Ondes gravitationnelles causées par la collision d’une étoile à neutrons et d’un trou noir détectés

Les scientifiques ont pour la première fois détecté des ondes gravitationnelles – des ondulations dans le tissu de l’espace-temps – produites par la collision d’une étoile à neutrons et d’un trou noir. La découverte confirme qu’il existe des systèmes constitués d’une étoile à neutrons et d’un trou noir, et aidera à répondre à de nombreuses questions sur le cosmos, de la formation d’étoiles au taux d’expansion de notre univers.

Les ondes gravitationnelles sont produites lorsque des objets célestes entrent en collision et que l’énergie qui s’ensuit crée des ondulations dans le tissu de l’espace-temps qui se propagent jusqu’aux détecteurs sur Terre. Les réverbérations des deux objets célestes ont été captées à l’aide d’un réseau mondial de détecteurs d’ondes gravitationnelles, les instruments scientifiques les plus sensibles jamais construits, selon les chercheurs de l’université britannique de Strathclyde.

L’université fait partie du réseau international de scientifiques, la LIGO Scientific Collaboration (LSC). Le 5 janvier de cette année, le détecteur Advanced LIGO en Louisiane, aux États-Unis et le détecteur Advanced Virgo en Italie, ont capté les derniers soubresauts de la spirale de la mort entre une étoile à neutrons – le noyau effondré d’une étoile supergéante massive – et un trou noir comme ils tournaient de plus en plus près et se confondaient.

Quelques jours plus tard, un deuxième signal a été capté par les deux détecteurs en provenance des orbites finales et a brisé ensemble une autre paire d’étoiles à neutrons et de trous noirs. C’est la première fois que des scientifiques voient des ondes gravitationnelles provenant d’une étoile à neutrons et d’un trou noir Des détections d’ondes gravitationnelles antérieures ont repéré des trous noirs en collision et des étoiles à neutrons fusionnant mais pas une de chacune, ont déclaré les chercheurs.

« Ces détections confirment qu’il existe des populations de systèmes binaires constituées d’une étoile à neutrons et d’un trou noir, a déclaré le professeur Stuart Reid du département de génie biomédical de Strathclyde. « De tels systèmes astrophysiques peuvent aider à répondre à de nombreuses grandes questions sur l’univers, de la formation des étoiles et de l’évolution stellaire au destin d’expansion de notre Univers », a déclaré Reid dans un communiqué.

Depuis la toute première détection directe d’ondes gravitationnelles en 2015, les astronomes ont prédit que ce type de système – une fusion trou noir et étoile à neutrons – pourrait exister, mais sans aucune preuve d’observation convaincante. Maintenant que les scientifiques ont enfin été témoins de l’existence de ce nouveau type de système, ils ont déclaré que leur détection apporterait de nouveaux indices importants sur la formation des trous noirs et des étoiles à neutrons.

À l’avenir, comme ces détecteurs sont rendus encore plus sensibles, l’équipe espère détecter de nombreuses autres collisions étoile à neutrons-trou noir, y compris des cas où le trou noir déchirant l’étoile à neutrons est observé à la fois dans les ondes gravitationnelles et dans la lumière. Ces observations aideront les scientifiques à en savoir plus sur la composition des étoiles à neutrons.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici