais alors que certaines personnalités du football à travers le continent se sont unies pour condamner la nature de la décision de l’UEFA – avec 10 matchs la sanction minimale pour les abus racistes – le ministre tchèque Vratislav Mynar a accusé l’instance dirigeante du football européen d’agir au «sommet de l’hypocrisie» en interdisant Kudela .

Il a suggéré que la décision verrait les joueurs non noirs devenir les victimes de discrimination.

Mynar dirige le Bureau du Président de la République, un département mis en place pour assurer le respect des pouvoirs présidentiels.

Kamara aux prises avec Kudela lors du match retour des 16 derniers matchs de la Ligue Europa à Ibrox le 18 mars



Dans sa lettre ouverte à l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA, il a écrit: « Je constate que le racisme n’est ni prouvé ni allégué. L’inspecteur de l’UEFA lui-même a remis en question le fait qu’Ondrej Kudela avait fait une déclaration raciste.

« Néanmoins, vous avez décidé d’une punition totalement sans précédent pour un joueur qui n’a fait de mal à personne et qui n’a offensé que verbalement – selon sa déclaration – son adversaire.

«Vous condamnez une personne honnête sans un seul élément de preuve.

« Vous empêchez les athlètes de réaliser leur rêve en Ligue Europa – tout cela juste pour répondre aux attentes perverses d’un petit groupe de militants et d’un club incapable de gagner sur le terrain, d’autant plus en criant des phrases vides et blessantes. sur le racisme.

«À votre avis, la lutte contre le racisme est devenue la lutte de l’échec contre la réussite, le summum de l’hypocrisie, de la discrimination positive et de la complaisance embarrassante face à des tendances stupides.

Le chef de cabinet du président de la République tchèque, Vratislav Mynar – qui travaille sous la direction du président Milos Zeman – a envoyé une lettre ouverte à l'UEFA



«Vos efforts peuvent conduire au contraire, une situation où une personne de couleur autre que le noir sera discriminée, opprimée et privée de ses droits. C’est pourquoi je considère également nécessaire de m’opposer à cette procédure.

« Bien que vous n’y soyez probablement pas habitué, laissez-moi vous dire une chose. J’apprécie beaucoup le fait que le public tchèque ne s’identifie pas à votre verdict, dans toute la société.

« Au contraire, même si ce n’est que pour une courte période, vous avez réussi à unir d’anciens rivaux. Nous ne nous mettrons pas à genoux devant vous et aucune menace ne s’applique au fan de football tchèque. »

Kamara a lui-même été banni de trois matchs après que l’UEFA a décidé qu’il avait agressé Kudela dans le tunnel après le match, que le Gers a perdu 2-0 alors qu’ils se sont écrasés lors des 16 dernières étapes.

Les anciens footballeurs David James et Siobhan Chamberlain discutent de la décision de l'UEFA d'interdire à Kudela de 10 matches



Mais Mynar insiste sur le fait que le duo du Gers s’en est sorti légèrement.

« Beaucoup de choses se sont passées dans le match mentionné », a-t-il déclaré. « La faute insidieuse de l’adversaire s’est soldée par une grave blessure au gardien Ondrej Kolar.

«Il s’est retrouvé avec une fracture du crâne et devra marcher sur le terrain avec un casque pour le reste de sa vie.

« Résultat? Le joueur qui a écrasé le crâne de l’adversaire avec une chaussure de football a reçu une pénalité de votre part pour ne pas avoir participé à 4 matchs, un autre joueur pour une attaque physique pour une pénalité de trois matchs. »

Mynar a ajouté que le président tchèque Milos Zeman s’intéressait également à la question.

Il a déclaré: «Le président de la République Milos Zeman connaît la situation en détail et la juge importante non seulement du point de vue du sport, mais aussi du point de vue de la justice et de la dignité humaine.

«Il exprime son appartenance à tous les citoyens de la République tchèque qui suivent cette affaire et en sont déçus.

« En même temps, il souhaite que tous les joueurs et supporters ne soient pas découragés par toute cette affaire et qu’ils continuent à soutenir leur équipe avec tant de vaillance. »

Le capitaine de Livingston et conseiller pour l'égalité écossaise de la FA, Marvin Bartley, déclare que les joueurs ont perdu confiance en l'UEFA et que l'interdiction de 10 matchs accordée au défenseur du Slavia Prague Kudela ne suffit pas



Bartley: l’UEFA nous a grandement échoué sur le racisme

Le capitaine de Livingston et conseiller pour l’égalité écossaise de la FA, Marvin Bartley, a déclaré Actualités Sky Sports que la sanction de l’UEFA accordée à Kudela est une « blague absolue » et a fait perdre confiance aux joueurs dans la capacité de l’instance dirigeante à infliger des sanctions sévères aux joueurs qui abusent de manière raciste.

Il a dit: « Ils [UEFA] ont été très prompts à parler, à écrire sur des chemises, avec leurs campagnes, mais quand il était temps d’agir, ils nous ont beaucoup manqué.

« Ils n’ont pas seulement laissé tomber les joueurs noirs, ils ont échoué à quiconque est contre le racisme. Ils ont eu l’occasion parfaite de mettre en œuvre ce dont ils avaient parlé et ils n’ont pas réussi à le faire, ce qui est vraiment décevant.

« Les joueurs ont perdu confiance en eux maintenant, nous pensions vraiment que l’UEFA allait prendre position et dire: assez c’est assez, nous n’allons pas tolérer cela et nous allons montrer ce joueur comme exemple.

« [This would] montrez à n’importe quel joueur que si vous faites cela, cela affectera votre gagne-pain.

Tony Burnett, directeur général de Kick It Out, déclare que la décision de l'UEFA d'interdire à Kudela de 10 matches est insuffisante et « une blague »



Sorokin de l’UEFA: décision « correcte » sur l’interdiction de 10 matchs de Kudela

L’exécutif de la FIFA, Alexey Sorokin, a déclaré que l’interdiction de 10 matches pour Ondrej Kudela du Slavia Prague était « correcte » et que critiquer la durée de la suspension est une « perte de temps ».

Sorokin, qui n’était pas impliqué dans la procédure disciplinaire de l’UEFA, a qualifié l’incident de « un peu étrange » après que Glen Kamara des Rangers a été interdit pendant trois matches pour avoir agressé un joueur.

Sorokin a déclaré: « Une équipe accuse l’autre de comportement inapproprié et l’autre équipe refuse cela. Ils accusent à leur tour l’autre camp d’avoir battu son joueur. L’ensemble de l’incident est un peu étrange. La décision a été prise et, généralement, nous ne commentons pas cette décision.

« C’est difficile pour moi d’ajouter quoi que ce soit. Je n’ai pas vu l’incident moi-même mais, ce que j’ai lu à ce sujet, c’est qu’il y a beaucoup de questions à ce sujet. L’incident est multiforme, disons-le de cette façon. Nous n’avons jamais commenter la gravité des décisions des organes de l’UEFA.

Piara Powar, directeur exécutif du réseau anti-discrimination FARE, a félicité l'UEFA pour avoir pris une « décision historique » en interdisant à Kudela de 10 matches



Iwelumo: l’interdiction de 10 matchs de Kudela est risible

L’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo a qualifié l’interdiction de 10 joueurs d’Ondrej Kudela de « risible » et a appelé à des interdictions à vie pour les joueurs reconnus coupables d’abus racial.

Iwelumo, ambassadeur de Show Racism the Red Card, a déclaré Actualités Sky Sports que l’UEFA a eu la chance de créer un précédent avec une sanction plus sévère.

« Je suis déçu », a déclaré Iwelumo. « Je pense que l’UEFA a eu l’occasion de mettre la barre plus haut et de dire qu’il n’y a pas de tolérance pour le racisme dans le football. Le strict minimum? Allez, ça devient risible maintenant. Maintes et maintes fois, l’UEFA a une chance de créer un précédent, les sanctions sont va être dur, et l’éradiquer du jeu.

« Nous comprenons que le racisme est un problème de société, mais le football va être jugé sur ces incidents. Kamara a une interdiction de trois matchs pour la façon dont il a réagi, Kudela a une interdiction de 10 matchs pour avoir été reconnu coupable, mais nous sommes encore pour voir les transcriptions de ce dont il a été reconnu coupable.

« Pour moi, cela devrait être un minimum d’un an, une interdiction à vie. Supprimons cela du jeu. Croyez-moi, c’était une chose calculée que Kudela a fait, il s’est couvert la bouche et est allé à Kamara. Il a été retrouvé. coupable de quelque chose s’il a une interdiction de 10 matchs, alors je dis que les sanctions soient sévères. «