Onctueux comme du beurre ? BTS partage ce qu’ils pensent être leur chorégraphie de danse la plus difficile

Comment un groupe qui a trop de hits monstrueux choisit-il une chanson qu’il peut qualifier d’absolument spéciale ? Le plus grand groupe de garçons au monde parle aujourd’hui du sang, de la sueur et des larmes qui entrent dans leurs créations, tout en envisageant une réponse. Le groupe composé uniquement de garçons de Corée du Sud, connu pour ses succès de danse les plus vendus avec une synchronisation impressionnante dans leurs mouvements dans des clips vidéo comme « Fire », « Not Today », « Dope », « Mic Drop », dit qu’il être un mélange entre leur chanson de 2018 « Idol » et « ON » de l’année dernière lorsqu’il s’agit de sélectionner leur numéro le plus difficile. Pour le groupe de sept membres, cela semblerait une tâche ardue de réduire le nombre à deux, étant donné qu’ils n’ont encore presque rien produit qui n’hypnotise pas leur base de fans toujours croissante. Mais ensuite, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook disent à IANS « plus le travail est difficile, plus la satisfaction est grande ».

«Je pense que la chorégraphie pour ON était la plus difficile. Il y avait beaucoup de choses auxquelles nous devions faire attention, y compris les aspects techniques de la chorégraphie et l’ambiance générale de la danse », explique J-Hope. SUGA et V s’accordent pour dire que « ON » est « le plus difficile « .

Jimin, qui est le chanteur principal et avant tout dans la ligne de danse, déclare : « En ce qui concerne le niveau de difficulté, c’est définitivement ON. Nous n’avons pas interprété la chanson devant nos fans en personne, donc je veux vraiment leur montrer. »

« ON était une chanson avec des mouvements difficiles et consommait beaucoup d’endurance », dit Jung Kook, expliquant pourquoi c’est leur plus difficile.

RM, cependant, est indécis entre les deux – le choix pour lui pourrait être « Idol » ou « ON ». Jin est sûr de sa réponse, bien qu’il semble penser différemment de ses camarades de groupe.

« IDOL a été la plus difficile pour nous car c’est une chanson qui nécessitait un mouvement constant sans interruption entre les deux », explique-t-il.

À l’heure actuelle, alors que leur nouveau single « Butter » continue de battre des records, BTS, ou Bangtan Sonyeondan, touchent le ciel d’un succès massif comme aucun autre groupe ne l’a fait ces derniers temps dans le monde, surfant sur une vague que peu de musiciens ont fait dans l’histoire de la musique populaire.

À l’ère de l’inclusivité, alors que le monde est constamment à la recherche de nouveaux rebondissements dans le divertissement, le groupe a frappé un nouvel attrait avec leurs compétences de danse difficiles mais parfaitement synchronisées, agréables à regarder et, bien sûr, leur musique qu’ils composer.

Quelle est la seule chose que le groupe garde à l’esprit lorsqu’il compose de la musique ?

Suga, qui, avec RM, est le principal scénariste-producteur, répond : « Chaque aspect est important – les tendances, les sons et les paroles. Il semble qu’une chanson satisfaisante ne sorte que lorsque tous les éléments se mettent en place. »

Il est tombé en place pour eux à chaque fois depuis 2013 via des chartbusters phénoménaux qui incluent « Just One Day », « Run », « Fake love », « Boy with luv », « Microcosmos », « Spring Day » qui ont toujours porté un message pour les fans de « self love » à cette voix qui n’oubliera pas la douleur de la perte, puis leur dernière sortie, « Butter » qui a fondu en douceur dans tous les cœurs, battant leur propre record en recueillant 10 millions de vues sur YouTube en 13 minutes après Libération.

Pour BTS, il ne s’agit vraiment que de « commencer » à chaque fois, pour les Bangtan Boys, n’arrêtez jamais de s’émerveiller eux-mêmes et leurs fans ARMY.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici